Nábřeží rozveselí jazzová pouť a slavnosti vína

KDY: 6. srpna

KDE: Hradec Králové

Další ročník letní jazzové radosti na vás čeká v sobotu 6. srpna v parku u Tyršova mostu a na Náplavce. Z kapel vystoupí například RH Faktor, Myband!, Elon Turgeman Group. Chuťové pohárky potěší Hradecké nábřeží vína. 14.ročník jazzové pouti doprovodí skvělá vína z Čech a Moravy. Vstup pro všechny návštěvníky i pejsky je zdarma. Událost odstartuje ve 14 hodin, skupiny začnou hrát od 16 hodin. Projekt je realizován s podporou Vinařského fondu.

Farmářské trhy nabídnou čerstvé a kvalitní potraviny

KDY: 6. srpna

KDE: Hradec Králové



V sobotu 6. srpna můžete u Obchodního centra Atrium mezi 8. a 12. hodinou ochutnávat a nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu. Na trzích najdete řadu stánků s širokým sortimentem jakostních domácích produktů. Své výpěstky a výrobky budou prezentovat sami producenti, kteří kladou ve své činnosti důraz především na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství a tradiční způsoby zpracování zdravotně nezávadných surovin bez použití konzervantů a jiných aditiv.

Venkovní hra přibližuje hradeckou mydlářskou rodinu Pilňáčků

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Do konce srpna si můžete s Knihovnou města Hradce Králové zahrát letní venkovní hru o mydlářské rodině Pilnáčků. Trasa vede z Jiráskových sadů k Pilnáčkově továrně na Pospíšilově třídě. Brožurku s úkoly si můžete vyzvednout v knihovně ve Wonkově ulici, nebo si ji stáhnout na webu knihovny https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/kalendar-akci/pilnackovo-mydlo-cistoty-zridlo. Pokud vyluštěnou tajenku přinesete do knihovny, dostanete drobný dárek. Ze všech účastníků budou v září vylosováni tři výherci poukazů do e-shopu Mýdlárny U Dvou koček.

Zahrada léčivých rostlin voní slunečnicemi i Francií

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Zahrada léčivých rostlin je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, která zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. Zabývá se také sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní výměnu. Od roku 2005 patří k členům Unie botanických zahrad České republiky. Na zahradě si můžete zdarma prohlédnout sbírkový skleník, střešní zahradu, venkovní expozice – poznávací botanický systém léčivých rostlin, fytoterapeutický systém, systém toxických a potenciálně toxických rostlin, rozárium, sbírku pivoněk, francouzskou zahradu a Naučnou stezku farmacie.



Otevřeno duben až říjen, od pondělí do pátku 7 až 16 hodin, soboty, neděle a svátky je zahrada k dispozici od 8 do 12 hodin. Příjemné místo najdete v Botanické ulici, sousedí s budovami Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.



Zahrada léčivých rostlin je letos opět zapojena do společného projektu „Hradec Králové a Hradecko se lvem Gustíkem“. Tato akce je během letní sezóny zaměřená na rodiče s dětmi a trvá od 30. června do 30. září. Více informací na www.gustik.cz.

RYCHNOVSKO

Porcinkule se vrací do Opočna, láká na atrakce i koncerty

KDY: 5. až 7. srpna

KDE: Opočno

Opočenská Porcinkule začíná v pátek 5. srpna, kdy vystoupí od 19 hodin Xindl X, ve 21 hodin Turbo a od 23 hodin zahraje kapela Limetall. Vstupenky na páteční koncerty zakoupíte v předprodeji za 250 korun v Informačním centru Opočno a on-line na www.xticket.cz. Na místě pak za 300 korun. Děti do 120 cm mají vstup zdarma. Při sobotních a nedělních koncertech je vstupné dobrovolné. Ohňostroj tradičně probíhá v sobotu kolem 22. hodiny. Vzhledem k trvajícímu suchu bude jeho uskutečnění záviset na vývoji počasí.

V rámci poutě v prostoru opočenské klášterní zahrady můžete v neděli od 10 hodin navštívit výstavu veteránů.

Prázdninové neděle v Dobrušce ožily letním muzicírováním

KDY: každou neděli

KDE: Dobruška



Tradiční letní koncerty, každou neděli v Archlebových sadech v Dobrušce. Občerstvení zajištěno, začátky v 18 hodin. První srpnovou neděli vystoupí popová skupina Gemini z Holic. Vstup zdarma. Celý program na webu města.

Výstava rychnovského muzea vtáhne do království kočárků

KDY: v těchto dnech

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Výstava Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou představuje na osm desítek historických kočárků. Nejstarší pochází přibližně z roku 1860 a jádrem sbírky jsou velmi ceněné exponáty z období secese. „Ve výběru jsou zastoupeny kočárky loutkové, dětské, sportovní i hluboké, ale i například dvojkombinace, trojkolky či saně. Zajímavostí je určitě i kočárek, při jehož výrobě byl místo klasického proutí použit svinutý papír,“ uvedla kurátorka výstavy, historička Martina Dostálová.

