Literární procházka Evropou

KDY: do konce měsíce května

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

Vydejte se na rodinnou literární procházku Evropou. Trasa vede od knihovny ve Vertexu k pobočce v Kuklenách (nebo obráceně). Řešení vaší literární pouti jsou dvě. Trasa tvoří osmičku a každá klička má vlastní tajenku. Cestu si tedy můžete rozdělit, protože celkem má 7 km. Na kartách na trase najdete informace o dětských knihách dané země a šifru, kterou zapíšete do vašeho literárního pasu. Ten společně s mapkou najdete na webu hradecké knihovny nebo střediska Europe Direct Hradec Králové. Případně si je lze již vytištěné vyzvednout v Referenčním centru knihovny ve Wonkově ulici nebo na pobočce knihovny v Kuklenách.

Zahradnické trhy v Kuksu

KDY: 14. - 16. května

KDE: Kuks

ZA KOLIK: základní – 40 Kč, zlevněné (děti nad 6 let, studenti, důchodci) – 30 Kč, zdarma děti do 6 let, ZTP a ZTP-P. Vstupenky jsou k prodeji na místě, bez předchozí rezervace.



Zahradnické trhy v Kuksu pořádá České farmaceutické muzeum ve spolupráci s NKP Hospitál Kuks a obcí Kuks – konají se 14. května (od 12 do 18 hodin), 15. května (od 9 do 18 hodin) a 16. května (od 9 do 16 hodin) na nádvoří Hospitálu Kuks. Zahradnické trhy nabídnou široký sortiment balkónových i zahradních rostlin, keřů, skalniček a doplňkového tematického zboží. Odborné přednášky, které bývají nedílnou součásti Zahradnických trhů, není možné z důvodu platných protiepidemických opatření uspořádat. Parkování je organizované obcí Kuks na záchytném parkovišti na okraji obce. Během nadcházející soboty a neděle (15. a 16. května 2021) bude nejen pro návštěvníky Zahradnických trhů otevřena expozice Historie výroby léků. Vstupenky je možné zakoupit v pokladně hospitálu bez předchozí rezervace. Expozice je otevřena od 9 do 17 hod.

„Ruce vzhůru!“

KDY: do 31. října, út - ne 9-12 hodin, 12:30-17 hodin

KDE: Rychnov nad Kněžnou

ZA KOLIK:

Rychnovské muzeum otevřelo v II. patře Kolowratského zámku v Rychnově nad Kněžnou soubornou výstavu nazvanou „Ruce vzhůru!“ Návštěvníci se bát nemusejí, nikdo je při prohlídce nepřepadne, naopak se dozví mnoho zajímavých informací o práci policie, četnictva a také výrobě pušek ve východních Čechách. Práci policejních vyšetřovatelů přiblíží interaktivní výstava „Stopa: staň se detektivem a vyřeš zločin!“. Výstava je členěna na jednotlivé sekce, a to například: místo činu, laboratoře nebo pitevny. Návštěvník se tak může seznámit s metodami rozboru krve, daktyloskopie, analýzy vláken či toxikologie. Na výstavu můžete zavítat až do konce měsíce října.

Galerie zve na dvě výstavy

KDY: út - ne 9-17 hodin

KDE: Náchod

ZA KOLIK: Rodinné 50 Kč, základní 30 Kč, snížené 15 Kč



Galerie výtvarného umění v Náchodě zve na dvě výstavy: Antonín Kanta: Obrazy mého světa tušení a doteky řádu a Jan Paul: Vzkříšení (triptych). Autor Antonín Kanta se s vámi podělí o radost z tvorby, objevíte kouzlo nekonečného světa kresby. Triptych Jana Paula vyjadřuje vztah a úctu nejen ke Kristu a jeho vykupitelskému dílu, ale k celému křesťanství, které významně ovlivnilo myšlení a kulturu. Výstavy jsou k vidění denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.

Lanovkou na Černou horu

KDY: od 15. května

KDE: Janské Lázně

ZA KOLIK: dle ceníku



Spolu s rozvolněním protiepidemických opatření Vlády ČR se už v pondělí 10. května otevřela půjčovna horských elektrokol pro dospělé i děti v Janských Lázních. Kabinková lanovka se rozjede v sobotu 15. května, sedačková lanovka na Portášky v sobotu 22. května.

U kabinkové lanovky z Janských Lázní na Černou horu se v květnu počítá s víkendovým provozem. Od června by tato lanovka měla vyvést návštěvníky z Janských Lázní již denně. Na Černé hoře bude ve dnech provozu lanovky otevřené výdejní okénko Fordbaru. Sedačková lanovka Portášky ve Velké Úpě začne jezdit ve víkendovém režimu od soboty 22. května. O sobotách a nedělích bude v provozu i v červnu. Rovněž Herní krajina Pecka se pro návštěvníky otevře až v sobotu 22. května. Některé herní prvky jsou totiž stále pod sněhem.

Pohádkové sklepení ožívá zvukovými a světelnými efekty

KDY: po oba víkendové dny, 9.30 - 17.00 hodin

KDE: Hrad a zámek Staré Hrady, u městečka Libáň

ZA KOLIK:

Dospělí: 125 Kč

Děti 2-11 let: 85 Kč

Studenti, senioři, mládež: 95 Kč

Děti do 2 let: ZDARMA

Čarodějná Bestyjola: zákl. 45 Kč, snížené 25 Kč

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ - při zakoupení dvou prohlídkových okruhů je vstupné do Čarodějné Bestyjoly ZDARMA.

Foto a kamera zdarma. Vstup na okruhy s menšími zvířaty v zavazadle, či v náručí povolen - zvířátko ZDARMA



Hrad a zámek Staré Hrady už je opět otevřený a vítá návštěvníky. Na letošní rok připravil velkou novinku zámecké pohádkové sklepení ožívá zvukovými a světelnými efekty. Pohádkovým světem vás provede hlas samotného Archibalda I., nejvyššího pohádkového čaroděje zdejšího hradu a zámku. Promluví k vám draci, vodníci, obři a další postavy z našich pohádek. Přístupná jsou obě hradní nádvoří společně s venkovními prostory hradu, zámku i předzámčí a dvě prohlídkové expozice. Otevřeno je vždy od úterý do neděle, 9.30 - 17.00 hodin. Zpřístupněny budou prozatím expozice, které si procházíte sami bez průvodce a vlastním tempem.

Doudlebský zámek láká na trhy

KDY: v neděli 16. května

KDE: Doudleby nad Orlicí

ZA KOLIK: vstupné se neplatí

V neděli od 9 do 15 hodin ožije okolí doudlebského zámku Farmářskými májovými trhy. Najdete tu stánky s květinami, sadbou, zeleninou, pečivem, sýry, zdravou výživou či řemeslnými výrobky. Naopak bude chybět občerstvení a potraviny určené k přímé konzumaci na místě.

„Interiéry zámku ještě zpřístupnit nelze, pro návštěvníky trhů však bude otevřeno Muzeum přírody a venkova a Dvoreček s našimi zvířátky včetně nové hvězdy lamáka Ondry! Zámecká kavárna chystá výdejové okénko, s prodejem pouze s sebou,“ stojí v pozvánce.