Jak a kde si užít další zářijový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů z celého kraje, podívejte se.

Královéhradecké krajské dožínky. | Foto: Michal Fanta

HRADECKO

Koncerty ve Výravě

Kdy: sobota 16. září od 13 hodin

Kde: Letní parket Výrava

Za kolik: 734 korun / ZTP, ZTP/P a děti do 140 cm platí 50 % ze vstupného na místě

Proč přijít: Letní parket Výrava tentokrát přivítá kapely Ready Kirken, Rybičky 48, Mig 21, Tomáš Klus, Wohnout, UDG. Na akci a zase domů vás může svézt speciální autobus, bližší informace najdete na webu Letního parketu Výrava.

Sousedání | Zažít Malé náměstí jinak

Kdy: sobota 16. září od 14 do 18 hodin

Kde: Malé náměstí, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sousedské setkání na Malém náměstí opět přináší program pro místní i kolemjdoucí. Příchozí se mohou těšit na pojízdnou knihovnu Divé báby, výtvarnou dílnu s Káčou a Dominikou, blešák, mobilní cykloservis & občerstvení Bajkazyl, lingvistický koutek Stammtish (ČJ, NJ, AJ) nebo také na stánky lokálních výrobců, tvůrců a sociálních podniků. Zahraje DJ Ondatra.

Tuto sobotu Zažijte Hradec jinak – a rovnou na pěti místech zároveň

Královéhradecké krajské dožínky 2023

Kdy: pátek 15. a sobota 16. září

Kde: Šimkovy sady v Hradci Králové

Za kolik: zdarma

Dožínky začnou v pátek programem pro děti a vyvrcholí o den později výstavou hospodářských zvířat a zemědělské techniky, ukázkami práce zemědělců či tradičních řemeslníků nebo koncerty na několika pódiích.

Půlka září bude v Hradci ve znamení dožínek. Oslavy sklizně potrvají dva dny

Zažít město jinak

Kdy: sobota 16. září od 14 do 18 hodin

Kde: Centrum Hradce Králové. Malé náměstí, prostor u Klicperova divadla, Filharmonie Hradec Králové, Centrum uměleckých aktivit, kavárna Mokka Oda

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Programy pro dospělé i děti. Na Malém náměstí bude připraveno vystoupení DJ Ondatry, swap květin nebo výtvarná dílna. Klicperovo divadlo představí herecký soubor a nabídne možnost navrhnout vlastní kostým. Centrum uměleckých aktivit zve na prohlídku budovy s ateliéry a technologicky vybaveným studiem. Kavárna Mokka Oda je zastávkou s příjemnou zahrádkou a současnou muzikou a ve Filharmonii si mohou návštěvníci vyrobit například jednoduchý hudební nástroj.

Živá Labská stezka

Kdy: neděle 17. září, od 10 hodin

Kde: nová lávka přes Labe u Aldisu v Hradci Králové

Proč přijít: Cyklojízda z Hradce Králové přes Josefov do Kuksu. Po cestě bude připraven program na Labské stezce, do kterého se zapojí Předměřice nad Labem, Smiřice, Černožice, v Josefově připraví program Divokolárna v Bastionu v josefovské pevnosti, program bude připraven i na Kuksu. V Hradci Králové bude možnost jet zdarma parníčkem z přístaviště k Hučáku, kde bude připravena komentovaná prohlídka elektrárny Hučák včetně turbíny (start v parníčku v 9.30, v 11.30, ve 13 a ve 14 hodin. Prohlídky elektrárny Hučák v 10, ve 12, ve 13.30 a ve 14.30 hodin).

300 let zámku Karlova Koruna

Kdy: Sobota 16. září od 10 do 18 hodin

Kde: zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou

Za kolik: vstupné 50 korun, děti do šesti let zdarma

Proč přijít: Food festival s chutí Itálie, prohlídky jízdárny Kinských, výstava mapující život architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela, otevření nového zámeckého vinného sklípku, degustace italských vín (prohlídky zámku nejsou součástí ceny vstupného).

