Muzeum východních Čech v Hradci Králové v expozici Vánoční variace představuje návštěvníkům historické vánoční ozdoby ze sbírky Věry Dvořáčkové a také různorodou tvorbu současných výrobců z oblasti severovýchodních Čech. Výstava nabízí ohlédnutí za tradicí výroby vánočních ozdob z různorodých materiálů. Návštěvníci uvidí ozdoby z papíru, vaty, leonského drátu, skleněného vlákna, vosku i tradičního skla. Produkce foukaných skleněných ozdob současných firem je zaměřená na moderní a designové dekory, netradiční zpracování, působivé barevné kombinace i tradiční vzory ve stylu retro. Expozice je ke zhlédnutí do 6. února 2022.

Knihovnu ozdobily výrobky z rukodělných technik

KDY: do 31. prosince

KDE: Hradec Králové



Knihovna města Hradce Králové otevřela výstavu Podzimní a adventní čas se spolkem lidové tvorby. „Na výstavě si mohou návštěvníci najít inspiraci pro podzimní, adventní i vánoční výzdobu z rukodělných technik, které vyučujeme v našich kurzech. Paličkování, malba na hedvábí, perníčky, quilling, korálkové ozdoby, kůže, frivolitky, betlém ze šustí, batika, drátování, plstění, háčkování,“ informuje za hradecký spolek lidové tvorby Monika Lemberková. Expozice potrvá až do konce prosince.

Komenský v komiksu potěší děti i dospělé

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Komenský v komiksu je jedinečná výstava, která komiksovým způsobem představuje životní příběh a dílo J. A. Komenského. Expozice je přístupná v Muzeu východních Čech v Hradci Králové po celou zimu. Komiksové zpracování zdaleka není určeno jen mladé generaci, mile překvapí i dospělé. Objevně zpřístupňuje historické události vztahující se k životu i dílu Učitele národů, představuje jeho potomky, soutěž Zlatý Amos a další zajímavé události. Příběh Komenského sepsala Klára Smolíková za odborné spolupráce Richarda F. Vlasáka a Markéty Pánkové. Svými obrazy ho doprovodil ilustrátor Lukáš Fibrich. Nechybí ani interaktivní prvky, jejichž autorkou je Andrea Koblasová. Výstava vznikla ve spolupráci s UNESCO a je součástí programu Národních oslav J. A. Komenského, které se konají mezi lety 2020 až 2022, kdy si připomínáme 350. výročí úmrtí Učitele národů (2020) a 430. výročí jeho narození (2022).

Muzeum hraček otevřelo unikátní expozici betlémů

KDY: v těchto dnech

KDE: Nový Bydžov



Od prosince je v Muzeu hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově ke zhlédnutí velkolepá expozice betlémů lidového sběratele, řezbáře a výtvarníka Ondřeje Vávry. K vidění jsou betlémy starožitné i nové, z nejrůznějšího materiálu, velké i miniaturní. Jeden z nejatraktivnějších exponátů je textilní betlém z chodských panenek, který si Ondřej Vávra nechal na zakázku vyrobit u Dany Hanušové z jižních Čech. Muzeum je otevřeno od úterý do pátku od 10 do 16 hodin, prosincové pátky jsou věnované nočním prohlídkám, které jsou od 18 do 22 hodin.

Příběh o Ježíškovi Vyšla hvězda nad betlémem můžete zhlédnout i online

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Také o letošních Vánocích budete mít možnost vidět filmovou verzi inscenace Divadla Drak Vyšla hvězda nad Betlémem, která byla natočena v roce 2020 v autentickém prostředí kostela sv. Jana Křtitele na Novém Hradci a jeho bezprostředním okolí.

Záznam bude ke zhlédnutí zdarma na Youtube kanálu Divadla Drak v těchto termínech:

24. 12. – 10.00 a 16.00

25. 12. – 16.00 a 18.00

26. 12. – 16.00 a 18.00

31. 12. – 16.00 a 18.00

Hra Pavla Vašíčka je montáží textů ze stejnojmenné knihy Josefa Voláka, písní Adama Michny z Otradovic, lidových vánočních zpěvů a fragmentů lidových vánočních her českého baroka. Adventní období je už neodmyslitelně spjato s přeplněnými hypermarkety a hektickými přípravami oslav, stejně jako záplavou novinových článků, které si toto třeštění berou na mušku a žehrají na vyprázdněný charakter současných Vánoc. Stalo se tradicí Divadla Drak uvádět v tomto čase jako protiváhu všemu výše zmíněnému hry s biblickou tématikou a namísto kárání je pozvat ke společnému estetickému zážitku opírajícímu se o základní příběhy naší křesťanské tradice a jejich humanistického poselství. Inscenace Vyšla hvězda nad Betlémem v tomto plně navazuje na předchozí Štědrej večer nastal a Hej, Mistře! Soustřeďuje se přímo na pasáže z Nového zákona, které se vážou k narození Ježíše (Zvěstování, Zrození, Pastýři, Tři králové, Vraždění neviňátek, Útěk do Egypta, Návrat do Galileje) a tvoří tak duchovní podklad vánočních svátků.

