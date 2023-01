Slavnostní zahájení letošní největší sportovní události začne v neděli 22. ledna ve 14 hodin. Hradecká ČPP Aréna ale bude otevřena již o hodinu dříve a v jejích útrobách se uskuteční warmup. Organizátoři doporučují návštěvníkům dorazit na zimní stadion alespoň o půl hodiny dříve, aby se v klidu dostali na svá místa. Parkování bude mít veřejnost vyhrazené na nedalekém parkovišti Flošna. Veškeré podrobné informace obdržíte při nákupu vstupenky.

Města Špindlerův Mlýn, Trutnov, Nová Paka a Vrchlabí po celý týden propůjčí svá sportoviště mladým a talentovaným účastníkům zimní olympiády.

Královéhradecký kraj se hostitelské role ujal už podruhé, poprvé se zde největší multisportovní akce České republiky konala již v roce 2006. Na programu zimní edice nechybí tradiční sporty jako lední hokej, krasobruslení, alpské lyžování či biatlon a zařazena je také disciplína pro handicapované sportovce.

Královéhradecký městský ples uvede koncert filharmonie

KDY: 21. ledna

KDE: Hradec Králové



Statutární město Hradec Králové ve spolupráci s Hradeckou kulturní a vzdělávací společností a Kongresovýmcentrem Aldis pořádají v sobotu 21. ledna XXI. Královéhradecký městský ples. Tato prestižní společenská událost, která se bude konat v prostorech Kongresového centra Aldis, odstartuje ve 20 hodin a nabízí pestrou kulturní zábavu aždo dvou hodin po půlnoci.



Po slavnostním zahájení otevře plesové dění již tradičně Filharmonie Hradec Králové. Vstupenky jsou k zakoupení v předprodeji online na HKpoint.cz ve formě eVstupenky či osobně v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží.

Výstava oslavuje 100. výročí Josefa Flejšara

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

Ve foyer Bio Central jsou k vidění autorské plakáty výtvarníka Josefa Flejšara. Ten by se letos dožil 100 let. Výstavu pro hradecké kino opět připravila filmová galanterie Terryho ponožky. Do výběru jsou zařazeny plakáty k divadelním inscenacím i plakáty pro expozici Franze Kafky. Výstava potrvá do března.

„Prostor foyer je kině vyhrazen převážně pro výstavy plakátů z naší spřízněné plakátové sbírky Terryho ponožky. Každý rok u nás mohou návštěvníci vidět tři nebo čtyři výstavy – jak jednotlivých výtvarníků, studentských skupin nebo tematicky zaměřené. Ne vždy jde ale o plakáty filmové. Tato je právě jednou z těch „multižánrových“. Flejšarův nezaměnitelný styl se tu propisuje třeba do originálních portrétů Franze Kafky, které vznikly speciálně pro jeho expozici,“ lákají na výstavu pracovníci kina.

V kině je k vidění dvacítka plakátů, které pocházejí z pozůstalosti výtvarníka. A to je jen malá část jeho sbírky v Terryho ponožkách. Ta čítá více než 500 jeho plakátů.

Denoche Music Hall ovládnou tanečníci

KDY: 21. ledna

KDE: Hradec Králové



DanceFloor Attack je jednou z nejprestižnějších street dance událostí v Česku. Ve velmi atraktivních tanečních battlech (soubojích) se zde utkají nejlepší teamy Česka a Slovenska o titul nejlepší Česko-Slovenská street dance crew. V porotě tradičně usednou zahraniční taneční hvězdy z absolutní evropské i světové špičky. Akce se koná v sobotu od 13 hodin.

Žamberk připomene konec skupiny Barium

KDY: 21. ledna

KDE: Žamberk

Město Žamberk si v sobotu 21. ledna připomene 78. výročí tragického konce zpravodajské skupiny Barium. Pietní akt se uskuteční ve 14.00 hodin u pamětní desky na domě rodiny Žabkových v Žamberku – Polsku.

Skupina Barium byla vysazena v noci ze 3. na 4. dubna roku 1944 u Vysoké nad Labem, okres Hradec Králové, z britského letadla Handley Page Halifax s polskou posádkou, které startovalo z italské základny Bari a letělo přes Jaderské moře, Maďarsko a jižní Moravu. Úkolem Baria bylo navázat spolupráci s domácím odbojem, udržovat rádiové spojení s londýnskou centrálou a organizovat tajnou odbojovou armádu, která by zahájila otevřený boj proti okupantům při předpokládaném povstání. Plnila úkoly zpravodajské, koordinační, sabotážní a organizační v prostoru po městech Hradec Králové, Nechanice, Turnov, Semily, Dvůr Králové nad Labem, Nové město nad Metují, Rychnov nad Kněžnou, Žamberk, Vysoké Mýto, Chrudim, Kolín, Nový Bydžov, Milovice a Mimoň. Byla ve spojení s vojenskou organizací vedenou generálem Bláhou, generálem Slunéčkem a Radou tří.

