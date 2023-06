Jak si užít nadcházející víkend v Královéhradeckém kraji? Máme pro vás pravidelnou várku lákavých tipů, podívejte se ale i na pozvánky ve fotogalerii.

Pohofest v Přepychách je svátkem všech milovníků vozů značky Škoda. | Foto: Deník/Jana Kotalová

HRADECKO

Mezinárodní divadelní festival Regiony

Kdy: do pátku 30. června

Kde: Hradec Králové

Proč přijít: Užijte si poslední den hradeckého divadelního festivalu! Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové Regiony patří mezi nejvýznamnější kulturní události města Hradce Králové a představuje největší divadelní přehlídku v České republice. Genius loci historického centra města Hradce Králové přispívá k neopakovatelné atmosféře festivalu, který se svým charakterem blíží divadelnímu festivalu v Avignonu. Pořadateli jsou Klicperovo divadlo, Divadlo Drak a kulturní neziskovka Kontrapunkt. Divadlem žijí hradecké ulice i parky od 23. června do 30. června. Program najdete na webu festivalu: www.festivalregiony.cz

Divadlem ožijí hradecké ulice i parky. Festival Regiony vypukne už v pátek

Dny otevřených dveří rozária

Kdy: do neděle 2. července, od 9 do 17 hodin

Kde: Mezinárodní soutěžní rozárium v Hradci Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Pokud obdivujete krásu růží nebo uvažujete o vysazení růží do vaší zahrady a rádi byste se nechali inspirovat, pak využijte možnosti a zajeďte se podívat do Mezinárodního soutěžního rozária v Hradci Králové. Uvidíte živé růže přímo na záhonech v době optimální pro vyniknutí jejich krásy, v období nejbohatšího kvetení, kdy jsou růže ve vrcholném stavu. Rozárium je otevřené veřejnosti pouze poslední dva červnové týdny. Naleznete zde více než 200 různých kultivarů růží pěstovaných v počtu přibližně 1 000 jednotlivých keřů ve všech typech – růže velkokvěté, mnohokvěté, popínavé, sadové, pokryvné, anglické i miniaturní. Každým rokem se v rozáriu objevuje kole 50 nových druhů. Poznáte i růže vítězné, v čele se Zlatou růží města Hradce Králové 2023. Akce je součástí cyklu Calendarium Regina. Hradecké rozárium najdete na rohu ulic Růžové a Pardubické v Kuklenách.

157. výročí bitvy u Hradce Králové – Königgrätz 1866

Kdy: od pátku 30. června do pondělí 3. července

Kde: Hradec Králové a bojiště Chlum

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Akce k 157. výročí bitvy u Hradce Králové začíná v pátek na náplavce na Eliščině nábřeží. V 16 hodin program odstartuje Dostaveníčkem s rokem 1866 - návštěvníci se mohou těšit na vystoupení kavalerie na koních, historickou muziku, pěchotu, jezdectvo i dobovou módu. Ještě večer se program přesune na bojiště Chlum. V 22.15 se koná Pochodňový průvod obcí Chlum a pietní akt na pruském hřbitově. Bitevní scéna Královéhradecká osmnáctka v bitvě na Chlumu 1866 se na bojišti uskuteční v sobotu od 14 hodin. Celý program najdete na webu věnovaném válečným událostem v roce 1866: www.1866.cz

Velká letní výstava stavebnic

Kdy: od soboty 1. července do 16. července

Kde: ZŠ Štefcova, Hradec Králové

Za kolik: 60 korun dospělí / 30 korun děti do 15 let a ZTP

Proč přijít: Na výstavě stavebnic vás čeká přes tisíc modelů a setů, uvidíte unikátní dioramy a působivé instalace stavebnic, užijete si zábavné soutěže v herním koutku a kvíz o ceny a budete si moci zakoupit i suvenýry. Výstava se koná ve velké tělocvičně základní školy na adrese Štefcova 1092. O víkendech je výstava otevřená od 9 do 18 hodin, ve všechny všední dny od 10 do 17 hodin.

Prohlídky Kaple Zjevení Páně s průvodcem

Kdy: neděle 2. července ve 14 a v 15 hodin

Kde: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Za kolik: dospělí 85 korun / důchodci, děti 6–15 let, studenti, ZTP, členové KČT 60 korun

Proč přijít: Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích je cenná nejen architektonicky, ale i díky ojedinělému, kompaktnímu, slohově jednotnému interiéru, který od dostavby kaple nedoznal větších změn. Autorství je spojováno se jmény Kryštofa Dientzenhofera a Jana Blažeje Santiniho, ale není dosud přesně určeno. Zámecká kaple Zjevení Páně byla pro svoji výjimečnou architekturu prohlášena v roce 1996 za národní kulturní památku.

