V pátek 29. července ve 21.00 hodin vystoupí v areálu parku Nového zámku v Kostelci nad Orlicí pop-funková kapela Monkey Business. Areál Nového zámku s občerstvením a prodejem vstupenek v místě konání se návštěvníkům koncertu otevře hodinu před začátkem koncertu. Vstupenky na letní open air koncert kapely Monkey Business jsou na stání s možností volného sezení, zakoupíte v síti ticketportal.cz za 490 korun.

Festival Menteatrál nejen v režii divadla. Nabídne i tančírnu nebo letní kino

KDY: 29. až 31. července

KDE: Neratov



Poslední červencový víkend se opět setkají v Neratově v Orlických horách divadelní soubory pracující s lidmi s mentálním postižením. Festival Menteatrál i letos nabídne divadelní představení, koncerty, letní kino, tančírnu pod širým nebem, tematické diskuze a workshopy. Letošní ročník se uskuteční od pátku 29. do neděle 31. července. Celý program na webových stránkách festivalu: http://menteatral.cz/.

Račte vstoupit. Hrad Potštejn vás vrátí do dob minulých

KDY: po celé léto

KDE: Potštejn

Zastavte se na hradě Potštejn a vraťte se do doby loupeživého rytíře Mikuláše. V prostorách druhé brány si vyzkoušíte každý víkend lukostřelbu (5 šípů/50 korun) nebo hod házecí sekyrkou či hvězdicemi (5 hodů/20 korun). Ve vstupní bráně hradu objevíte expozici historie tohoto sídla, při komentované prohlídce razírnu mincí, zámeckou kapli i kapli sv. Jana Nepomuckého. Z hradeb si užijete krásný výhled do podhradí a okolí. V Bifé u Františka si kromě lístku na prohlídku zakoupíte turistické předměty a pohledy, a to nejen za hotovost, ale také přes platební bezhotovostní terminál. Nasajte atmosféru doby hraběte Harbuvala Chamaré a poseďte tu chvíli. Na místě nechybí také dostatek občerstvení, jak pro děti, tak pro dospělé.

Nahlédněte do komnat i muzea

KDY: po celé léto

KDE: Doudleby nad Orlicí



O minulém víkendu se na Zámku v Doudlebách nad Orlicí natáčela Štědrovečerní pohádka Krakonošovo tajemství, a než se jí všichni dočkáme, určitě stojí za návštěvu krásné interiéry zámku, kde si můžete klidně i poležet na zemi při prohlídce stropních maleb. Stejně jako zámecké komnaty, určitě nejen děti zaujme i Muzeum přírodovědy a venkova v sýpce a Babiččin dvoreček se zvířátky.

Muzeum uchvátí cestováním časem nesmrtelnou párou

KDY: 30. července

KDE: Žamberk

Muzeum starých strojů a technologií, které se nachází v areálu bývalé Vonwillerovy továrny v Žamberku, návštěvníky vrátí do století páry. Můžete si zde prohlédnout desítky historických parních strojů, stabilních motorů, automobilových veteránů i obráběcích zařízení. V létě navíc muzeum pořádá speciální akce.

Přijeďte si do továrny užít Víkend s kávou a párou. Po celé léto, každých 14 dní až do 28. srpna, muzeum připravilo provoz tovární úzkokolejky. Další je na řadě v sobotu 30. července. Parní lokomotiva zastaví přímo před dveřmi Kavárny Vonwillerka, kde budete moci ochutnat výběrovou kávu, pivo i nealko a dezerty.

Prohlídky muzea s průvodcem v časech:

10:00 – 12:00

14:00 – 16:00.

Muzeum je otevřeno i po domluvě:

737 239 065 (průvodce)

603 188 664 (předseda).

Cakle Fesťák nabídne to nejlepší z české reggae scény

KDY: 29. a 30. července

KDE: Ústí nad Orlicí



Vodácké tábořiště a občerstvení Cakle o nadcházejícím víkendu pořádá oblíbený Cakle Fesťák. Těšit se můžete na několik koncertů i doprovodný program. Vystoupí například MC Dr. Kary – jeden z nejrespektovanějších MCs na české reggae scéně, Bloody Mary – brněnská kapela působící na hudební scéně od roku 2013, Existence NovéDoby (END) – místní kapela z Ústí nad Orlicí, Citizen37 – čtyřčlenná skupina z České Třebové vyznačující se barevným kytarovým soundem s důrazem na melodiku, výraznými refrény a osobitým projevem zpěvačky. Start v pátek v 16 hodin. Vstup 150 korun, děti do 15 let zdarma.

Večerní festival nabídne dobré jídlo a pití pod širým nebem až do půlnoci

KDY: 30. července

KDE: Hradec Králové

Summer Night Food festival bude podávat v sobotu 30. července od 17 hodin až do půlnoci v Žižkových sadech pečlivě vybrané pochoutky. Zapijete je pivem, vínem nebo koktejlem a k tomu si zatančíte za doprovodu hradeckých kapel. Na trávě vznikne dostatek prostoru pro vychutnání atmosféry ať už u stolu či k pikniku na dece. Vstup tradičně zdarma.

Bleší trh rozzáří hradeckou Náplavku v polovině prázdnin

KDY: 31. července

KDE: Hradec Králové



Červencový ponor do půdních pokladů aneb otevřený bleší trh v centru krajského města se uskuteční v neděli 31. července dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin pod Pražským mostem v Hradci Králové. Nábleší je otevřeno všem prodejcům bez předchozí registrace a bez poplatků. Povolen je pouze prodej zboží z druhé ruky nebo rukodělných výrobků.

Venkovní hra přibližuje hradeckou mydlářskou rodinu Pilňáčků

KDY: po celé léto

KDE: Hradec Králové

Do konce srpna si můžete s Knihovnou města Hradce Králové zahrát letní venkovní hru o mydlářské rodině Pilnáčků. Trasa vede z Jiráskových sadů k Pilnáčkově továrně na Pospíšilově třídě. Brožurku s úkoly si můžete vyzvednout v knihovně ve Wonkově ulici, nebo si ji stáhnout na webu knihovny https://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/kalendar-akci/pilnackovo-mydlo-cistoty-zridlo. Pokud vyluštěnou tajenku přinesete do knihovny, dostanete drobný dárek. Ze všech účastníků budou v září vylosováni tři výherci poukazů do e-shopu Mýdlárny U Dvou koček.

Kino Bio Central obklopily příběhy lásky

KDY: v těchto dnech

KDE: Hradec Králové



Výstava zachycuje proces objevování a nalézání náhodných myšlenek, které autorka Jolana Lažová intuitivně zaznamenává, vytrhává z kontextu a poté staví do nových subjektivních souvislostí. Texty nachází všude kolem sebe – na výstavách, v knihách, ve filmech či na ulicích, ve výlohách obchodů apod. Aktuální expozice je složena z devíti fotoobrazů, na nichž jsou poskládány kompozice jednotlivých příběhů. K vidění do 31. srpna.