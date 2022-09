Na neděli 4. září připravily České dráhy společně se svými partnery Regionální den železnice v Trutnově. Na místo oslav se návštěvníci mohou svézt z Hradce Králové zvláštním vlakem v čele s parní lokomotivou Velký bejček. Tento vlak zároveň uskuteční během dne další vyhlídkové jízdy. Zájemci si na trutnovském hlavním nádraží prohlédnou výstavu kolejových vozidel a modelové kolejiště, nebude chybět výstava železničních modelů nebo promítání filmů s železniční tématikou. Parní vlak v čele s lokomotivou Velký bejček bude odjíždět z královéhradeckého hlavního nádraží v 7:33 a na trutnovské hlavní nádraží přijede v 9:35.

Historická souprava zajistí během dne dvě vyhlídkové jízdy, a to do Vrchlabí (odjezd z Trutnova hl.n.v 9:55) a do Červeného Kostelce (odjezd z Trutnova hl.n. ve 14:10). V 16:20 se pak vydá zpět do krajského města, kam přijede v 18:27.

Trochu jiný Food Festival SWAP

KDY: 4. září

KDE: Vrchlabí



Ve Vrchlabí se letos opět uskuteční trochu jiná kulinářská akce – Food SWAP. První poprázdninovou neděli 4. září se v areálu u Morzinské kaple nad zámeckým parkem koná už druhý ročník. Událost odstartuje v 10:00 a potrvá do 16:00.



Food SWAP znamená doslova „výměna jídla“. Od Food festivalu se liší především tím, že většinu jídla, která se tu konzumuje, přináší sami účastníci. Ti doma připraví oblíbené jídlo – palačinky, pomazánku, domácí chléb, salát, utopence, karbanátky, zkrátka jakékoliv oblíbené domácí jídlo nebo i pití, a to přinese s sebou a nabídne na společný stůl. Naopak ochutnává z toho, co přinesli ostatní. Bude také možnost ochutnat z nabídky ukrajinských jídel od ukrajinských žen, které poslední měsíce žijí ve Vrchlabí. I letos bude k dispozici i několik málo stánků, kde bude možné si něco dobrého koupit – a podpořit tak třeba projekty dětí ze ZŠ Přátelství. Letošní ročník vrchlabského Food SWAPu se také vyznačuje nebývale bohatým doprovodným programem.

Svátek vína nabídne nejlepší výběr z vinařských sklepů

KDY: 3. září

KDE: Hradec Králové

Už tento pátek se v krajském městě v Jiráskových sadech uskuteční oblíbený Svátek vína na soutoku. Od 14 do 22 hodin můžete ochutnávat a nakupovat nejlepší vína ze sklepů českých, moravských, ale také zahraničních vinařů.

Hlušice oslaví 700 let, hlušická škola 70. výročí založení

KDY: 3. září

KDE: Hlušice



Obec Hlušice chystá v sobotu 2. září slavnostní program v rámci výročí 700 let první zmínkyo obci. Součástí těchto oslav se stane i program připravený Střední školou technickou a řemeslnou, jejíž součást – tedy bývalá hlušická škola (SOU, později SŠTŘ) – vzpomíná 70 let založení v roce 1952 jako mistrovské zemědělské školy. Škola bude v sobotu prezentovat současný předmět činnosti odborné výuky v Hlušicích, představí prostory školya další záměry a samozřejmostí bude setkání pedagogů, absolventů, přátela partnerů školy. Kompletní program od 9.00 do 15.00 hodin.

Semechnice pořádají posvícenský nohejbalový turnaj

KDY: 3. září

KDE: Semechnice

Tělovýchovná jednota Sokol Semechnice chystají v sobotu 3. září 34. ročník nohejbalového turnaje trojic O putovní pohár Grand Prix Semechnice. Prezence družstev na místním sportovním areálu odstartujev 9 hodin. Občerstvení zajištěno, 200 korun za družstvo. Kontakt: 777 068 052, cernik9@gmail.com.

Orlická galerie zahájí podzimní cyklus výstav

KDY: Rychnov nad Kněžnou

KDE: 2. září



V pátek 2. září se od 17 hodin v Orlické galerii (II. patro Kolowratského zámku, Rychnov nad Kněžnou) uskuteční slavnostní zahájení podzimního cyklu výstav. Během páteční vernisáže budou zahájeny výstavy: „Orlický salon´22: Rudolf Černý / malíř a galerista“, „Ilustrace k dílu Karla Poláčka II“, „České kvarteto / Výstava u příležitosti 130. výročí od prvního koncertuv Rychnově nad Kněžnou“ a „Martin Čada / Stíny a jiné verakoiny“. Expozice uvede kurátor Orlické galerie Vlastislav Tokoš a bude je možné navštívit v prostorách galerie až do 30. října.

660 let od první písemné zmínky o Červeném Kostelci

KDY: do 30. září

KDE: Červený Kostelec

V polovině června město ve spolupráci s Vlastivědným spolkem instalovalo venkovní výstavu, která připomíná 660 let od první písemné zmínky o Červeném Kostelci. Expozice připomíná nejen první písemnou zmínku z roku 1362, ale přibližuje i středověk – čím se platilo, jaká byla řemesla, kolik si kdo vydělal – významné osobnosti spjaté s Kostelcem, historické okamžiky v dějinách Červeného Kostelce. Venkovní výstava je složená z 8 oboustranných venkovních panelů, které jsou umístěny v prostoru autobusového nádraží.

Chilifest ve Vršovce

KDY: 3. září

KDE: Nové Město nad Metují



Zábavný areál Vršovka - Za humny přivítá tuto sobotu Chilifest. Přijďte ochutnat ostré speciality a zasoutěžit si o ostré ceny. Začátek v 9 hodin.

Dětský den v Nevraticích

KDY: 3. září

KDE: Nevratice

V sobotu 3. září vypukne ve 14 hodin na hřišti v Nevraticích Dětský den. Těšit se můžete na naučnou stezku, zorbingové koule, skákací hrad, dětský překážkový závod, sportovní disciplíny, jako trenažéry, skoky přes překážky, bohatou tombolu, více než 100 cen. Součástí bude i charita Kolibříci pomáhají, která šíří osvětu alopecie.

Bleší trh v Koleji

KDY: 2. září

KDE: Jičín



V pátek od 15 hodin můžete zavítat na oblíbený Bleší trh. Prodávejte, nakupujte, vyměňujte, smlouvejte a kupujte. Nádvoří Jezuitské koleje se promění v tržiště plné naprostých nezbytností. Prodávat můžete taky - stačí se přihlásit na email soljicin@gmail.com.

Lhotecké dřevosochání

KDY: 3. září

KDE: Šárovcova Lhota areál cihelny

V sobotu 3. září od 10 do 18 hodin můžete zavítat na Lhotecké dřevosochání s ukázkou starých řemesel, staré techniky. Organizátoři slibují i možnost jízdy na koni pro děti a stylové občerstvení - domácí guláš, zeláky a bramboráky na ohni, bramborové placky. Nebude chybět kovář, tesař, košíkář, kameník. Komentovaná prohlídka cihelny v 10:30, 13:30 a 16:30.