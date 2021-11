Město ožije slavnostním vítáním Martina a Martinskými trhy

KDY: 11. a 13. listopadu

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

Čtvrtek 11. listopad bude patřit tradičnímu vítání Martina, který přijede pod Bílou věž. Návštěvníky čekají svatomartinské rohlíčky, víno a mnoho dalších tradičních lahůdek i adventních inspirací. Od čtyř hodin odstartuje program na pódiu, letos v čele s hradeckým big bandem Factorial! Orchestra. V doprovodném programu budou od 14 hodin přístupné volné prohlídky kaple sv. Klimenta a katedrály sv. Ducha, kde v průběhu odpoledne zazní koncerty žáků z místních uměleckých škol. Děti, které nesou křestní jméno Martin či Martina, se budou moci svézt na bílém koni.

V sobotu 13. listopadu se Hradec rozzáří Martinskými trhy. Jarmark lidových řemesel zavítá do Adalbertina a Žižkových sadů, kde nabídne výrobky lidové tvorby a uměleckých řemesel včetně vánočního zvykosloví.

Příznivci výlovů zpozorněte. Blíží se výlov rybníka Výskyt

KDY: 13. listopadu

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



Tuto sobotu 13. listopadu pořádají Městské lesy Hradec Králové výlov rybníka Výskyt. Návštěvníci se mohou podívat na průběh výlovu, seznámit se s rybářským řemeslem a koupit si čerstvou rybu, právě vytaženou z vody. Výlov odstartuje v 8.00 hodin ráno, začátek prodeje čerstvě vylovených ryb je pak na programu od 9.00 hodin na hrázi rybníka. V nabídce bude oblíbený tradiční Hradecký kapr, ale i další druhy ryb. U příležitosti výlovu rybníka Výskyt bude možné zaparkovat autem na odstavné ploše ze hájovnou U Dvou šraňků.

Hradecké divadlo odehraje Benátského kupce

KDY: 13. listopadu

KDE: Hradec Králové

Čtvrtou premiérou Klicperova divadla v sezoně 2021/2022 bude inscenace známé Shakespearovi komedie Benátský kupec v překladu Jiřího Joska a režii Petra Svojtky. Tajuplnou komedii divadlo poprvé uvede tuto sobotu 13. listopadu od 19.00 hodin na Hlavní scéně.

“Pro mě je Benátský kupec asi nejlepší hra, kterou Shakespeare napsal. Je nejednoznačná, pro inscenátory nebezpečná, neuvěřitelně aktuální, prostě skvělá. Už jsem měl s tímto textem v minulosti co do činění a je skvělé, že se v ní neustále nachází spousta nového a neobjeveného. Navíc je ta hra neuvěřitelně vtipná, pokud máte rádi ostřejší humor“, uvedl dramaturg Martin Satoranský.

Na jevišti diváci z herců uvidí například Jana Vápeníka, Jakuba Tvrdíka, Williama Valeriána, Michalu Gatialovou, Annu Peřinovou či Natálii Holíkovou. Scénu navrhl výtvarník Ondřej Nekvasil, kostýmy výtvarnice Zuzana Ježková. Hudbu do inscenace složil Vladimír Nejedlý.

Trhy nabídnou kvalitní potraviny

KDY: 13. listopadu

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu 13. listopadu můžete u Obchodního centra Atrium mezi 8. a 12. hodinou ochutnávat a nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu. Na trzích najdete řadu stánků s širokým sortimentem jakostních domácích produktů.

Kantoři slaví s přáteli jubilejních 50 let

KDY: 11. a 13. listopadu, 6. prosince

KDE: Pardubice, Nový Bydžov, Hradec Králové

České folkové legendě – skupině Kantoři – odepřela loni pandemie koronaviru důstojnou oslavu neuvěřitelného jubilea: 50 let nepřetržitého působení na naší hudební scéně. A tak své oslavy přesunula na letošní rok. První se odehraje ve čtvrtek 11. listopadu od 19 hodin v KD Hronovická v Pardubicích, další pak v sobotu 13. listopadu od 17 hodin v Jiráskově divadle v Novém Bydžově, do třetice se pak vrátí Kantoři 6. prosince, tedy v době Adventu, na místo svého vzniku – na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Žádná pořádná oslava se samozřejmě neobejde bez hostů.

Prožijte finskou saunovou noc na řece Orlici

KDY: 13. listopadu

KDE: Hradec Králové



Přijďte zažít atmosféru finského saunování na Slezskou plovárnu. Čeká vás 6 ceremoniálů v podání saunérů z týmu Fénix @saunyx, ochutnávka finského občerstvení, případně vám bude k dispozici bar. Akce se koná v sobotu 13. listopadu od 16.00 do 23.00 hodin.

