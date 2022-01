Nostalgie starých časů, ale i adrenalinové zážitky jsou tím hlavním důvodem, co závodníky k historickému lyžování táhne. V sobotu 22. ledna se sjedou do Olešnice v Orlických horách, kde poměří své schopnosti v disciplínách slalom a jasankros na mezinárodním mistrovství České republiky. Co je čeká? Dvoukolový závod lyžařské všestrannosti, který odjedou na paralelní slalomové dráze. Jeho součástí bude také skok a krátký výběh. Při jasankrosu budou startovat ve skupinách po šesti podle startovního pavouka. Z prvního kola postoupí všichni, takže každý absolvuje minimálně dva sjezdy. Finálové umístění určí vítěze. Jakýkoli úmyslný kontakt, snaha o shození či vytlačení soupeře z dráhy povede k diskvalifikaci. Závody proběhnou na 400 metrů dlouhé sjezdovce s převýšením 100 metrů.Do povinné výbavy všech soutěžících patří nejen dřevěné lyže. Musí mít k tomu i dobové oblečení a kožené boty, plastové lyžáky povoleny nejsou. V kategorii bez hran nesmí mít lyže jiné než dřevěné hrany a vázání musí dovolit zvednutí paty minimálně 5 centimetrů nad podložku.

Program závodního dne 22. ledna:

7.30 – 8.30 Prezentace, výdej startovních čísel

8.30 – 9:15 Prohlídka tratě a volný trénink

9.30 Dětská kategorie – povinná prohlídka trati s předjezdcem

9.45 Start slalomu – začíná kategorie dětí (obě kola hned po sobě) Rozpis startu ostatních kategorií bude znám u prezentace v den závodu

15.30 Start jasankrosu

17.30 Zakončení a ohňostroj

17.45 Slavnostní vyhlášení slalomu + jasankrosu

20.00 Začátek vystoupení živé hudby v chatě Juráška

Pestré betlémy zkrášlují zámeckou galerii

KDY: do 6. února

KDE: Kvasiny



Pozvánka pro všechny milovníky betlémů. Již 11. oblíbenou expozici betlémů lze navštívit v Zámecké galerii Kvasiny až do 6. února. Otevřeno je vždy od pondělí do pátku od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. O víkendech a svátcích můžete na výstavu zavítat pouze odpoledne od 14 do 16 hodin. Ozdobou přehlídky jsou také skvostné biblické výjevy od Ilony Klawitterové.

Zhlédněte krajinu příběhů Orlických hor

KDY: v těchto dnech

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Fotograf Rostislav Bartoň představuje ve svých snímcích kouzelné Orlické hory. Přehlídku fotografií s názvem Krajinou příběhů můžete od 12. ledna zhlédnout v Městské knihovně Karla Poláčka.

Opočnem voní zvěřinové hody

KDY: 15. až 23. ledna

KDE: Opočno



Restaurace Jordánek v Opočně pořádá oblíbené zvěřinové hody, které se konají od 15. do 23. ledna. Doporučena rezervace na tel. čísle 608 367 555 nebo 494 667 555 či e-mailem rezervace@jordanek.cz. Web: www.jordanek.cz.

Taneční akce přiláká do Hradce světovou elitu

KDY: 22. ledna

KDE: Hradec Králové

V sobotu 22. ledna se v královéhradecké Denoche Music Hall rozběhne již 16. ročník prestižní taneční události DanceFloor Attack (DFA). V atraktivních battlech (soubojích) se tu utkají nejlepší české street dance teamy za odborného dohledu světových tanečních ikon, které zde tradičně usednou v porotě. A nejen to. Přidají samozřejmě ukázky svého umění a den po skončení DFA dokonce povedou lekce v tanečním studiu skupiny T-BASS, která celou akci pořádá. Letos se tanečníci a diváci mohou těšit na Marthu ze Švédska, Batallu z Německa a Rubixe z Francie, kteří všichni patří k nejužší světové špičce freestyle hip hopu. Také DJ – Vunky Lao z Německa patřík nejlepším ve svém oboru na světě, a tak bude o kvalitní hudbu více než královsky postaráno. Mikrofonu se, stejně jako v několika předchozích letech, ujme miláček publika, vždy pohotový, vtipný a plný energie, moderátor Otec Mirec ze Slovenska. K neopakovatelné atmosféře pak přispějí svými doprovodnými show také nejlepší čeští Krumpers nebo B-Boys. Celá show startuje v sobotu 22. ledna ve 13 hodin.

Galerie láká na světelnou Obrazárnu

KDY: 21. ledna

KDE: Hradec Králové



Ponořte se v pátek 21. ledna od 10 do 12 hodin do šera nejnovější výstavy Marka Thera v ateliéru Galerie moderního umění v Hradci Králové. Můžete se těšit na světelnou hru tvarů, odrazů, lesků a obrazů, vykouzlenou propojením skla a světla. Nutnost předchozí rezervace na: edukace@galeriehk.cz. Vstupné pro dítě 40 korun, doprovod zdarma.

Pietní akt vzdává poctu Janu Palachovi

KDY: 16. až 25. ledna

KDE: Hradec Králové

Tichou vzpomínku na Jana Palacha připomíná Palachův týden v Hradci Králové konaný od 16. do 25. ledna. Pietu může vyjádřit každý soukromě a to buď u Památníku obětem komunismu na Riegrově náměstí či jinde v soukromí. Událost pořádá Milion chvilek pro demokracii a Síť Aktivních Občanů Hradec Králové.

Jan Palach je významnou osobností boje za demokracii. Jeho odkaz nám připomíná, že proti totalitě a nedemokratickým režimům je třeba bojovat, a že svoboda není samozřejmostí. Palachův týden, občas nazýván i palachiáda, je označení pro sérii občanských nepokojů na Václavském náměstí v Praze ze začátku roku 1989, které byly prvním signálem blížícího se konce komunistické vlády v Československu. Pět dní trvající protesty byly největším projevem občanského odporu proti totalitnímu režimu od jeho stabilizace na počátku 70. let.

Chlumecký orchestr zve na Novoroční koncert

KDY: 22. ledna

KDE: Chlumec nad Cidlinou



Dechový orchestr Základní umělecké školy Chlumec nad Cidlinou chystá v sobotu 22. ledna od 18 hodin v chlumeckém Klicperově domě Novoroční koncert. Jako hosté vystoupí Cirkus Band ZUŠ a žáci pěveckého oddělení ZUŠ. On-line předprodej na webové stránce http://klicperuvdum.koupitvstupenku.cz.