Zábědovské vyběhnutí

Kdy: sobota 16. září, start v 10 hodi, prezentace v 9 hodin

Kde: část Nového Bydžova Zábědov a okolí

Za kolik: startovné dobrovolné

Proč přijít: Tradiční trailový závod mezi poli a v lese na tratích 5 a 10 kilometrů. Občerstvení je zajištěné

JIČÍNSKO

32. ročník festivalu Jičín - město pohádky

Kdy: 23. - 17. září

Kde: Jičín

Proč přijít: Rodinný festival pro malé i velké kluky a holčičky, dědečky a babičky, pro všechny, kteří nezapomněli na to, jaké je být dítětem. Těšit se můžete na nespočet divadelních představení, hudebních koncertů, dílen a workshopů, heren a hlavně kouzel, jelikož letošní ročník festivalu nese podtitul Pohádkové oKouzlení. A kouzlit se skutečně bude a to nejen v pohádkách.

Více na www.pohadka.cz

Pozvánka:

Ochutnejte sladkou Francii

Kdy: 15. a 16. září

Kde: Hořice

Proč přijít: Městské muzeum a galerie v Hořicích zve na dvoudenní program Mezinárodního festivalu krásných umění, tentokrát zaměřeného na Francii, který v hořické Galerii plastik doprovodí výstavu Moonlight Trilobite / Trilobit v měsíčním svitu umělkyně Néphéli Barbas.

V pátek 15. září proběhne komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Filipem Jakšem. Současnou francouzskou literaturu a její překládání představí Sára Vybíralová, která do češtiny převedla mimo jiné knihy jedné z hvězd současného literárního světa Édouarda Louise. A nakonec se zaposloucháte: Václav Šafka v poslechovém večeru představí to nejdůležitější – dobře známé i opomíjené – z dějin i ze současnosti francouzské hudby.

Na sobotu 16. září pro vás pořadatelé připravili piknik, kde budete ochutnávat francouzské speciality. Program pak zakončí komentovaná prohlídka výstavy s umělkyní Néphéli Barbas.

Program:

Pátek 15. září:

16.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy Moonlight Trilobite s kurátorem Filipem Jakšem

17.30 SÁRA VYBÍRALOVÁ: O SOUČASNÉ FRANCOUZSKÉ LITERATUŘE / komentované čtení s překladatelkou

19.30 VÁCLAV ŠAFKA: CHANSON ET SON / komentovaný poslech hudby Francie

Sobota 16. září:

11.00 – 13.00 FRANCOUZSKÝ PIKNIK s Néphéli Barbas

v Sochařském parku U Sv. Gotharda poblíž Galerie plastik

13.00 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA výstavy Moonlight Trilobite s umělkyní Néphéli Barbas

Další pozvánky najdete Z D E:

NÁCHODSKO

16. ročník výstavy vláčků a modelů

Kdy: v sobotu 16. září od 9 do 18 hodin a v neděli 17.září od 9 do 16 hodin

Kde: klubovna zahrádkářů, Česká Skalice

Proč přijít: Modelářské centrum z.s. Česká Skalice zve na tradiční a oblíbenou výstavu.

Klubovna zahrádkářů bude plná kolejišť v měřítkách Z, N, TT, HO, k vidění budou papírové modely,

modely dětí z modelářského kroužku, lego vláčky, dřevěné vláčky pro nejmenší, nebude chybět také doplňkový program, který nabídne modelářské dílničky, háčkované výrobky, korálkování, nově přibude v neděli ukázka výroby skleněných figurek. Venkovní program - již tradičně zahradní vláček povozí malé i velké, letos opět přijedou se svým programem členové spolku historických šermířů Antares, Po menší pauze budou v akci i terénní RC modely.

Teplicko-adršpašská 33

Kdy: sobota 16. září

Kde: Teplice nad Metují

Za kolik: Startovné činí při platbě na místě stále 50 Kč pro dospělého. Děti (do 12-ti let) mají vstupné zdarma.

Proč přijít: Start letošního ročníku pochodu je průběžný, a to od 7.00 do 10.00 a to z koupaliště v Teplicích nad Metují dne. Start 50km trati lze již od 6.00 hodin. Pro pěší účastníky jsou připravené trasy 50, 33, 25, 16 a 6 km. Nejmenší účastníci se mohou těšit na 4 km dlouhý Dětský pohádkový les. Pohádkové postavy budou na trati v čase od 8.30 do 13.00 hodin.

Pro cyklisty jsou připravené letos trasy 50 s 30 km.

