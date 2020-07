Muzeum východních Čech zve na výstavu skla

Ve spolupráci s první ryze českou sklářskou školou působící na našem území, a zároveň největší sklářskou školou v Evropě, nabízíme reprezentativní výběr děl mapující tvůrčí úsilí posledního desetiletí. Zajímavým doplňkem je pak ukázka skla z období první republiky. Vystavené umělecké artefakty, realizované žáky podle jejich vlastních návrhů, prokazují zásadní vliv na výtvarnou, řemeslnou i technologickou úroveň českého sklářství.

Výstava je přístupná od 3. července do 25. října 2020. Vstupné: Základní: 90 Kč, Rodinné: 220 Kč Děti od 6 let, studenti, senioři: 50 K



Zámecké trhy se vrací do Doudleb, a to již tuto neděli V neděli 19. července se po nucené pauze opět uskuteční populární zámecké trhy v Doudlebách nad Orlicí. Chybět tentokrát nebude ani muzika.

V zámeckém areálu se uvelebí farmáři, výrobci, pěstitelé a řemeslníci se svými výrobky a dobrotami. Po desáté hodině dopolední navíc zahraje harmonikář Míra a od 13 hodin se o hudební produkci postarají Švanda a Trávas alias oblíbené duo Music Melody.

K návštěvě zvou také zámecké komnaty, kde prohlídky s průvodci začínají v každou celou hodinu, rozšířené Muzeum přírodovědy a venkova v zámecké sýpce, Babiččin dvoreček s (nejen) hospodářskými zvířátky a útulná zámecká kavárna.

Třetí ročník LEGENDFEST

sobota, 18.00, Slatina nad Zdobnicí

Rocková akce LEGENDFEST no. 3 se uskuteční v sobotu 18. července v areálu fotbalového hřiště ve Slatině nad Zdobnicí od šesté večerní až do jedné hodiny ranní. Na pódiu se sejdou tři kapely, které spojuje přátelství a více jak třicetileté působení. Na každou připadne dvouhodinový blok toho nejlepšího z jejího repertoáru. Vystoupí Rhythm and bluesový FORK, „skrytá tvář“ rychnovské skupiny Oboroh. Jižanský rock Zlatá svatba z kosteleckého regionu a hradecké Spektrum s repertoárem nazvaným stručně „It’s only rock´n roll“.

Akce je zastřešena, občerstvení zajištěno, na čepu Plzeň, Radegast a Kozel. Vstupné 200 korun.