JIČÍNSKO

Loukotě a řemeny

Kdy: 30. června - 2. července

Kde: Jičín

Proč přijít: Akce pořádána výhradně pro automobily do roku výroby 1918 a motocykly s pohonem na řemen. V pátek budou všechna vozidla k vidění na Valdštejnově náměstí od 20:30 hodin. K vidění zde bude předstartovní příprava strojů včetně rozsvěcení dobového osvětlení - acetylenových a petrolejových lamp. Startování klikou a odjezd na páteční krátkou vyjížďku strojů Jičínem. Stroje se z vyjížďky následně vrátí na Valdštejnovo náměstí již za tmy. V sobotu bude opět na Valdštejnově náměstí krátká výstava strojů zhruba od 9:00 - 9:30 hodin. Následně se vozidla vydají na cestu Českým rájem. Kam povede nedělní spanilá jízda je zatím tajemstvím.

Pozvánka:

Výstava Svět kostiček v Jičíně

Kdy: do 23. července

Kde: Masarykovo divadlo, Jičín

Za kolik: Vstupné 80 korun, děti a senioři 60 korun. Možno platit pouze v hotovosti.

Proč přijít: Přes léto jsou tradičně divadelní prázdniny, velký sál Masarykova divadla ale letos rozhodně prázdný nebude. Na čtyři týdny od 26. června do 23. července se promění ve výstavní prostor, kde najdete desítky modelů poskládaných z legendární české stavebnice SEVA. A jelikož Jičín je pohádkové město, jsou jednotlivé exponáty inspirovány postavičkami z Večerníčků a dalších pohádek či animovaných filmů. Na jednom místě vedle sebe najdete Makovou panenku s motýlem Emanuelem, Kačera Donalda a nemůže chybět samozřejmě ani domácí rodinka Rumcajs, Manka a Cipísek. Součástí expozice je i velká dětská kostičková herna.

Otevřeno je denně od 10 do 17 hodin.

Pozvánka:

NÁCHODSKO

Free World Broumov 2023

Kdy: 1. července od 15.00 hodin

Kde: Kostelní náměstí, Broumov

Proč přijít: Nenechte si ujít 4.ročník akce Free World Broumov. Opět přislíbil účast Lord Bishop a po akci zahraje v klubu Eden.

Setlist pro Free World 2023

1. Rockin' in the Free World

2. Dětské šaty

3. Heroes

4. Špinavý záda

5. Satisfaction

6. Kanárek

7. Sharp Dressed Man

8. Sladké je žít

9. White Room

10. Muchomůrky bílé

11. Plexis - Svět jsou bary

12. Synkopy 61 - Válka je vůl

13. Jimi Hendrix - Purple Haze

Pozvánka:

Pohádkové léto v Domku Boženy Němcové

Kdy: 1. a 2. července

Kde: Červený Kostelec

Za kolik: vstupné je dobrovolné

Proč přijít: Pro ty nejmenší se opět uskuteční Pohádkové léto v krásné zahradě za Domkem Boženy Němcové, a to každou červencovou sobotu od 16:00 hodin. První sobotu v červenci se můžete těšit na pohádku Jak si vzal Franta princeznu. Zahraje ji

Divadlo Harmonika Praha. Loutková pohádková hra se zpěvy bude o osmi obrazech. O tom, jak se to přihodilo, že se Franta dostal ze služby u bohatého kupce až na královský zámek a možná ještě dál.

RYCHNOVSKO

Pohofest

Kdy: od pátku 30. června (od 12 hodin se otevře areál) do neděle 2. července

Kde: v areálu tradičních trhů a burz v Přepychách

Za kolik: srazovné 50 korun, místní, ZTP diváci, děti zdarma, sledování soutěží mimo areál zdarma

Proč přijít: Už 13. sraz fanoušků vozů značky Škoda láká na přehlídku těchto automobilů, na soutěže o věcné ceny, sprint na 400 metrů, slalom, nebude chybět burza auto-moto dílů, spanilá jízda či jízda zručnosti. Promítání také připomene historii srazů, připravena je tombola a večerní after párty. Postaráno bude rovněž o pohoštění. Výstava vozidel bude v sobotu 1. července od 14 hodin k vidění v Opočně, poté bude následovat již zmíněná spanilá jízda.

