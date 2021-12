Muzeum obklopí adventní trhy a řemeslný jarmark

KDY: 26. až 28. listopadu

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

Muzeum východních Čech v krajském městě připravuje v okolí muzea na Eliščině nábřeží tradiční, již XXXII. Muzejní adventní trh. Atmosféru blížících se Vánoc dokreslí také jarmark poctivých řemeslníků z celé republiky a doplní ji široká nabídka kvalitních výrobků z přírodních materiálů v podobě perníků, šperků, paličkovaných krajek, modrotisku, svíček z včelího vosku, mýdla a foukaných vánočních ozdob apod.

Muzejní adventní trh se uskuteční od pátku 26. listopadu do neděle 28. listopadu. V pátek trh odstartuje v 15.00 a skončí ve 20.00 hodin. V sobotu zájemci mohou na událost zavítat od 9 do 19 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin.

Poslední listopadovou neděli krajské město rozsvítí vánoční stromy, na Velkém a Masarykově náměstí, avšak bez doprovodného programu. Stromy se rozsvítí společně s pouličním osvětlením.

Poprvé se hradecké vánoční trhy konaly už roku 1904. První novodobé muzejní adventní trhy byly v roce 1989. Poslední Muzejní adventní trh se odehrál v roce 2019 a v roce 2020 se trh přesunul do virtuálního prostředí.

Muzeum otevřelo výstavu historických a současných vánočních ozdob

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Muzeum východních Čech v Hradci Králové v nové expozici Vánoční variace představuje návštěvníkům historické vánoční ozdoby ze sbírky Věry Dvořáčkové a také různorodou tvorbu současných výrobců z oblasti severovýchodních Čech. Výstava nabízí ohlédnutí za tradicí výroby vánočních ozdob z různorodých materiálů. Návštěvníci uvidí ozdoby z papíru, vaty, leonského drátu, skleněného vlákna, vosku i tradičního skla. Produkce foukaných skleněných ozdob současných firem je zaměřená na moderní a designové dekory, netradiční zpracování, působivé barevné kombinace i tradiční vzory ve stylu retro. Expozice je ke zhlédnutí od 5. listopadu 2021 do 6. února 2022.

Hradeckou knihovnu zkrášlily výrobky z rukodělných technik

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Knihovna města Hradce Králové otevřela výstavu Podzimní a adventní čas se spolkem lidové tvorby. „Na výstavě si mohou návštěvníci najít inspiraci pro podzimní, adventní i vánoční výzdobu z rukodělných technik, které vyučujeme v našich kurzech. Paličkování, malba na hedvábí, perníčky, quilling, korálkové ozdoby, kůže, frivolitky, betlém ze šustí, batika, drátování, plstění, háčkování,“ informuje za hradecký spolek lidové tvorby Monika Lemberková. Expozice potrvá až do konce prosince.

Univerzita hostí venkovní expozici o první evropské ústavě

KDY: do 29. listopadu

KDE: Hradec Králové



V pondělí 22. listopadu se v univerzitním kampusu Na Soutoku (studentský park před hlavní budovou, Hradecká 1227) uskutečnila vernisáž venkovní panelové výstavy Republika dvou národů/Příběh první evropské ústavy. Expozice potrvá do 29. listopadu.

V dobách, kdy v Evropě převládal absolutismus, se Polsko-litevská unie odlišovala svým důrazem na občanskou svobodu a participaci. Výsledkem téměř čtyř století evoluce této velké raně novověké republiky byla první moderní ústava v Evropě, schválená 3. května 1791 ve Varšavě. Venkovní výstava, která vznikla k 230. výročí této historické události, přibližuje příběh republiky dvou národů. Ukazuje ji jako významnou součást svébytné identity tohoto regionu, kterou nedokázala narušit ani následující dvě století cizího útlaku. Zároveň je expozice i pozváním na místa, jež jsou s její historií spjata.

Čertovskoandělské rejdění

KDY: 28. listopadu

KDE: Nový Bydžov

S čerty nejsou žerty aneb Čertovskoandělské rejdění rozveselí starou novobydžovskou sokolovnu, a to 28. listopadu od 13 do 15 hodin. Masky čertíků a andílků vstup zdarma.

Chlumecké zahájení adventu

KDY: 28. listopadu

KDE: Chlumec nad Cidlinou



Vzhledem k epidemiologické situaci a vládním opatřením proběhne zahájení adventu rozsvícením Klicperova náměstí v neděli 28. listopadu v 17 hodin bez doprovodného programu.

Přivítejte adventní čas v tvůrčí dílně Sýpky

KDY: 27. listopadu

KDE: Rokytnice v Orlických horách

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu 27. listopadu se od 10 hodin bude konat v Sýpce – Muzeu Orlických hor tradiční tvořivá dílna „Vítání adventu v Sýpce“, během které si za pomoci muzejníků můžete vyrobit vlastní adventní věnec. Vše bude připravené na místě, přineste si pouze čtyři svíce v barvě, která se vám nejvíce líbí. Akce se koná od 10 do 17 hodin nebo do úplného rozebrání připraveného materiálu. Vstupné dobrovolné. Událost se uskuteční za dodržení platných protiepidemických opatření vlády ČR.

Muzeum ve Vamberku zahrnuly skleněné skvosty Miluše Čechové

KDY: v těchto dnech

KDE: Vamberk



Vernisáž expozice „Skleněné vitráže Miluše Čechové“ se uskutečnila v pátek 19. listopadu a potrvá do 27. února 2022. Pod autorčinýma rukama vznikají stoly, zrcadla, lampy, zahradní objekty a mnoho jiného. Nezalekla se ani výzvy v podobě výplní oken pro přátele. Její vitráže zdobí interiéry a exteriéry nejen u nás, ale i v Chorvatsku, Slovinsku, Itálii, Austrálii, Rakousku, Nizozemí či Francii. V roce 2008 byla také spoluautorkou knihy o tvorbě vitráží „Tvoříme ze skla“. Na její nové samostatné výstavě v Muzeu krajky Vamberk je ke zhlédnutí výběr vitrážových obrazů, lamp, svícnů a mnoho dalších výrobků.

Zahájení adventu v Kvasinách

KDY: 28. listopadu

KDE: Kvasiny

Rozsvícení vánočního stromu v Kvasinách se ukuteční poslední listopadovou neděli od 17 hodin u obecního domu, naproti hasičské zbrojnici, bez doprovodného programu.

Lichkovský jarmark

KDY: 27. listopadu

KDE: Lichkov u Žamberka

ZA KOLIK: zdarma



Venkovní prostor za hospodou se v sobotu 27. listopadu od 12 do 17 hodin rozveselí prodejním jarmarkem. Návštěvníky čekají ukázky mistra kováře, bylinky, čaje, káva, keramika, nože, formičky, šperky, hračky, výrobky ze dřeva.

Kostelec rozzáří Vánoční ulička

KDY: 28. listopadu

KDE: Kostelec nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma

Město Kostelec nad Orlicí zve na 15. Vánoční uličku, která se koná 28. listopadu od 11 do 19 hodin. Jiráskovo náměstí zkrášlí řemeslný jarmark, a to od 13.00 do 19.00 hodin. U jarmarečních stánků budete moci zakoupit pěkné dárky, keramiku, jmelíčko a občerstvit se. Těšit se můžete na tradiční pečení trdelníků se skauty. Rozsvícení vánočního stromu se uskuteční na Palackého náměstí od 18.30 hodin, avšak bez doprovodného programu.