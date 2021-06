Dny otevřených ateliérů na pobočkách Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou

KDY: 12. a 13. června

KDE: Rychnov nad Kněžnou, Vamberk

V rámci Dnů otevřených ateliérů 2021 si připravilo na následující víkend rychnovské muzeum a jeho pobočky mnoho zajímavých událostí. V sobotu si budete moci od 10 do 16 hodin v Muzejní dílně (2. patro Kolowratského zámku, Rychnov nad Kněžnou) vyrobit vlastní zvířecí otisk pomocí techniky linorytu a odlít sádrovou stopu vybraného zvířete. V Orlické galerii se bude v neděli 13. června od 15 hodin konat komentovaná prohlídka s kurátorem Vlastislavem Tokošem. Pracovníci Muzea krajky Vamberk si pak na sobotu připravili celodenní ukázku paličkování krajky. Po oba dva dny je vstup do poboček Orlická galerie a Hlavní výstavní sály muzea (Rychnov nad Kněžnou), Muzea krajky Vamberk a Sýpky – Muzea Orlických hor (Rokytnice v O. h.) zdarma. Vstup na akce a do muzejních prostor pouze za dodržení epidemiologických nařízení vlády (Vstup na dílnu a komentovanou prohlídku pouze s potvrzením o negativním testu, očkování či prodělání nemoci).

Do Častolovic přijede pouť

KDY: 11. až 13. června

KDE: Častolovice



Velký autodrom, horská dráha, střelnice, kolotoč, houpačky, aquazorbing i trampolíny a nafukovací hrad budou lákat v závěru tohoto týdne do sokolské zahrady v Častolovicích. V pátek tu odstartuje Častolovická pouť. Potrvá až do neděle 13. června. Vystoupit na ní měla vedle dalších i Olga Lounová. Kvůli nejistotě ohledně rozvolnění opatření při konání kulturních akcí byl však doprovodný program, který pouť jinak každoročně zpestřuje, pro tentokrát zrušen. Přesto pořadatelé věří, že ji skalní příznivci a třeba i další přijdou svou účastí podpořit.

Vampark fest připravuje třetí ročník zábavného festivalu

KDY: 12. června

KDE: Vamberk

Vydejte se s dětmi na sobotní odpoledne a podvečer do parku ve Vamberku tuto sobotu 12. června. Děti mají opět vstupné zadarmo, užijí si pohádku, zvířátka , bubnování, tvořivé dílny, Spartan Race závody. Pohádku pro děti zahraje Divadlo – Pohádka. O občerstvení se postarají Rodinný pivovar Rampušák a Káva Krám. Navečer zahrají kapely Sue – Svitavy ukulele ensemble, Warování a Rusted. Událost odstartuje v 16 hodin.

Orlické hory poutavým obrazem Jiřího Šulce

KDY: v těchto dnech

KDE: Vamberk



Výstavní sezónu roku 2021 zahájila v Muzeu krajky ve Vamberku výstava fotografií dokumentujících zdejší kraj od známého fotografa, muzejníka a vamberáka Jiřího Šulce. Ten, ač se narodil v Rychnově nad Kněžnou, žije od 70. let minulého století se svojí rodinou ve Vamberku, a s tímto městem srostl. Za svůj život vystřídal několik občanských zaměstnání, ale vždy to byla fotografie, která ho provázela celý jeho život. Již více jak padesát let dokumentuje krásy i proměny našeho regionu. Expozice návštěvníkovi představuje fotografie řazené podle čtyř ročních období a vedle vlastního tématu přírody nabídne též pohled na lidovou architekturu. Tematicky je doplněna o exponáty Muzea a galerie Orlických hor, kde Jiří Šulc rovněž několik let pracoval. Nechybí ani sbírka osobních fotoaparátů, na kterých řada fotografií z výstavy vznikla Poutavou výstavu Jiřího Šulce můžete zhlédnout do konce srpna.