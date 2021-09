Mozaika slaví 20 let. Jako host vystoupí Gospel KDY: 12. září KDE: Hradec Králové Koncert jednoho z nejlepších gospelových souborů v Čechách Maranatha Gospel Choir se uskuteční v neděli 12. září od 16 hodin v Lodivadle na Kavčím plácku. Formace, která už mnoho let vystupuje na českých i zahraničních hudebních scénách, zazpívá v rámci oslav 20. výročí Křesťanského společenství Mozaika v Hradci Králové. Vstupné na slavnost i gospelový koncert zdarma. Více informací na www.mozaika.hk.

Jizerská padesátka objektivem fotografů KDY: v těchto dnech KDE: Hradec Králové Od pondělí 6. září v Informační centru Hučák Hradec Králové k vidění výstava Jizerská 50 | Viděna šesti. Své snímky do expozice propůjčili významní čeští fotografové, jmenovitě Markéta Navrátilová, Jiří Langpaul, Jan Šibík, Daniel Hušták, Lukáš Dvořák a Tomáš Vocelka.

V sobotu 11. září můžete vyrazit do společnosti skvělého jídla, hudebních vystoupení a gastronomických zážitků. České i zahraniční speciality, moderní gastronomické pochoutky, regionální a farmářské potraviny – to vše je Hradecké nábřeží gurmánů – Chuť podzimu. Těšte se na nové produkty z různých koutů světa, které zapijete skleničkou dobrého vína, koktejlu, piva či limonády. Součástí akce je Chilli festival Mechov, kde můžete ochutnat i hodně ostré speciality. Vstup tradičně zdarma, začátek v 10.00 hodin, konec se stmíváním.

Vydejte se za Kačenkou, vládkyní Orlických hor KDY: kdykoliv KDE: Deštné v Orlických horách Kdo přijel do Deštného v Orlických horách, nemohl ji minout. Na princeznu Kačenku, vládkyni Orlických hor, tu návštěvníci narazí na mnoha místech, a to díky Kačenčině pohádkové stezce. Najdou ji na každém jejím zastavení v podobě vyřezávané sochy od řezbářů tohoto regionu – Jarmily Haldové, Lízy Peřinové a Aleše Fajfra. Zastavení lákají rodinys dětmi nejen k posezení, ale také k hrátkám na interaktivních prvcích, zároveň se přitom mohou naučit něco málo o přírodě, historii a zvykoslovnosti z Orlických hor.

Na pátek 10. září od 16 hodin si Opočno připravilo vernisáž výstavy fotografa Karla Steinera. Její součástí bude také vyhlášení výsledků fotografické soutěže na téma abstrakce. Expozice se bude konatv běžně nepřístupném palmovém skleníku v horní části zámeckého parku. Přístupná bude v sobotu a v neděli, vždy od 9 do 17 hodin. Světoznámý fotograf Karel Steiner po roce 1968 emigroval do Spojených států, aby se následně usadil ve Francii. Stál u zrodu spolupráce Opočna s francouzským Puteaux – městem, kde Kupka strávil velkou část života. Již v roce 2008 představil v Opočně na výstavě pořádané spolkem Abakus cyklus fotografií Češi ve Francii a cyklus fotografií z Puteaux.

Módní přehlídka s vůní Francie ozdobí nádvoří KDY: 10. září KDE: Opočno Kolekci na téma „Francie kreativní“ představí studenti Vyšší odborné školy oděvního návrhářství a Střední průmyslové školy oděvní v Praze pod vedením Jaroslavy Brabcové Pecharové – držitelky Českého lva za film Bathory v kategorii nejlepší výtvarný počin, a to v pátek 10. září na zámeckém nádvoří v Opočně. Své práce předvedou také studenti Střední průmyslové školy Otty Wichterleho z Červeného Kostelce. V modelu na motivy Kupkova obrazu Klávesy piana – Jezero vystoupila vítězka České Miss 2010 na Miss Universe v Las Vegas. Domácí Opočno na přehlídkovém mole zastoupí Butik SVstyle Šárky Vondřejcové. Pomyslnou třešničkou na dortu bude předvedení modelu přední české návrhářky Beaty Rajské, který je také inspirován jedním z Kupkových obrazů.

Hlavní program oslav 150. výročí se uskuteční v Dobrušce 11. září otevřením nové expozice přímo v domě, kde malíř vyrostl. Expozice provede návštěvníka celým životem a dílem českého malíře a průkopníka abstraktní tvorby Františka Kupky (1871 až 1957), a to včetně jeho legionářské činnosti. Koncepce byla navržena a realizována ve spolupráci s pražskou Galerií KODL a stala se již pátou zpřístupněnou expozicí městského muzea. Nechybí zábavně-vzdělávací zóna, která návštěvníkům nabídne možnost seznámit se s výstavu aktivním způsobem – psaním, kreslením, všímáním si detailů, pozorováním proměnlivostí nebo hledáním v knihách. Je to prostor pro relaxaci, ale zároveň aktivní interakci s životem i dílem Františka Kupky jak pro děti, tak pro dospělé. Závěr oslav v Dobrušce zpestří nový krátkometrážní film režisérky Natálie Císařovské s názvem Francek o mládí Františka Kupky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.