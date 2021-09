HRADECKO

Muzea se otevřou veřejnosti v noci

KDY: 17. září

KDE: Hradec Králové

Navštivte královéhradecké kulturní instituce v netradiční otevírací době. Královéhradecká muzejní noc se uskuteční 17. září od 18 do 24 hodin jako oblíbená a společná akce sedmi muzeí a galerií v Hradci Králové a okolí. Zapojené instituce jsou součástí celorepublikového XVII. ročníku Festivalu muzejních nocí a všechny připravují jedinečný program, který bude návštěvníkům přístupný zdarma.

Zažijte Hradec jinak! Bez aut, za to s pořádnou porcí zábavy

KDY: 19. září

KDE: Hradec Králové



Velké náměstí krajského města se v neděli 19. září promění v kulturní jednodenní festival. Oživí ho divadlo, koncerty, kreativní dílny, bleší trh, prezentace místních organizací a spoustu dobrého jídla a pití. Část prostranství náměstí bude totiž bez aut a bude patřit zábavě a posezení. Zapojit se můžete i vy: „Nabízíme volná „parkovací místa“ pro vaše aktivity. Může jít o různé dílny, malé výstavy, posezení nebo opravnu kol. Kreativitě se meze nekladou. Ozvěte se nám na info@impulshk.cz / tel. 775 618 414,“ lákají zájemce na akci pořadatelé.

Galerie přivítá podzim třemi novými expozicemi

KDY: 17. září

KDE: Hradec Králové

Letošní podzimní sezóna v Galerii moderního umění v Hradci Králové bude zahájena tento pátek 17. září v 18.00 hodin. Návštěvníkům se otevřou dveře galerie nejen v rámci celorepublikové akce Muzejní noc, ale muzeum představí také tři nové výstavy: Miloš, A hoře rozpustí se, Yes No Yes a Pět pater plných umění. Zájemci se mohou těšitna komentované prohlídky, uvolněnou atmosféru a také na netradiční večerní program ve výtvarném ateliéru. Páteční večer pak lze zakončit třeba na terase galerie. Budova bude zdarma otevřena až do 22.00 hodin.

Letní kino zakončí grilovací party

KDY: 18. září

KDE: Hradec Králové



Završením sezóny letošního letního KinoCentral bude promítání oblíbeného dánského snímku Chlast s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli. Než ale film začne, užijí si diváci ještě grilování pochoutek z grilu. Promítání a grilovačka jsou připraveny v prostoru u kavárny Bajkazyl v Gayerových kasárnách 18. září od 19.30 hodin.

Přijďte a vyberte si svůj sport na náborovém dni

KDY: 19. září

KDE: Hradec Králové

Královéhradecká unie sportu zve veřejnost v neděli 19. září na „Den náborů a sportu“. Na venkovních sportovištích Areálu Slavia v Orlické Kotlině se po celý den od 10.00 do 17.00 hodin představí přes 40 sportů a sportovních klubů, působících v Hradci Králové. „Společně ukážeme dětem, že sport je zábava,“ říkají pořadatelé sportovní události, kteří zároveň slibují, že akce potěší děti i dospělé. Návštěvníky čeká mnoho nových zážitků, originální dárky, exhibiční vystoupení a především skvělá sportovní atmosféra.

Mig 21, Rybičky 48, Horkýže slíže, Wohnout a UDG vystoupí na Výravě

KDY: 18. září

KDE: Výrava



Oblíbené české kapely zahrají v sobotu 18. září na louce v blízkosti areálu Letního parketu Výrava. Parkování a stanování zdarma. Koncert odstartuje v 15.00 hodin.

Mažoretky zatančí v Žižkových sadech

KDY: 18. září

KDE: Hradec Králové

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost ve spolupráci s klubem mažoretek A-TEAM Hradec Králové zvou veřejnost na Národní nesoutěžní přehlídku mažoretkových skupin, která se uskuteční v sobotu 18. září od 15 do 16.15 hodin v Žižkových sadech. Představí se skupiny začínajících holčiček od 5 let až po dospělé závodní týmy ve formacích s třásněmi pom-pom. Jejich vystoupení jsou příslibem příjemného estetického zážitku, který povzbudí divácké emoce. Děti si v rámci přehlídky budou moci také zatančit, a to pod vedením zkušených lektorek, mistryň Evropy. Vstupné na akci je zdarma.

