Galerie moderního umění v Hradci Králové zve na otevření nových výstav, které se uskuteční 17. prosince. Nové výstavy můžete navštívit kdykoliv během otevírací doby (10:00 až 19:00). U této příležitosti se bude po celý den konat doprovodný program. Těšit se můžete na performanci Ferst Dadler není sám a výtvarné tvoření GMU Vánoční foyer.

PROGRAM:

10:00 – otevření výstav Alice Nikitinová Společný základ a Mark Ther Svítí/Lejchte

13:00–17:00 – Vánoční foyer (výtvarné tvoření přímo ve foyer GMU)

16:00–18:00 – performance Ferst Dadler není sám

Putování za Ježíškem

KDY: 19. prosince

KDE: Hradec Králové



Procházka historickým centrem v okolí Bílé věže představí dětem formou miniaktivit a vyprávění příběh Vánoc. Sraz účastníků před Bílou věží v 10 hodin, kde bude putování i zakončeno. Po předložení vstupenky z putování bude mít dítě vstup na věž s 50% slevou. Omezená kapacita, vstupenky na putování k zakoupení v informačním centru na Eliščině nábřeží nebo formou eVstupenky na www.hkpoint.czhttps://www.hkpoint.cz/…/kale…/2052-putovani-za-jeziskem. Pro účast na akci je nutné splňovat aktuálně platná vládní nařízení proti šíření koronaviru.

Vánoční koncert Big Bandu ZUŠ Chlumec nad Cidlinou

KDY: 19. prosince

KDE: Chlumec nad Cidlinou

Big Band ZUŠ Chlumec nad Cidlinou pořádá tradiční Vánoční koncert, a to v neděli 19. prosince od 18 hodin v Klicperově domě. Orchestr si pro vás připravil skladby od klasického swingu, přes Rock and Roll až po Metallicu. Pro návštěvníky platí povinnost doložení očkování, nebo prodělání covid – 19 v posledních šesti měsících. Online předprodej zde: http://klicperuvdum.koupitvstupenku.cz.

Katedrálu obklopily příběhy z Indie

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



V katedrále Sv. ducha je až do 2. ledna 2022 k vidění nová putovní výstava Diecézní charity Hradec Králové. Expozice s názvem Štafeta dobra vypráví příběhy absolventů dobročinného projektu Adopce na dálku®, z kterých vyzařuje vděčnost, naděje a touha pomáhat dalším lidem.



„Mnozí z dnes již dospělých absolventů prožívali v dětství těžké chvíle kvůli nemoci nebo úmrtí jednoho z rodičů. Naštěstí se jich ujali indičtí partneři projektu Adopce na dálku®. Když se pak tito mladí lidé postavili na vlastní nohy, začali někteří sami pomáhat chudým dětem. Převzali tak pomyslnou štafetu od svých dárců, kteří je předtím na dálku podporovali,“ říká za charitu Jana Karasová a dodává, že dárci Diecézní charity Hradec Králové podpořili od roku 2000 přes 6700 indických dětí na cestě k lepšímu vzdělání. Z absolventů projektu se v řadě případů stávají učitelé, zdravotní sestry, účetní nebo strojní inženýři. Dnes jsou z nich sebevědomí lidé, kteří se dokážou postarat o svoje rodiny a jsou přínosem pro celou indickou společnost. Více informací naleznete na webu adopce.hk.caritas.cz.

Podpořte muzejní virtuální trhy

KDY: v těchto dnech

KDE: muzeumhk.cz/virtualni-adventni-trh.html

Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo virtuální řemeslné tržiště jako symbolickou náhradu za zrušený muzejní adventní trh. Zároveň se jedná o prezentaci řemeslných výrobců nejen z Královéhradeckého kraje. Cílem je podpořit tradiční řemeslníky. Do on-line tržiště můžete vstoupit na webu muzeumhk.cz/virtualni-adventni-trh.html.

Tržiště obsahuje audiovizuální medailony řemeslníků a zajímavosti o tradici jejich řemesla v historii. Najdete zde téměř dvě desítky zpravidla nositelů prestižních ocenění: řemesla zapsaná či kandidující na seznam UNESCO, Nositelé tradice lidových řemesel ČR, Zlatý kolovrat či Mistr tradiční rukodělné výroby různých krajů z různých oborů. Část z řemeslné produkce můžete zakoupit i v muzejním obchodě.

Svět Karla Havlíčka Borovského poodhaluje knihovna

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Karel Havlíček Borovský (1821–1856) je dodnes vnímán jako jedna z nejvýraznějších postav české kultury. Je symbolem žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Výstava, která vznikla u příležitosti 200. výročí narození Karla Havlíčka, představuje spisovatele ve všech jeho rolích a významech, a to s bohatým obrazovým doprovodem ze sbírek Národního muzea a Památníku národního písemnictví. Expozici můžete zhlédnout v galerii Dokola ve čtvrtém patře Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové do 26. ledna 2022. Událost připravilo Národní muzeum ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví a Historickým ústavem Akademie věd České republiky.