Divadlo Drak připravilo vánoční nadílku

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Prosincovou novinkou Divadla Drak je Roční rodinná vstupenka do Labyrintu Divadla Drak – celoroční zvýhodněné vstupné, které zahrnuje neomezený vstup na aktuální výstavy i do dračí herny. Druhým překvapením je měsíční kalendář Divadla Drak na rok 2022, který je plný kreativních výzev, tipů a informací o divadle.



Vstupenky i kalendáře si mohou zájemci zakoupit již nyní na e-shopu Divadla Drak. Roční rodinná vstupenka je také k zakoupení on-line v předprodeji na hkpoint.cz či osobně na pokladně Labyrintu Divadla Drak v otevírací době (so, ne, svátky a školní prázdniny od 10.00 do 17.00 hodin).



„Díky naší rodinné vstupence se budou moci všichni, kdo si jí pořídí do Labyrintu po celý rok pravidelně vracet a trávit zde se svou rodinnou volný čas, což myslím ocení zejména v podzimních a zimních měsících, kdy v herně mohou strávit třeba každý volný víkend. Všichni držitelé vstupenky mají zaručené nejenom včasné informování o připravovaných akcích, ale také jim nabízíme možnost spolupodílet se s námi na samotném programu i našich dalších plánech. Budeme rádi za jejich zpětnou vazbu, nápady a podněty. S kalendářem pak mohou strávit celý rok 2022 ve společnosti Divadla Drak. Nechybí v něm tipy na připravované programy a další speciální akce, ale i prostor pro vlastní kreativní vyžití prostřednictvím měsíčních kreativních výzev, které připravilo lektorské oddělení divadla,“ upřesnila cíl celého projektu Barbora Kalinová, vedoucí marketingu a produkce.

Nová výstava přibližuje významné dějiny krajského města

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Nová expozice Muzea východních Čech v Hradci Králové provází návštěvníky historií města od pravěku až po období první republiky a umožňuje jim nasát atmosféru života v jednotlivých obdobích. Celkový dojem podtrhují multimediální interaktivní prvky. Připraven je i doprovodný program pro školní skupiny a širokou veřejnost. Výstava s názvem Cesty města se skládá ze tří částí: K městu českých královen, K pevnosti a K Salonu republiky.

Patrick Marek odkrývá svět jazzu a vážek

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Nadace Světlo pro tebe, Velké náměstí 18/28, Hradec Králové hostí výstavu snímků fotografa Patricka Marka, který se specializuje na svět velkých pódií, jazzu ale i vážek. Hodiny trpělivě přešlapuje pod pódiem a čeká na tu správnou chvíli, kdy může zachytit umělce jinak, než je to běžné. Stejně tak dokáže čekat hodiny bez hnutí v rašeliništích či pralesích, obdivujíce křehkost a suverenitu vážek.

Kostel. sv. Mikuláše zve na komentované prohlídky

KDY: 25. a 26. prosince

KDE: Hradec Králové

Dřevěný kostelík sv. Mikuláše se po rekonstrukci otevírá veřejnosti. Přijďte si prohlédnout interiér a vyslechnout příběh kostela, který se snad už natrvalo usadil na svém místě – v hradeckých Jiráskových sadech nedaleko soutoku Labea Orlice. Komentované prohlídky se uskuteční 25. a 26. prosince od 15.00 do 15.30 hodin. Rezervace vstupenek: https://www.hkpoint.cz/cs/kalendar-akci/5539-komentovana-prohlidka-kostel-sv-mikulase.

Podpořte muzejní virtuální trhy

KDY: v těchto dnech

KDE: Královéhradecko



Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo virtuální řemeslné tržiště jako symbolickou náhradu za zrušený muzejní adventní trh. Zároveň se jedná o prezentaci řemeslných výrobců nejen z Královéhradeckého kraje. Cílem je podpořit tradiční řemeslníky. Do on-line tržiště můžete vstoupit na webu muzeumhk.cz/virtualni-adventni-trh.html. Tržiště obsahuje audiovizuální medailony řemeslníků a zajímavosti o tradici jejich řemesla v historii. Najdete zde téměř dvě desítky zpravidla nositelů prestižních ocenění: řemesla zapsaná či kandidující na seznam UNESCO, Nositelé tradice lidových řemesel ČR, Zlatý kolovrat či Mistr tradiční rukodělné výroby různých krajů z různých oborů. Část z řemeslné produkce můžete zakoupit i v muzejním obchodě.