1/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 2/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 3/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 4/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 5/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 6/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 7/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 8/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 9/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 10/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 11/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 12/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 13/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 14/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 15/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 16/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. Ale pochlubit se sem s veterány přijeli i další. 17/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. Ale pochlubit se sem s veterány přijeli i další. 18/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. Ale pochlubit se sem s veterány přijeli i další. 19/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. Ale pochlubit se sem s veterány přijeli i další. 20/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. Ale pochlubit se sem s veterány přijeli i další. 21/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 22/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 23/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 24/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 25/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 26/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 27/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 28/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 29/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 30/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Z Pohofestu byl svátkem všech milovníků automobilů a hlavně značky Škoda. 31/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 32/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 33/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 34/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 35/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 36/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 37/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 38/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 39/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 40/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. Dvoudvéřová Škoda 1100 MBX. 41/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 42/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 43/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 44/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 45/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 46/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 47/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 48/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 49/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 50/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 51/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 52/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 53/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 54/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 55/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 56/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 57/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 58/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 59/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 60/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 61/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 62/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 63/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 64/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 65/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 66/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. Dvoudvéřová Škoda 1100 MBX. 67/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 68/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 69/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 70/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 71/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 72/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 73/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 74/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 75/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 76/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 77/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 78/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 79/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 80/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 81/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 82/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 83/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 84/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 85/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 86/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 87/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 88/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 89/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 90/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 91/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 92/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 93/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 94/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 95/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. 96/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. Prcek. 97/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. Prcek. 98/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. Prcek 99/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. Prcek. 100/100 Zdroj: Deník/Jana Kotalová Pohofest v Přepychách byl svátkem všech milovníků značky Škoda. Prcek.

Vampark Fest

Kdy: v sobotu 1. července od 10 hodin

Kde: na koupališti ve Vamberku

Za kolik: do 18 let zdarma, dospělí 120 korun

Proč přijít: Už pátý ročník rodinného festivalu láká na několik vystoupení – Kateřinu Kačuli Pokornou, The EnglishMan, Narativ, In4mation, Rusted a bohatý program se soutěžemi pro děti. Vydovádět se mohou na skákacích hradech, těšte se na show team Páji Chlebičkovského – Bambino party.cz, fotokoutek, simulátor F1, balonky a další.

TRUTNOVSKO

Harrachovské moto-žehnání

Kdy: 30. června - 2. července

Kde: pod mamutím skokanským můstkem, Harrachov

Proč přijít: Co zažijete na srazu motorek v Harrachově? Žehnání motorek, závody na čtvrt míle na obchvatu, spanilou jízdu, hostesky, soutěž o Miss mokré tričko, jízdy do vrchu. Děti se vydovádí v dětském koutku.

6. narozeniny Stezky korunami stromů Krkonoše

Kdy: neděle 2. července od 10.00 do 17.00 hodin

Kde: Janské Lázně

Za kolik: dle aktuálního ceníku

Proč přijít: Užijte si narozeniny se Stezkou korunami stromů v Janských Lázních. Těšit se můžete na Hmyzáky, kejklíře, chůdaře, šálové akrobatky, dřevosochání a samozřejmě Emila s Emilkou! Po celý den budou probíhat hudební produkce a soutěže pro děti. Tento zábavný den si jistě užije celá rodina.

1/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 2/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 3/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 4/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 5/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 6/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 7/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 8/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 9/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 10/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 11/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 12/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 13/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 14/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 15/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 16/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 17/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 18/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 19/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 20/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 21/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 22/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 23/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 24/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 25/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 26/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 27/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 28/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 29/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 30/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 31/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 32/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 33/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 34/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 35/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 36/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 37/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 38/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 39/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 40/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 41/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 42/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 43/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 44/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 45/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 46/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 47/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 48/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 49/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 50/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 51/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 52/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 53/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 54/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 55/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 56/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 57/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 58/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 59/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 60/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 61/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 62/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 63/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 64/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 65/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 66/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 67/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 68/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 69/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 70/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 71/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 72/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 73/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 74/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 75/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 76/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 77/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 78/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 79/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 80/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 81/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 82/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 83/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 84/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 85/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 86/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 87/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních. 88/88 Zdroj: Jan Bartoš Oslavy 5. narozenin Stezky korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních.

Pozvánka:

Pozvánka: