Královéhradecký Orlice park shopping přivítá již po třinácté majitele a milovníky voříšků všech plemen a velikostí. Soutěžní výstava psů je rozdělena do tří váhových kategorií: do 10 kg, od 11 do 20 kg a nad 20 kg. Událost se koná 1. října, přejímka s platným očkovacím průkazem je od 8.30 hodin do 9.45 hodin, zahájení v 10 hodin. Ještě stále se můžete se svým pejskem registrovat na webu, na facebooku nebo přímo na místě. Vítězové v jednotlivých kategoriích obdrží hodnotné ceny ve formě kvalitního krmiva, dále pak poháry, diplomy a řadu dárků od partnerů akce. Celkový vítěz bude zapsán navíc na velký putovní pohár.

„Jsme velice rádi, že pozvání a roli předsedy přijal pro letošní rok populární zpěvák Bohuš Matuš. Ten, společně s ostatními členy poroty a partnery akce, bude mít velice nelehký úkol. Řada pejsků se totiž pyšní mnohdy zajímavými dovednostmi. Několik přihlášených čtyřnohých miláčků pochází mimo jiné i z různých útulků a zařízení z České republiky. V přestávkových blocích se společně podíváme na sportovní kynologii a nebudou chybět ani další aktivity s pejsky. Pro všechny soutěžící i nesoutěžící přítomné pejsky je připravena tradičně i volně přístupná překážková dráha agility. Ta je vždy pro pejsky velkým lákadlem,“ uvádí Majka Schillerová, pořadatelka akce.

Třebechovičtí skauti slaví výročí

KDY: od 2. října

KDE: Třebechovice pod Orebem



Skauti v Třebechovicích pod Orebem oslavují letos 110 let od svého založení. Ve spolupráci s místním muzeem připravili výstavu 110 let skautingu v Třebechovicích pod Orebem, která se uskuteční od 2. října do 23. října v 1. patře muzea.

Festival Film a architektura

KDY: 2. října

KDE: Hradec Králové

Oslavy mezinárodního dne architektury jsou tady. Jedenáctý ročník festivalu Film a architektura zavítá i do Hradce Králové. V Bio Central představí 2. října od 17:30 slovenský film Čiary režisérky Barbory Sliepkové. Film získal Cenu za nejlepší světový dokumentární film na MFDF.

Festival varhanní hudby zavítá k Ambrožovi

KDY: 29. září

KDE: Hradec Králové



V rámci hradeckého festivalu Varhanní podzim můžete navštívit zahajovací koncert varhaníka a zvonohráče pražské Lorety Radka Rejška, a to ve čtvrtek 29. září od 18 hodin. Doporučené minimální vstupné 150 korun bude věnováno na dokončení projektu Zvonohry ve věži. Místo konání: Sbor kněze Ambrože Církve českolovenské husitské v Hradci Králové, Ambrožova 729/1.

Výstava přiblíží Aloise Kareše

KDY: do 30. října

KDE: Vamberk

Spolek přátel historie Vamberka ve spolupráci s partnery připravily v Muzeu krajky Vamberk zajímavou výstavu rodáka Vamberka Alois Kareš a vystěhovatelství z Vamberka a Orlických hor. Expozice je přístupná až do 30. října.

Den architektury

KDY: 1. října

KDE: Vamberk



Komentovaná procházka s architektem Martinem Kožnarem po jím realizovaných stavbách ve Vamberku. Navštívíte Altán městské knihovny a tzv. Vamberský dvorek. V rámci procházky se také vydáte za stavbami architekta Oldřich Lisky - Bednářova a Kubiasova vila. Sraz v 17 hodin před kostelem sv. Prokopa na náměstí.

V Podzámčí se opět moštuje

KDY: v těchto dnech

KDE: Opočno

Moštárna v Opočně Podzámčí je v provozu vždy v pondělí, středu a pátek od 15 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Poslední příjem jablek bude v pondělí 24. října.

Westernové odpoledne

KDY: 1. října

KDE: Žamberk



Westernové odpoledne v Žamberku s oslavou 30 let taneční skupiny Alabama se uskuteční v sobotu 1. října od 14 hodin na louce na Náměstí Generála Knopa. Návštěvníky čeká westernová show, westernové ježdění, občestvení. Vstupné dobrovolné.