Kostely na Rychnovsku patří k dominantám kraje

KDY: kdykoliv

KDE: Rychnovsko a okolí

ZA KOLIK: zdarma

Vydejte se na prohlídků kostelů.

Kostel sv. Josefa

Na kopečku Šedivin (část obce Kounov) stojí kostel sv. Josefa z roku 1907. Jedná se o pseudosecesní stavbu a traduje se, že podobný kostel se vyskytuje v horských oblastech Rakouska. Vnější plášť je chráněn ostře pálenými lícovými cihlami v kombinaci s místním materiálem – gabrem z nedalekého Špičáku. Cihly pocházejí z cihelny Pulice, která patřila panství Colloredo Mansfeld. V roce 2019 založili obyvatelé Šedivin Šedivinský spolek, který si vzal pod svá křídla i kostel. V srpnu roku 2019 se na něm uskutečnila údržbová brigáda, které se účastnil velký počet dobrovolníků ze spolku. Po ní spolek zorganizoval benefiční koncert pro opravu místního harmonia. Duch kostela, který desetiletí jen pospával, tak opět ožívá v plné kráse.

Kostel sv. Máří Magdaleny

Středu obce Deštné v Orlických horách dominuje zajímavý barokní kostel sv. Máří Magdalény. Stavitel J. A. Santini ho postavil v letech 1723 až 1726 na místě staršího gotického, který se jako farní připomíná již před rokem 1362. Před kostelem je umístěno sousoší Panny Marie se sv. Josefem, Jáchymem a Annou z roku 1781. Roku 1992 byl kostel po rekonstrukci znovu vysvěcen.

Kostel sv. Ducha

Kostel svatého Ducha je římskokatolický hřbitovní kostel v Dobrušce nacházející se za městem směrem k Orlickým horám. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Letopočet vzniku kostela není znám, v 16. století byl zřejmě původní dřevěný kostel nahrazen kostelem kamenným. Stavba prošla rozsáhlou rekonstrukcí v polovině 18. století a její poslední opravy byly provedeny ve století minulém, kdy byl kostelu navrácen původní renesanční nádech.





Náměstí v Opočně obklopuje výstava snímků profesionálních fotografů

KDY: v těchto dnech

KDE: Opočno

ZA KOLIK: zdarma



Od minulého týdne zkrášluje Trčkovo náměstí v Opočně expozice velkoformátových snímků. „V dnešní nelehké době není jednoduché zorganizovat jakoukoliv kulturní akci. A proto jsme přišli s nápadem uspořádat venkovní výstavu,“ uvedla vedoucí organizační složky Kultura Opočna Radka Mecnerová.

Prohlídka vznikla k oslavě 30 let FOMEI a je ukázkou dlouholeté spolupráce s ambasadory, kteří působí v různých fotografických odvětvích. Pokud se rozhodnete výstavu zhlédnout, budete mít zde tu čest potkat mistry svého oboru, jako jsou např. Petr Jan Juračka, Petr Kozlík, Jan Kasl, Stanislav Petera, Petr Hricko, Marek Musil a další. Prohlídka fotografií bude k vidění až do konce září.

Poznejte osud britské královské rodiny

KDY: kdykoliv

KDE: https://dvojka.rozhlas.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Poslouchejte osudy královny Alžběty II. a nechte se vtáhnout do každodenního dění uvnitř Buckinghamského paláce. V desetidílné četbě na pokračování uslyšíte Helenu Dvořákovou. Příběhy uvádí Český rozhlas, jsou k dispozici na Dvojce a v aplikaci mujRozhlas.

Britský historik a autor četných biografií Robert Lacey ve své knize Koruna (The Crown) líčí osudy britské královské dynastie v letech 1947 až 1955. Bylo to období, kdy se Velká Británie těžce vzpamatovávala z druhé světové války a kdy se rozhodovalo o budoucí podoběa vlastně i existenci samotné monarchie.

Výstava poodhaluje historii kosmetiky

KDY: kdykoliv

KDE: https://www.vcm.cz/

ZA KOLIK: zdarma



Východočeské muzeum zve na expozici plnou krásy a péče, barev, zvučných názvů i lákavých reklam. Jmenuje se Kosmetika – krása na prodej a je k vidění na webové stránce muzea. Jádro výstavy tvoří obaly od kosmetických produktů. Kaloderma, Diosma, Nivea, Astor, Coty, Taft – to všechno jsou značky kosmetiky. Některé upadly v zapomnění, jiné se na pultech drogerií a parfumérií prodávají dodnes. Hýčkání a péči, jakou si dopřávaly dámy např. v 70. letech minulého století, poodhalují fotografie z roku 1974 pořízené z muzejního fotoarchivu.