Sokolská župa Orlická pořádá na počest 160. výročí založení Sokola v neděli 29. května od 15 hodin slavnostní akademii v hale Sokola na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. Zvána je i široká veřejnost. Akademii zahájí skladba žen nacvičená pro SokolGym 2022 nazvaná Optimistky. Po ní následuje přehlídka sportovních oddílů juda, sportovní gymnastiky, zápasu, exotické capoeiry, taekwonda nebo sportovní přípravky. Představí se i další dvě skladby určené pro SokolGym, jedna pro žactvo s názvem Když nemůžeš, tak přidej a druhá skladba žen Zatanči. Nemůže chybět ani vystoupení věrné gardy s ukázkou z poslední sletové skladby Princezna republika.

Sokolové slaví v letošním roce i další výročí – 190 let od narození Miroslava Tyrše a 200 let od narození Jindřicha Fügnera, zakladatelů Sokola, dále i 140 let od konání 1. všesokolského sletu. K těmto událostem se sokolové staví s úctou, pokorou a odhodláním do dalších sokolských let.

Česká obec sokolská je nejstarší sportovní organizací v České republice, která k dnešnímu dni sdružuje 160 000 členů v 1 061 tělocvičných jednotách. Podíl mládeže do 18 let je 48 procent.

Burger street festival zamíří do krajského města

KDY: 27. až 29. května

KDE: Hradec Králové



Koncem května dorazí před Obchodní centrum Futurum Hradec Králové karavany s nejvyhlášenějšími burgery. Těšit se můžete i na výborné hranolky, zmrzliny a drinky. Vstup jako vždy zdarma. Gurmánská akce odstartuje v pátek 27. května v 10.00 a skončí v neděli 29. května ve 20.00 hodin.

Ojedinělý koncert v režii Bratrů Ebenů

KDY: 26. května

KDE: Hradec Králové

Bratři Ebenové se svou jedinečnou hudbou a výjimečnými texty vystoupí 26. května od 19 hodin ve Velkém sále hradeckého Adalbertina. Na koncertu zazní průřez jejich tvorbou od prvního alba Malé písně do tmy (1984) až po poslední Čas holin (2014). Kromě Marka, Kryštofa a Davida Ebena vystoupí i další přední čeští hudebníci, a to Pavel Skála, Jaromír Honzák a Jiří Zelenka. Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na HKPoint.cz – rezervační a prodejní vstupenkový portál města Hradce Králové. Událost pořádá Hradecká kulturní a vzdělávací společnost.

Markovi Ebenovi se dostalo ocenění i od akademické instituce. Nejenom za své výjimečné jazykové a řečnické kompetence získal uznávaný moderátor, herec a skladatel 23. března letošního roku na půdě Univerzity Hradec Králové čestný doktorát a Zlatou medaili.

Farmářské trhy plné kvalitních potravin

KDY: 28. května

KDE: Hradec Králové



Poslední sobotu v měsíci můžete u hradeckého Atria opět zavítat na farmářsko-potravinářské trhy, kde je možné ochutnávat a nakupovat výpěstky a potravinářské výrobky, které prezentují sami producenti. Jejich předností je kladení důrazu na kvalitní suroviny, ekologický způsob zemědělství a tradiční způsoby zpracování surovin. Trhy se konají každých 14 dní, a to vždy v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Blešák nabídne oblečení a rukodělné výrobky

KDY: 29. května

KDE: Hradec Králové

Květnový ponor do půdních pokladů aneb otevřený bleší trh v centru krajského města se uskuteční v neděli 29. května dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin pod Pražským mostem v Hradci Králové. Nábleší je otevřeno všem prodejcům bez předchozí registrace a bez poplatků. Povolen je pouze prodej zboží z druhé ruky či rukodělných výrobků.