Všechny vedou po značených turistických cestách, případně jsou dostatečně vyznačené naším značením. V doprovodném programu vystoupí kapely Slaveňáci, Pavel Kaiser Band, Clarks Band. Potěší i malování na obličej, skákací hrad, tvořivá dílna Bosorka a další aktivity.

Více na webu: https://www.ta33.cz/?fbclid=IwAR2s-tDOft3TYXW9WzH14NpSTKGqgRb9tHU1AewOFdJAxs0tc1bbp_6qllY

Pozvánka:

Dny evropského dědictví

Kdy: sobota 16. září od 9.00 hodin

Kde: Nové Město nad Metují

Proč přijít: Tradiční akce na závěr turistické sezóny - Dny evropského dědictví v Novém Městě nad Metují

Program:

9.00 odchod historického průvodu od zimního stadionu

10.00 zahájení programu

- ZUŠ Bedřicha Smetany - taneční obor a dechový orchestr

14.00 odpolední program

- Smíšený pěvecký sbor Kácov

- vystoupení Stepík, DDM Stonožka

- koncert Jethro Tull revival

Můžete se těšit i na historický kolotoč, atrakce a aktivity pro děti či Zámecké vinobraní. Zdarma bude jezdit autobusová přeprava cestujících na trase Nové Město nad Metují - Dobruška - Opočno a zpět.

Otevřené památky v Novém Městě nad Metují:

Zámecké vinobraní | Městské muzeum Nové Město nad Metují | Městská galerie Zázvorka | budova úřadu | Vlaštovčí dům | Hotel Anno

Oslavy 770 let Police nad Metují

Kdy: sobota 16. září

Kde: Police nad Metují

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte posedět, vychutnat si společný oběd na náměstí, užít si pohodu v klášteře nebo zabrouzdat do historie města. Pestrý program v sousedském duchu společně připravují místní kapely, školy, spolky, sdružení, umělci, řemeslníci i podnikatelé. Město rozezní Prima Jazz Band, CaféBaret, Annabase, žáci ZUŠ a nebude chybět ani Police Symphony Orchestra. Do oslav se zapojí také řád benediktinů, kteří jako první začali ve 13. století Policko osidlovat a rozvíjet.

PROGRAM

pátek 15. září:

21:00 Letní kino Ženy za volantem / Masarykovo náměstí

Hlavní program 16. září:

13:00 Začínáme slavit / Masarykovo náměstí

13:30 Společný oběd a koncert CaféBaret / Masarykovo náměstí

14:45 Archi Piccoli ZUŠ Police n. M. / Masarykovo náměstí

15:45 Annabase / Masarykovo náměstí

15:45 Mezigenerační diskuse Generace Police / Klášter, zkušebna PSO

16:45 Narozeninový běh 770 m Policí / Masarykovo náměstí

17:15 Big Band ZUŠ Police n. M. / Masarykovo náměstí

18:00 Mše s arciopatem Prokopem Siostrzonkem / Kostel Nanebevzetí Panny Marie

19:00–22:00 Večerní program / Masarykovo náměstí

Slavnostní akt k 770 letům Police

Police Symphony Orchestra & Prima Jazz Band

20:00, 21:00, 21:30, 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00 Videomapping / Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Sobotní doprovodný program:

13:30–17:00 Dětský program / Bezděkovy sady

13:30–18:30

Piano maraton / Bezděkovy sady

Obecní škola, Řemesla v Dřevěnce, Cech panen rukodělných, Výstava hraček, Expozice Stará škola / Dřevěnka

Psaní Poličákům z roku 2053 / Masarykovo náměstí

Komentované prohlídky Muzea města,

Komentované prohlídky Opatova bytu, Kaligrafická dílna / Klášter

Studánka, kde vše začalo / Mariánská studánka na hřbitově

Otevřeno celý den

Muzeum Merkur, Muzeum papírových modelů / 20 % sleva na vstup do obou muzeí v den oslav

RYCHNOVSKO

Tančírna pro náctileté

Kdy: sobota 16. září od 19 do 23 hodin

Kde: Společenské centrum Rychnov nad Kněžnou

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: Taneční večer nejen pro absolventy tanečního kurzu. Společenský oděv s sebou. Večerem bude provázet DJ Mirek Novotný.