Muzeum hraček Stuchlíkovi otevřelo unikátní expozici betlémů

KDY: v těchto dnech

KDE: Nový Bydžov

Od prosince je v Muzeu hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově opět ke zhlédnutí velkolepá expozice betlémů lidového sběratele, řezbáře a výtvarníka Ondřeje Vávry. K vidění jsou betlémy jak starožitné tak i nové, betlémy z nejrůznějšího materiálu jako je papír, dřevo, papírmašé, keramika, sádra a textil. Betlémy velké, ale i miniaturní. Od Bavorska po českou provenienci. Jeden z nejatraktivnějších exponátů je textilní betlém z chodských panenek, který si Ondřej Vávra nechal na zakázku vyrobit u Dany Hanušové z jižních Čech. Kromě tradičních chodských krojů a řemesel jsou na ukázku i dva průvody. Tradiční tříkrálový a průvod adventní s Mikulášem, čertem, Barborkou, Luckou, Perchtou, sv. Ambrožem, atd. Nechybí také autorské betlémy betlémáře Ondřeje Vávry. Za zmínku určitě stojí Bydžovské jesličky, které se rozrostly o pár nových scén.

Muzeum je otevřeno od úterý do pátku od 10 do 16 hodin, prosincové pátky jsou věnované nočním prohlídkám, které jsou od 18 do 22 hodin. Pro všechny základní a mateřské školy muzeum v prosinci nabízí návštěvy muzea hraček a betlémů za snížené vstupné. Termíny a komentované prohlídky lze domlouvat na tel. číslo 608 985 477.

Skiareál Špindlerův Mlýn rozjíždí opět lanovky

KDY: od 18. prosince

KDE: Špindlerův Mlýn



Od soboty 18. prosince budou v provozu lanovky na Medvědín, Svatý Petr, Hromovku, Stoh i Mísečky, a to vždy od 8 do 16.30 hodin. Užijte si skvělé lyžování a snowboardování!

Na deštenské Martě začala lyžovačka

KDY: v těchto dnech

KDE: Deštné v Orlických horách

Ve středu 15. prosince zahájilo provoz Skicentrum v Deštném v Orlických horách, zatím na modré sjezdovce Marta. Půjčovna a servis jsou otevřeny od 8 do 16 hodin. Lyžařská škola začne fungovat o víkendu. Už několik dní se lyžuje na Šerlišském Mlýnu, v Říčkách a v Olešnici v Orlických horách. Od 25. prosince plánuje otevřít Ski centrum Zdobnice. Pokud podmínky dovolí, už o den později se můžete vypravit na lyže do Černé Vody a od 27. prosince do Bartošovic v Orlických horách. Nadále se upravují i běžecké tratě, o nadcházejícím víkendu už by mělo být zprovozněno osvětlení ve Ski aréně v Orlickém Záhoří.

Vánoční Rokytnice

KDY: v těchto dnech

KDE: Rokytnice v Orlických horách

ZA KOLIK: zdarma



V záři světelné výzdoby se po setmění koupe náměstí v Rokytnici v Orlických horách. Kromě vánočního stromu tu okrášlila i celé stromořadí. K vánočnímu času tady už tradičně patří i velký betlém, který zaplnil podloubí hotelu Orličan. A možná tu budete mít štěstí a u betlému vás melodiemi známých lidovek ke zpěvu vybudí místní harmonikář.

Bartošovický Kopeček se ponořil vánoční atmosféry

KDY: v těchto dnech

KDE: Bartošovice v Orlických horách

Na prodloužený vánoční prodej nyní každý víkend až do vánočních svátků láká Kopeček s chráněnými dílnami sdružení Neratov v Bartošovicích v Orlických horách. Zdejší obchůdek nabízí spoustu dekorace, i té vánoční. A nechybí ani řemeslné ukázky v podání pletařského umění Petra Zámečníka.

Muzeum ve Vamberku obklopily skleněné skvosty Miluše Čechové

KDY: v těchto dnech

KDE: Vamberk



Vamberské muzeum zkrášlila expozice „Skleněné vitráže Miluše Čechové“. Pod autorčinýma rukama vznikají stoly, zrcadla, lampy, zahradní objekty a mnoho jiného. Nezalekla se ani výzvy v podobě výplní oken pro přátele. Její vitráže zdobí interiéry a exteriéry nejen u nás, ale i v Chorvatsku, Slovinsku, Itálii, Austrálii, Rakousku, Nizozemí či Francii. V roce 2008 byla také spoluautorkou knihy o tvorbě vitráží „Tvoříme ze skla“. Na její nové samostatné výstavě v Muzeu krajky Vamberk je ke zhlédnutí výběr vitrážových obrazů, lamp, svícnů a mnoho dalších výrobků. Výstava trvá až do 27. února.