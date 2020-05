Nejvyšší hora Sněžka

KDY: Každý den

JAK? Lanovkou od 8. do 19. hodin

ZA KOLIK? Dospělí (230), Dítě (110)

Sněžka je se svými 1603,3 m n. m. nejvyšší horou Krkonoš, Sudet, Slezska, Čech, i celého Česka. Vzhledem k tomu, že vrchol Sněžky leží v Polsku, nejvyšším vrcholem ležícím v Česku je tedy Luční hora. Je to významná dominanta východní části Krkonoš.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

KDY? Každý den s vyjímkou pondělí od 10. do 18. hodin

ZA KOLIK? Základní: 90 Kč, Rodinné: 220 Kč. Děti od 6 let, studenti, senioři: 50 Kč

Historická budova Muzea východních Čech v Hradci Králové tento týden po dvou měsících nucené přestávky opět otevřela a nabízí návštěvníkům hned několik atraktivních výstav. Jednu z nich zbrusu novou – začíná právě dnes.



Zřejmě největším lákadlem mezi aktuálními expozicemi Muzea východních Čech je velkolepá výstava Uprostřed Koruny české - gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250 – 1550. Cenné a málokdy přístupné exponáty východočeské gotiky a renesance návštěvníci najdou ve čtyřech muzejních sálech.



Až do 31. května v Muzeu východních Čech čeká na návštěvníky také výstava Okolo Hradce aneb Hradečáci na kole. Řada exponátů pochází ze soukromých sbírek a archivů a ve svém celku dokládají, že Hradec Králové byl “cyklistickou velmocí” nejen v posledních letech, ale i v minulém století.



Zbrusu novou výstavu nazvanou Není obraz jako obraz – vybraní nakladatelé školních obrazů 19. a 20. století, zahajuje Muzeum východních Čech právě dnes. “Plánovali jsme otevřít expozici vernisáží, ale kvůli stále platným omezením a hygienickým pravidlům jsme od ní upustili,” říká mluvčí muzea Lucie Peterková. Výstavu školních obrazů dvou století si lidé budou moci prohlédnout ode dneška až do 16. srpna v ochozu muzea.



Muzeum východních Čech v Hradci Králové je návštěvníkům opět otevřeno každý den s výjimkou pondělí od 10 do 18 hodin, v pátek až do 20 hodin. Znovu je v provozu také muzejní badatelna a společenskovědní a přírodovědecká knihovna.

Zámek - Doudleby nad Orlicí



KDY: V týdnu od 10 do 17 hodin otevřen Babiččin dvoreček a zámecký park, o víkendu se ve stejném čase přidá i Muzeum.

ZA KOLIK? Dospělí: 140 Kč, Děti (od 6 let), studenti, senioři:110 Kč, Rodinné vstupné: 390 Kč. Přístup do zahrady je zdarma

Areál renesančního zámku Doudleby nad Orlicí se postupně otevírá veřejnosti. „Zmírňování vládních opatření nám dovoluje konečně vás pozvat k nám na návštěvu. nově s rozšířenou expozicí jako Muzeum přírodovědy a venkova, a bude možné si zakoupit kávu s sebou,“ zvou zaměstnanci zámku.