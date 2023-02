Deštné v Orlických horách ožije o prvním únorovém víkendu již 39. Orlickým maratonem. Členitý terén dává závodníkům pořádně zabrat a jen těžko najdou místo, kde by si mohli dovolit trochu odpočinku. Ale právě podhorské louky zapadané sněhem a náročnější běžecké tratě jsou to, co závodníky nejvíce láká.

Vyberte si svoji trasu – maratonských 40 km klasicky, či poloviční distance s menším převýšením klasicky i volně. Pro méně zdatné běžkaře je připravena 10 km trasa. Šance získat startovné za výhodnější cenu a jisté místo na startovní listině je tady už teď. Registrace běží na https://sportid.online/lp_skt/p9.

Událost odstartuje v 8.00 a potrvá do 17.00.

Začarovaný les zavítá do Dobrušky

KDY: 5. února

KDE: Dobruška



Loutková scéna Dobruška zve na pohádku Začarovaný les. Představení se uskuteční v neděli 5. února od 10.00 v místě Loutkové scény sokolovny, Opočenská ulice.

Děti rozveselí maškarní bál

KDY: 5. února

KDE: Dobruška

V Kulturním domě Dobruška se koná tuto neděli od 14.00 Maškarní karneval. Zábavu a hudbu zajišťuje agentura Vosa jede, těšit se můžete na program plný soutěží, zábavy, balónků, písniček a tanečků.

Cirkusácká pohádka

KDY: 5. února

KDE: Týniště nad Orlicí



Divadlo Láry Fáry přiveze do Týniště nad Orlicí představení pro děti s názvem Cirkusácká pohádka, a to již v neděli 5. února od 15.00. Událost pořádá Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí.

Taneční odpoledne

KDY: 5. února

KDE: Rychnov nad Kněžnou

Máte rádi tanec? Přijďtě v neděli ve 14.00 do Společenského centra v Rychnově nad Kněžnou. K tanci zahraje taneční skupina Studio mix. Vstupné 70 korun.

Krajinou příběhů Orlických hor objektivem Rostislava Bartoně

KDY: do 19. března

KDE: Vamberk



Fotograf Rostislav Bartoň představuje ve svých snímcích kouzelné Orlické hory. Přehlídku fotografií Rostislava Bartoně s názvem Krajinou příběhů můžete až do 17. března zhlédnout v Městské knihovně Vamberk.

Muzeum zkrášlil patchworkový Dotek krajky

KDY: v těchto dnech

KDE: Vamberk

Muzeum krajky Vamberk zve v těchto dnech na výstavu Dotek krajky. Autorky patchworkových a šitých obrazů, patřící do klubu Bohemia patchwork, rády zahrnují do své tvorby různé textilní techniky a materiály. Ve Vamberku se prezentují kolekcí, která seznámí návštěvníky s nejrůznějšími způsoby použití krajky nejen v quiltu. Uvidíte díla Zuzany Dolínkové, Nadi Harbichové, Andrey Landovské, Ludmily Vachtenheimové, Heleny Ouředníkové, Lady Charvátové a Hanky Pražákové.

Každou první středu v měsíci vstup zdarma

Každou první středu v měsíci je vstup do všech poboček Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou zdarma. Dále mají volný vstup každý den nově děti až do věku 10 let a senioři od 65 let.

Výstava mapuje život a dílo Jaroslava Foglara

KDY: do 28. února

KDE: Žamberk



Výstava v Městské knihovně Žamberk pojednává o Jaroslavu Foglarovi, který žil v letech 1907 až 1999. Příběhy jeho Rychlých šípů a Hochů od Bobří řeky zná asi každý z nás. Na výstavě si je můžete připomenout a prohlédnout ukázky z knih a komiksů, výňatky z jeho zápisků, fotografie a fragmenty mapující táborový život skautského oddílu Pražská Dvojka, který proslulý Jestřáb po celý život vedl.

Výstava muzea odkazuje na zručnost našich předků

KDY: do 19. února

KDE: Vysoké Mýto

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě pořádá v prostorách Šemberova domu výstavu Bejvávalo dobře. Není to tak dávno, kdy se většina obyvatelstva živila fyzickou prací a v mnoha oblastech byla odkázána na svoje manuální schopnosti. Moderní doba nás sice zbavila dřiny, ale také nám vzala zručnost a schopnost si vyrobit celou řadu věcí svépomoci bez složitých strojů a elektrické energie.

Zvídavý návštěvník se dozví, jak a čím se dříve mlátilo obilí nebo čím se naklepala kosa, zkusí si výrobu peroutek (mašlovaček), naučí se uplést vánočku nebo třeba opravit prasklou nádobu drátováním. Dále nahlédne do oblasti ručního zpracování lnu, výroby tkaniny, jejího barvení a údržby v podobě praní a bělení.

Expozice je přístupná do 19. února.

Vysoké Mýto světové

KDY: denně kromě pondělí

KDE: Vysoké Mýto



Expozice v prvním patře rodného domu A. V. Šembery ve Vysokém Mýtě provede návštěvníky historií Vysokého Mýta od jeho založení až po bouřlivé události 20. století. Expozice zároveň poněkud směle a sebevědomě zasazuje město Vysoké Mýto do světových dějin. Její autoři tak učinili zcela záměrně s cílem vyzdvihnout Vysoké Mýto nejen jako jedno z věnných měst českých královen, ale též jako město, které mělo kulturní, společenské, hospodářské, politické a vojenské styky s celým světem.



O vstupní entrée do expozice se postará 4 minutový videomapping promítaný na historickou výstavní vitrínu z počátků muzea. Pak se již bude zájemcům odvíjet příběh města pomocí historických fotografií, plánů, modelů i celé řady trojrozměrných předmětů. Mezi vystavenými exponáty nechybí legendární soška sokolníka ze 14. století nalezená při stavbě poštovní budovy či zlatý gotický kalich z vybavení chrámu sv. Vavřince.

Pestrobarevný život a betlém

KDY: do 28. února

KDE: Ústí nad Orlicí

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí prodlužuje do konce února výstavu Pestrobarevný život Bohuslava Langa aneb Život prvního porevolučního starosty města. Život tohoto muže je popsán od dětských krůčků přes skautské, sportovní a studentské mládí až do starostenského křesla. Až do Hromnic je zároveň otevřena stálá expozice betlémů a zbrusu nový betlém orlickoústeckých osobností.

Příhody včelích medvídků a nová výstava v Multifunkčním centru L´Art

KDY: od 4. února

KDE: Lanškroun



Pro malé návštěvníky lanškrounského kulturního centra bude od 4. února připravena pohádka Příhody včelích medvídků, známá z televizního večerníčku.



Ve spolupráci s Městským muzeem Lanškroun chystá kulturní centrum také další ze série výstav v galerii L´Art. Expozice Tradice v obrazech bude k vidění od 4. února do 19. března. Vernisáž se koná 4. února od 17.00 v Multifunkčním centru L´Art.