Nejen kaple či rajská zahrada. Dny evropského dědictví otevřou nepoznané

Tradiční týnišťské posvícení

Kdy: sobota 16. září od 15.30 hodin

Kde: Městský park v Týništi nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít. Na programu je taneční vystoupení, mažoretky, jízdy kočárem taženým koňmi, pouťové atrakce nebo hry pro děti. Zahraje Týnišťská oddechovka a skupiny Fukanec, Band-A-Ska a Laura a její tygři.

Pozvánka:

21. Kostelecké posvícení

Kdy: sobota 16. září od 10 hodin

Kde: Palackého náměstí a další místa v Kostelci nad Orlicí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Celodenní program včetně jarmarku, dětského dne nebo písničkového pořadu pro malé i velké uši v podání Jaroslava Uhlíře a jeho kapely. Vystoupí Ivan Mládek a komediální hudební skupina Banjo Band, Podnikový dechový orchestr Škoda Auto Mladá Boleslav, skupina What the Funk nebo Honza Křížek s kapelou. Na programu je například také zábavný pořad Jiří Krampol 85 – V plné síle.

Posvícení je tu: v centru Kostelce nad Orlicí počítejte s dopravním omezením

Oslava 15 let Floriteamu

Kdy: sobota 16. září od 15 hodin

Kde: zámecká sýpka v Doudlebách nad Orlicí

Za kolik: 100 korun

Proč přijít. Oslavte 15 let činnosti doudlebského Floriteamu, souboru složeného z místních Sokolek. Jako hosté vystoupí Míra Toman s dcerou.

Houslové vystoupení Vojty Štěpánka

Kdy: neděle 17. září od 17 hodin

Kde: Galerie Antonína Hudečka v Častolovicích

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Houslové vystoupení pořádá městys Častolovice k 20. výročí založení Galerie Antonína Hudečka.

Ukliďme Česko!

Kdy: sobota 16. září od 9 do 12 hodin

Kde: Sokolská zahrada v Častolovicích

Proč přijít: Dobrovolný úklid je akcí pro širokou veřejnost či místní spolky. Pytle a rukavice budou k dispozici. Pro aktivní pomocníky je zajištěno pití a špekáčky k opékání na ohni. „Zapojte se i yy a udělejte své město krásnější. Věřte, že tím uděláte radost sobě i lidem z vašeho okolí. Stačí jen kousek ulice, cyklostezky a podobně. Společně však vyčistíme velký prostor,“ vzkazují organizátoři.

TRUTNOVSKO

Dýňobraní

Kdy: sobota 16. září od 13.00 hodin

Kde: Vrchlabí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nejoblíbenější symboly začínajícího podzimu? Dýně a sklizení úrody!

Dorazte v sobotu 16. září od 13 hodin na terapeutickou zahradu zažít Dýňobraní.

Připravená bude široká škála pokrmů z dýní. Pro kuchařské nadšence bude soutěž ve vaření dýňové polévky. Připraveny budou tři tajné týmy, které ohodnotí porota.

Nejmenší návštěvníky potěší výroba věnečků, zaplétání vlasů nebo výroba placek a magnetů. Uslyšíte hrát na kytaru Václava Balinta. Těšit se budou i uživatelé sociální rehabilitace SPIRÁLA, kteří s vámi vytvoří semínkové bomby nebo vás pohostí kávou a quichem.

Čochtek Traktoriáda

Kdy: sobota 16. září od 14.00 hodin

Kde: Poniklá

Proč přijít: Muzeum krkonošských řemesel zve všechny milovníky starých traktorů na 4 ročník akce Čochtek Traktoriáda 2023. Akce se koná v Muzeu krkonošských řemesel od 14.00 hodin.

Dny řemeslných výrobců v Kolonádě

Kdy: 16. a 17. září

Kde: Janské Lázně

Proč přijít: Prodejní akce výrobků označených speciálním logem Krkonoše – originální produkt®, ale i dalších řemeslných prodejců z oblasti Krkonoš, doprovodný kulturní program na pódiu.

Bylinková slavnost v Horním Maršově

Kdy: neděle 17. září od 14.00 hodin

Kde: Dům obnovy tradic, ekologie a kultury (DOTEK), Horní Maršov

Proč přijít: Čekají vás rady pro pěstování, zpracování a nakládání s bylinkami, ochutnávky a prodej různých druhů bylinkových nápojů a jídel, tvořivé dílničky - bylinková mýdla, čaje, sůl, výroba pohádkové knížky i loutkové divadlo se vzdušnou akrobacií "Zrození víly ohně".