Většina vystavených kočárků pochází z českých zemí. Nalézt mezi nimi lze také zástupce dvou největších továren zaměřených na jejich výrobu jako Liberta Mělník a Hiko Duchcov. Expozice je taktéž bohatě doplněna ze sbírek rychnovského muzea. Návštěvníci se mohou těšit na historické hračky, rozsáhlou kolekci kojeneckého oblečení, křestních souprav, zavinovaček či pokrývek, dobové časopisy, katalogy, ale i velkoformátové dobové fotografie. Zachycena je taktéž scéna návratu ze křtin. Muzeum je otevřeno v měsících červen až září od 9.00 do 12.00 hodin, odpoledne od 12.30 do 17.00 hodin.

Račte vstoupit. Hrad Potštejn vás vrátí do dob minulých

KDY: v těchto dnech

KDE: Potštejn



Zastavte se na hradě Potštejn a vraťte se do doby loupeživého rytíře Mikuláše. V prostorách druhé brány si vyzkoušíte každý víkend lukostřelbu (5 šípů/50 korun) nebo hod házecí sekyrkou či hvězdicemi (5 hodů/20 korun). Ve vstupní bráně hradu objevíte expozici historie tohoto sídla, při komentované prohlídce razírnu mincí, zámeckou kapli i kapli sv. Jana Nepomuckého. Z hradeb si užijete krásný výhled do podhradí a okolí. V Bifé u Františka si kromě lístku na prohlídku zakoupíte turistické předměty a pohledy, a to nejen za hotovost, ale také přes platební bezhotovostní terminál. Nasajte atmosféru doby hraběte Harbuvala Chamaré a poseďte tu chvíli. Na místě nechybí také dostatek občerstvení, jak pro děti, tak pro dospělé.

NÁCHODSKO

Divadelní festival Jiráskův Hronov

KDY: 29. července až 6. srpna

KDE: Hronov

V šestitisícovém městečku začal minulý pátek již 92. ročník divadelního festivalu Jiráskův Hronov, který je nejstarší divadelní přehlídkou v Evropě a pravděpodobně i na světě. V pátek diváci mohou zavítat třeba na hru Školní výlet na dvoře místní základní školy od 20 hodin, v sobotu na Festivalové minuty aneb rozhovory se zajímavými hosty od 12.45 na náměstí. Událost doprovází několik hudebních koncertů. Více na webu festivalu.

Výstava Vroucí chemie městského nebe

KDY: v těchto dnech

KDE: Náchod



Galerie výtvarného umění v Náchodě hostí zajímavou výstavu z cyklu Umělci do 40 let - Matěj Lipavský - Vroucí chemie městského nebe. Kurátorem výstavy je Petr Pokorný.



Matěj Lipavský (1985) žije v Zadní Třebáni, tvořit ho najdete jak tam, tak také v Praze. Jako pohybující se umělec tedy zaznamenává místa, přitom záznamem zrcadla, ve kterém nikdy neuvidíme skutečnost takovou, jaká je. Matěj Lipavský si skutečnost „upraví", ale ne jak si to vyžaduje to které medium, ve kterém právě tvoří, nýbrž jak si to vyžaduje jeho pocit z viděného. Vedle místa je pro něj velmi důležité i světlo, přesně to, které každá jeho práce potřebuje, a které je u něj téměř jak signaturou.

JIČÍNSKO

Kdo si hraje nezlobí

KDY: v těchto dnech

KDE: Jičín

Výstavní chodba jičínského muzea nabízí v letních měsících expozici oblíbených plechových a plastových hraček světoznámých českých firem Kovap a Kaden. Tradice výroby sahá až do roku 1946, kdy v Semilech založili bratři Eduard a Ota Sedlákovi rodinnou firmu na výrobu plechových hraček. Jejich prvotinou byl pohyblivý parní válec s pérovým strojkem. Otevřeno pondělí až neděle od 10 do 18 hodin.

Letní kino promítá v zámeckém parku

KDY: 5. a 6. srpna

KDE: Jičín



Opět po roce můžete zavítat na promítání filmových trháků pod širým nebem v prostorách zámeckého parku. V pátek je na programu Vyšehrad: Fylm, v sobotu Chinaski: Každej ví kulový. Začátek vždy ve 21 hodin.

TRUTNOVSKO

Krkonošská pivní stezka

KDY: kdykoliv

KDE: Krkonoše

Nejhezčí partie Krkonoš a výborné pivo k tomu. To jsou lákadla nejvyšších hor, kde se již po osmé otevřela Krknošská pivní stezka. Vydejte se po trasách pivovarů. Nově se můžete dozvědět více o Krkonošské pivní stezce prostřednictvím aplikace SmartGuide, která vás bude doprovázet při cestě za objevováním krkonošského piva. Stačí si ji jen stáhnout do mobilu.

Keltská noc rozproudí harrachovský parket už od čtvrtka

KDY: 4. až 6. srpna

KDE: Harrachov



37. ročník open air festivalu Keltská noc s nejlepším výhledem na doskoku pod Mamutím můstkem odstartuje již ve čtvrtek. Od 20:00 vám k tanci a poslechu zahraje světově známá dvojice DJs Venoven a Elissa Zmarchrobovi. Skvělou zprávou je, že i letos je čtvrteční program zcela zdarma.



V dalších dnech zahrají skvělé české kapely Tři sestry, Wohnout, Vypsaná fixa, Yo Yo Band, Mňága a Žďorp, Harlej, Dymytry, a mnoho dalších.