Do Baria byly zapojeno přímo 380 spolupracovníků, z nichž 38 bylo popraveno, 5, než by se vydalo do rukou gestapa, raději dobrovolně ukončilo svůj život, a jiní byli přesunuti do koncentračních táborů, jako například manželé Žabkovi z Polska u Žamberka.

Muzeum zkrášlil patchworkový Dotek krajky

KDY: v těchto dnech

KDE: Vamberk



Muzeum krajky Vamberk zve v těchto dnech na výstavu Dotek krajky. Autorky patchworkových a šitých obrazů, patřící do klubu Bohemia patchwork, rády zahrnují do své tvorby různé textilní techniky a materiály. Ve Vamberku se prezentují kolekcí, která seznámí návštěvníky s nejrůznějšími způsoby použití krajky nejenv quiltu.



Uvidíte díla Zuzany Dolínkové, Nadi Harbichové, Andrey Landovské, Ludmily Vachtenheimové, Heleny Ouředníkové, Lady Charvátové a Hanky Pražákové.



Každou první středu v měsíci vstup zdarma

Každou první středu v měsíci je vstup do všech poboček Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou zdarma. Dále mají volný vstup každý den nově děti až do věku 10 let a senioři od 65 let.

Voskové figuríny navštívily Kostelec nad Orlicí

KDY: do 22. ledna

KDE: Kostelec nad Orlicí

Město Kostelec nad Orlicí zve na výstavu voskových figurín (panoptika) doby dávno minulé, doplněnou poutavými osudy lidí. Jejich odlišnost přirozeně přitahovala pozornost ostatních, proto mnozí z nich pracovali v cirkusech a jiných zábavních podnicích. Všechny exponáty byly vytvořeny na základě starších i novějších historických pramenů, při výrobě byly použity pravé lidské vlasy a lékařské oční implantáty – jeden z důvodu, proč figuríny působí živým dojmem. Vstupné 100, děti 60 korun. Akci pořádá Klub seniorů Pohoda a je ji možné navštívit do 22. ledna.

Výstava odkazuje na zručnost našich předků

KDY: v těchto dnech

KDE: Vysoké Mýto



Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě pořádá v prostorách Šemberova domu výstavu Bejvávalo dobře. Není to tak dávno, kdy se většina obyvatelstva živila fyzickou prací a v mnoha oblastech byla odkázána na svoje manuální schopnosti. Moderní doba nás sice zbavila dřiny, ale také nám vzala zručnost a schopnost si vyrobit celou řadu věcí svépomoci bez složitých strojů a elektrické energie.



Zvídavý návštěvník se dozví, jak a čím se dříve mlátilo obilí nebo čím se naklepala kosa, zkusí si výrobu peroutek (mašlovaček), naučí se uplést vánočku nebo třeba opravit prasklou nádobu drátováním. Dále nahlédne do oblasti ručního zpracování lnu, výroby tkaniny, jejího barvení a údržby v podobě praní a bělení. Expozice je přístupná do 19. února.

Výtvarný obor ZUŠ vystavuje v Malé scéně

KDY: do 29. ledna

KDE: Ústí nad Orlicí

Základní umělecká škola Jaroslava Kociana představuje na výstavě v Malé scéně v Ústí nad Orlicí tvorbu žáků výtvarného oboru za poslední tři roky. Výstava je zaměřená na architekturu, sochu, plastiku a oči zvířat i lidí a představuje práce převážně starších žáků. Zajímavé jsou také kartonové návrhy architektury. Tato již pátá expozice je v Malé scéně k vidění do 29. ledna. Přijďte podpořit mladé talentya nechte se inspirovat zajímavými díly výtvarného umění.

Výstava mapuje život i dílo Jaroslava Foglara

KDY: v těchto dnech

KDE: Žamberk



Výstava v Městské knihovně Žamberk pojednává o Jaroslavu Foglarovi, který žil v letech 1907 až 1999. Příběhy jeho Rychlých šípů a Hochů od Bobří řeky zná asi každý z nás. Na výstavě si je můžete připomenout a prohlédnout ukázky z knih a komiksů, výňatky z jeho zápisků, fotografie a fragmenty mapující táborový život skautského oddílu Pražská Dvojka, který proslulý Jestřáb po celý život vedl.