Zámek obklopí Farmářské trhy svatomartinské

KDY: 14. listopadu

KDE: Doudleby nad Orlicí

ZA KOLIK: zdarma

Zámek Doudleby nad Orlicí láká 14. listopadu na atraktivní program, kdy v zámeckém areálu od 9 hodin odstartují dušičkové farmářské trhy. Přístupné budou ale také zámecké interiéry, Babiččin dvoreček, Přírodovědné muzeum v sýpce i zámecká kavárna. Trhy potrvají až do 15. hodiny. Výrobci, pěstitelé, řemeslníci a prodejci návštěvníkům nabídnou kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z rychnovského regionu. Na trzích najdete řadu stánků s širokým sortimentem jakostních domácích produktů, bez použití konzervantů a jiných aditiv.

Pivovar Rampušák chystá Svatomartinské hody

KDY: 13. listopadu

KDE: Dobruška



Tradiční hody v pivovarských sklepích v rodinném dobrušském pivovaru Rampušák se uskuteční tuto sobotu 13. listopadu. Pochutnáte si na svatomartinské huse, a kromě konfitovaných stehen se můžete těšit i na kaldoun, husí paštiku, husí prsa a nebo tradiční svatomartinské rohlíčky a další dobroty. Samozřejmě nebude chybět svatomartinské pivo. Rezervace na čísle 737 130 963. Událost bude probíhat od 11 do 22 hodin.

Výstava Paměti národa obklopuje zámecký park

KDY: v těchto dnech

KDE: Rychnov nad Kněžnou

ZA KOLIK: zdarma

Minulý týden se konala vernisáž stálé venkovní expozice Nechte si vyprávět: Rychnovsko. Výstava představuje příběhy 16 pamětníků, kterým v mládí vstoupil do života totalitní režim. Expozice je ke zhlédnutí u Poláčkova náměstí v Rychnově nad Kněžnou.

Šansonárium rozzáří Společenský dům v Solnici

KDY: 13. listopadu

KDE: Solnice

ZA KOLIK: 120 korun



Společenský dům v Solnici přivítá písňový kuplet s texty Miloně Čepelky s názvem Šansonárium, a to v sobotu 13. listopadu od 19.00 hodin. Vstupné je 120 korun. Možnost předprodeje.

Dokument o Marii Rottrové zavede i do Neratova

KDY: 13. listopadu

KDE: ČT1

Česká Lady soul - takový přídomek si vysloužila Marie Rottrová, česká zpěvačka, ale také pianistka, hudební skladatelka, textařka a moderátorka. Ostravské studio o této legendě české hudební scény natočilo dokument To mám tak ráda, který uvidí diváci na televizních obrazovkách 13. listopadu, v den, kdy Marie Rottrová oslaví osmdesáté narozeniny. Přestože pochází z Ostravy, dokument zavede i do Neratova v Orlických horách. Právě tady - v kostele Nanebevzetí Panny Marie se totiž v červnu 2016 v utajení bez pozornosti médií potřetí provdala, za svého dlouholetého partnera Milana Říhu. O sňatku věděli pouze oddávající a svědci. Veřejnost se o něm dozvěděla až dva měsíce poté. Na dokument Marie Rottrová: To mám tak ráda se můžete podívat v sobotu od 22 hodin na ČT1.

Neratov láká na výstavu v infocentru

KDY: v těchto dnech

KDE: Neratov

ZA KOLIK: zdarma



Nejen za informacemi a zajímavými tipy můžete vyrazit do nedávno otevřeného Informačního centra v Neratově. V říjnu se tu otevřela výstava. Expozice představuje malbu Lenky Přívratské ze Žamberka a fotografie Petra Zámečníka, které zdobí i kostel svatého Jana Nepomuckého na Vrchní Orlici.

Továrna na utopii

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové

ZA KOLIK: zdarma

V říjnu se pro návštěvníky Labyrintu Divadla Drak otevřela nová autorská interaktivní rodinná výstava zabývající se utopickými motivy v díle Karla Čapka. Ta navazuje na inscenaci R.U.R. 2.0 vytvořenou u příležitosti stoletého výročí prvního uvedení legendárního Čapkova dramatu, která měla v Draku premiéru v červnu 2021. Výstava nese název Továrna na utopii a vychází z Čapkových děl Továrna na absolutno, Krakatit, Válka s mloky, R.U.R. a Věc Makropulos.

Přehlídka obrazů Luboše Kosohorského

KDY: do 13. listopadu

KDE: Žamberk

ZA KOLIK: zdarma



Městské muzeum Žamberk zve na výstavu uspořádanou u příležitosti nedožitých 70. narozenin žamberského malíře Luboše Kosohorského. Představeny budou studie, kresby a malby z autorova ateliéru, z muzejních sbírek a od soukromých sběratelů.