Dominanta Kuklen slaví 120 let

KDY:

KDE: Kukleny



16. září uplynulo 120 let od otevření historické budovy kuklenské školy na Pražské třídě 198. Všechny historické i soudobé střípky si připomeneme v sobotu 18. září na 1. kuklenské garden party, kterou na školní zahradě pořádá ZŠ a KMS Kukleny. V rámci slavnosti bude odhaleno 10 tabulí mapujících historii místních škol a historii obce Kukleny. Pokud se chcete připojit ke gratulantům, stačí dorazit 18. září v 17.00 hodin na školní zahradu.

Dožínky se po letech vrací do Šimkových sadů

KDY: 18. září

KDE: Hradec Králové

Dožínky se uskuteční opět po dlouhé době v Šimkových sadech, a to v sobotu 18. září. Na programu budou například ukázky výcviku dravců a tradičních řemesel, tvůrčí dílny pro děti, hudební koncerty či vystoupení odborných středních škol se zemědělským zaměřením. Samozřejmě nebude chybět tradiční tržiště, které nabídne kvalitní lokální výrobky a výpěstky, a kde naleznete i potravináře ze soutěže Potravina a potravinář Královéhradeckého kraje.

RYCHNOVSKO

Posvícení doprovodí křest knihy o četnictví

KDY: 18. září

KDE: Týniště nad Orlicí



Kulturní centrum města Týniště nad Orlicí pořádá v sobotu 18. září v městském parku oblíbené tradiční posvícení. Těšit se můžete například na křest knihy „Památník četnické stanice“, dále na akci vystoupí Dechový orchestr ZUŠ Týniště nad Orlicí, kapely Bigbanďata, Band-a-ska a Gaia Mesiah.

Muzeum se otevře v netradiční čas. Láká na program o zbraních

KDY: 18. září

KDE: Rokytnice v Orlických horách

Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou zve na Rokytnickou Muzejní noc s vůní střelného prachu, která se uskuteční v sobotu 18. září od 18:30 v Sýpce – Muzeu Orlických hor. Ta otevře „své brány“ v netradiční čas. Připraven pro zájemce bude zajímavý program: ukázka a střelba z historických zbraní (v 19:00 a 20:00), dětská střelnice, muzeum ve světle vitrín, drobné občerstvení a posezení při svíčkách. Vstup zdarma. Akce proběhne dle platných vládních nařízení o kulturních akcích.

Petrovice rozvoní vinobraní. Vystoupí šermíři i cimbálovka

KDY: 18. září

KDE: Petrovice nad Orlicí



Petrovické vinobraní, v pořadí již osmé, se uskuteční tuto sobotu 18. září u obecního domu v Petrovicích nad Orlicí. Hosté se mohou těšit na průvod s historickou kapelou Grál, skupinu historického šermu Rego Vrchlabí, cimbálovou muziku Pavla Šafaříka, ohnivou show Draconalis a také na koncert hradecké skupiny Electrophonix.

Výstava přiblíží Československé legie ve Francii

KDY: v těchto dnech

KDE: Opočno

V průběhu oslav 150. výročí narození Františka Kupky je v Hotelu Dobruška přístupná výstava Československé legie ve Francii zapůjčená od Československé obce legionářské. Světoznámý malíř, který vyrostl v Dobrušce, žil v době vypuknutí 1. světové války v klidu pařížského předměstí. I v pokročilém věku u něj ale převážil odpor k monarchii a s dalšími stovkami Čechů žijícími ve Francii se přihlásil do cizinecké legie, kde vytvořili rotu Nazdar. Expozici můžete zhlédnout do 30. září.

Rychnovská četnická stanice nejen za první republiky

KDY: v těchto dnech

KDE: Rychnov nad Kněžnou



Expozice Muzea a galerie Orlických hor zahrnuje dvě zapůjčené výstavy a nově vytvořenou expozici k četnické stanici, která představuje fungování četnictva v rychnovském regionu, jeho poslání, vybavení a výstroj a seznamuje návštěvníky s konkrétními případy, které četnictvo řešilo na základě zajímavých dobových kronik a novinových zpráv.

Na lego výstavu do Dobrušky

KDY: v těchto dnech

KDE: Dobruška

V září se znovu otevřely dveře bývalé dobrušské pobočky Komerční banky na náměstí F. L. Věka. Ne však jejím klientům, ale všem milovníkům lega. V přízemí budovy čp. 11, v níž sídlí městský úřad, byla zahájena výstava věnovaná tomuto fenoménu. Třeba mu podlehnete i vy. Tak se tu nezapomeňte stavit. Výstava tady potrvá téměř celé září.