Vydejte se do Betlémů, na mapě východních Čech jich najdete několik

KDY: v těchto dnech

KDE: východní Čechy

"Půjdem spolu do Betléma," zpívá se ve známé vánoční koledě. Po naučné stezce téhož názvu se můžete vydat k tomu asi nejproslulejšímu - k Braunově Betlému na Královédvorsku. Monumentální sochařské dílo vytesal před třemi stovkami let do skal v lese nad Žirčí Matyáš Bernard Braun. Na mapě východních Čech je však více magických, takto pojmenovaných míst. Třeba Betlém na okraji Prachovských skal. Jde o malou vesničku, která je součástí obce Samšina na Jičínsku. Na severním okraji Českého ráje se pak nachází také malé skalní město nazvané Betlémské skály.

Svůj Betlém má tako Rychnovsko, nazývá se tak část obce Javornice, nad níž se zvedá Jahodová hora. Ta je přístupná po staré císařské silnici, jejíž část se dochovala. "Na Nový rok odpoledne kolem 14. hodiny se na Jahodové hoře, odkud je krásný výhled na Orlické hory, setkávají turisté a lidé dobré vůle již od 80. let 20. století, aby si podali ruce a popřáli si hodně štěstí a zdraví do nového roku," přidávají pro zajímavost javornické webové stránky.

Do dalšího Betléma to je sice přes hranice Královéhradeckého kraje do Pardubického, ale nikterak daleko, přibližně jen 12 kilometrů. Naleznete ho v okrajové části Žamberka. Ježíška tu objevíte jen v jesličkách betlémů ve zdejších domácnostech, zato Králů je tu více než dost. Jejich předek jménem Král se tu prý usadil před stovkami let a dnes tady má spoustu pokračovatelů.

Název Betlém nese rovněž osada u Pusté Rybné na Svitavsku. Nedaleko odsud se přitom nachází dokonce Jeruzalém a Betlémský kopec. Tyto a další pomístní jména v okolí připomínají doby, kdy na Hlinecku a Poličsku bývali Čeští bratři.

Každé z těchto míst má své kouzlo a platí to stoprocentně také pro Betlém, který je velkým lákadlem Hlinska. Jde o památkovou rezervaci lidové architektury, která představuje typickou zdejší zástavbu druhé poloviny 19. století až do počátku 20. století. Tvoří ji roubenky drobných řemeslníků, kde návštěvníci mohou nahlédnout do jednotlivých obydlí a dílen.

Rozdávání betlémského světla doprovodí v Pohoří vytrubování

KDY: 23. prosince

KDE: Pohoří



K poslechu vánočních písní a koled v podání členů Bysterské hudby můžete vyrazit ve čtvrtek 23. prosince do Pohoří. Akce se uskuteční od 19 hodin před kostelem svatého Jana Křtitele v Pohoří. S sebou si vezměte lucerničky, abyste si mohli z kostela odnést domů Betlémské světlo.„Betlémské světlo je předvánoční služba skautů a skautek společnosti. Je symbolem míru, naděje a přátelství, zároveň také v tomto často hektickém období lidem připomíná, že ty nejdůležitější věci jsou křehké a vyžadují naši pozornost,“ uvádí mluvčí Betlémského světla Zuzana Hrbková.

Vyrazte na sněžný kolotoč i za dalšími radovánkami do Zdobnice a Říček

KDY: v těchto dnech

KDE: Zdobnice, Říčky v Orlických horách

Bílá peřina sice v nížině zmizela, zato v Orlických horách vládne pravá zima. Láká sem na lyže, snowboardy i pekáče. Ve Zdobnici mohou děti vyzkoušet dokonce jízdu na kolotoči.

Vánoční Rokytnice

KDY: v těchto dnech

KDE: Rokytnice v Orlických horách



V záři světelné výzdoby se po setmění koupe náměstí v Rokytnici v Orlických horách. Kromě vánočního stromu tu okrášlila i celé stromořadí. K vánočnímu času tady už tradičně patří i velký betlém, který zaplnil podloubí hotelu Orličan. A možná tu budete mít štěstí a u betlému vás melodiemi známých lidovek ke zpěvu vybudí místní harmonikář.

Lyžovačka v Orlických horách

KDY: v těchto dnech

KDE: Orlické hory

Ve středu 15. prosince zahájilo provoz Skicentrum v Deštném v Orlických horách. Půjčovna a servis jsou otevřeny od 8 do 16 hodin. Funguje už i lyžařská škola. Lyžuje se také na Šerlišském Mlýnu, v Říčkách a v Olešnici v Orlických horách. Od 25. prosince plánuje otevřít Ski centrum Zdobnice. Pokud podmínky dovolí, už o den později se můžete vypravit na lyže do Černé Vody a od 27. prosince do Bartošovic v Orlických horách. Nadále se upravují i běžecké tratě, o víkendu bude zprovozněno osvětlení ve Ski aréně v Orlickém Záhoří.

Skiareál Špindlerův Mlýn rozjel všechny lanovky

KDY: v těchto dnech

KDE: Špindlerův Mlýn



Ve Špindlerově Mlýně jsou v provozu lanovky na Medvědín, Svatý Petr, Hromovku, Stoh i Mísečky, a to vždy od 8 do 16.30 hodin. Užijte si skvělé lyžování a snowboardování!