Borohrádek ožije Májovými oslavami

KDY: 28. května

KDE: Borohrádek



Město Borohrádek zve na Dětský den a Májové odpoledne, které pořádá tuto sobotu, 28. května. Akce začíná v 7 hodin rybářskými závody na vodní nádrži na Zámlýní, v 9 hodin pak program pro děti na hřišti. Připraveny jsou hry a soutěže, ukázky práce záchranných a bezpečnostních složek, kouzelník i pouťové atrakce. V restauraci na náměstí budou připraveny zvěřinové hody a ve 14 hodin odstartuje odpolední bohatý program s vystoupením čtyř hudebních formací, mažoretky, kouzelník, barmanská show, zkrátka mnoho zajímavého k vidění i slyšení. Celý den zajištěno občerstvení v Restauraci Sport a ve stánkovém prodeji. Vstup volný.

Muzejní noc otevře Sýpku večer

KDY: 28. května

KDE: Rokytnice v Orlických horách

Muzejní noc nabízí každoroční příležitost navštívit muzeum v netradičních večerních hodinách. Kromě prohlídky muzea na vás čeká doprovodný kulturní program. Na Rychnovsku se k události připojuje Sýpka a v případě příznivého počasí bude připraveno i posezení při svíčkách, káva a občerstvení.

Hluboko pod nulou v režii Úžasného divadla fyziky

KDY: 26. května

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou láká na druhou přednášku z cyklu Vědecké čtvrtky v synagoze: ÚDiF (Úžasné divadlo fyziky) – Hluboko pod nulou, která se koná ve čtvrtek 26. května od 18 hodin v rychnovské synagoze (Fischerova 602). Kapalný dusík má teplotu téměř -200 stupňů Celsia. Podobnou teplotu bychom nejblíže našli na Saturnově měsíci Titanu. Jak se chová zamrzlý svět, může v mnoha ohledech překvapit. Zlomí se Eskymákovi pes v zatáčce? Drncají na Sibiři autům kola? Fyzici návštěvníkům ukážou, jak nejrychleji krájet a zametat,a jak vodník Kebule vařil mlhu.

Přelez, přeskoč, recykluj

KDY: 28. května

KDE: Borohrádek

Kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin společně s Královéhradeckým krajem připravily na sobotu 28. května ekologický program nazvaný Přelez, přeskoč, recykluj zaměřený na recyklaci elektra, a to jak pro děti, tak pro dospělé. Zábavné hry, kvízy i spousta užitečných informací si návštěvníci budou moci užít v rámci akce Dětský den a májové odpoledne na fotbalovém hřišti (ul. Čechova) v Borohrádku od 9 do 17 hodin. Navíc, za donesený malý již vysloužilý elektrospotřebič obdrží drobný dárek.

80. výročí od operace Anthropoid

KDY: 27. května

KDE: Rychnov nad Kněžnou



27. května si připomeneme 80. výročí atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha na území Protektorátu Čechy a Morava. Jednalo se o diverzní operaci Anthropoid, která minimálně pro Československo zásadně změnila chod druhé světové války. Vydejte se po stopách hrdinů domácího a zahraničního odboje, přijďte 30. května v 18 hodin do Městské knihovny Karla Poláčka na přednášku Libora Pařízka.

Putování po šlechtických sídlech kolem Orlice

KDY: sezona 2022

KDE: Rychnovsko



Putujte po šlechtických sídlech, která lemují řeku Divokou Orlici. V okruhu 9 kilometrů na vás čekají příběhy romantických zámků – Zámku Častolovice, Nového zámku v Kostelci nad Orlicí, Zámku Doudleby nad Orlicí, Zámku Potštejn a majestátních hradů – Potštejn a Litice. Zpestřete si návštěvu České Loiry novou turistickou hrou s putováním, která je spojena s oblíbeným sbíráním razítek do hrací karty a není časově omezená. Hrací kartu s mapkou a slosovatelným kupónem získáte za symbolickou cenu 5 korun na všech šesti historických sídlech nebo v síti partnerských informačních center regionu.

Výrava startuje

KDY: 28. května

KDE: Výrava



Letní parket ve Výravě zahajuje letní koncerty. Následující sobotu vystoupí oblíbené české kapely Mig 21, Wohnout, Mirai, Ready Kirken, Jakub Děkan a Pekař. Začátek akce v 15.00 hodin.