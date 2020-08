HronOff se nakonec uskuteční

Nejstarší kontinuálně trvající divadelní festival na světě se letos představí již po 90. Přes veškerá omezení se na rozdíl od mnoha dalších festivalů Jiráskův Hronov uskuteční v plánovaném termínu 31. 7. – 8. 8. 2020. Jeho jubilejní ročník si jistě zaslouží, aby se festival předvedl ve velkém lesku.

Letos se opona zvedne na dvou hlavních hracích místech v Sále Josefa Čapka a samozřejmě v Jiráskově divadel a to v hlavním divadelním programu. Jen na těchto dvou místech se během devíti dní festivalu odehraje pět desítek představení. Ovšem tady to nekončí a ani doprovodný program v parku nepostrádá kvalitních divadelních inspirací. Celý týden bude festivalem provázet divadlo KVELB, pouliční pohyblivé divadlo.

Jiráskův Hronov je mezinárodní festival amatérského divadla v Hronově. Název nese podle místního rodáka, spisovatele Aloise Jiráska. Festival je mezidruhový, konají se zde inscenace činoherního, pohybového a experimentálního divadla. Současně s divadelními představeními v rámci festivalu probíhají výstavy, vzdělávací semináře a workshopy. Hlavní program tvoří výběr nejlepších inscenací z celostátních přehlídek, kam se probojovaly nejlepší soubory z krajských přehlídek.



Festival vznikl v roce 1931 a nepřerušila ho ani druhá světová válka. Od roku 1991 se přehlídky účastní i zahraniční soubory, které však letos vzhledem k mezinárodním opatřením nemohou přijet. Jiráskův Hronov je kulturním dědictvím ČR a díky své kontinuitě a známosti u každého amatérského souboru v ČR patří k světově významným fenoménům. O mezinárodní prestiži svědčí vyznamenání AITA/IATA (Association Internationale du Théâtre Amateur / International Amateur Theatre Association), která jej zařadila mezi sedm nejvýznamnějších festivalů amatérského divadla na světě.

Dobruška láká na prázdninové promítání letního kina

Společenské centrum Kino 70 zve na prázdninové promítání letního kina na koupališti v Dobrušce. Ve středu 29. července od 21 hodin můžete zajít na dramatický thriller Poslouchej, pátek 31. července na českou komedii Teroristka a v sobotu 1. srpna se bude promítat animovaná komedie Playmobil ve filmu. Vstupné činí 50 korun. V případě velice nepříznivého počasí se představení neuskuteční. Podrobný program je k dispozici v informačním centru nebo na internetových stránkách města. Pátek a sobota, 21.00, Dobruška.

Horror Zombie show zavítala i do krajského města

Pokud vás lákají temné síly a chcete se nechat vtáhnout do hrůzného světa, zajděte se bát na Horror Zombie show, kde vás ovládnou síly temnot, napětí, strach, ale také velká spousta zábavy. Zhlédnete i akrobatická a žonglérská představení a nebezpečné kousky s ohněm. To vše bude zabalené do mrazivé hororové atmosféry. Nebude chybět ani klaun, který umí pobavit, ale rozhodně také vyděsit. Show je přístupná u hradeckého Aldisu do 9. srpna, kromě pondělí 3. a úterý 4. srpna, od 19 hodin. Poslední termín akce 9. srpna bude zahájen už v 18 hodin.