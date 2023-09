Jak a kde si užít následující zářijový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Svatováclavské slavnosti v Rudníku. | Foto: Angela Veselá

HRADECKO

Evropský týden mobility: Den bez aut

Kdy: pátek 22. září od 14 do 19 hodin

Kde: Gočárova třída, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Gočárova třída bude v úseku náměstí Svobody a Ulrichovo náměstí bez aut, na náměstí Svobody bude zřízena dočasná zastávka MHD „Náměstí Svobody – Den bez aut“, provoz MHD nebude omezen. Po celý den budou mít řidiči MHD po předložení řidičského průkazu zdarma. Příchozí budou moci přispět na sbírku kol pro Afriku (podpora gambijských dětí na jejich cestě ke vzdělávání). Odpolední program pro veřejnost: půjčování kol, elektrokol, koloběžek zdarma, cyklistické závody pro děti, jízda zručnosti, Divokolárna, divadlo, koncerty, výtvarné aktivity, měření zraku, skatepark na Ulrichově náměstí, občerstvení bude zajištěno od lokálních prodejců.

Hiki Joki - Festival ohně, potu a lučního lazebnictví

Kdy: pátek 22. až neděle 24. září

Kde: NUUK - sauna a osvěžovna, Hradec Králové

Proč přijít: Od pátku do neděle se bude konat třetí ročník Hiki Joki, oslavy saunařských radostí, kulturních vln i lazebnického mámení u sauny a osvěžovny NUUK. Návštěvníky čekají rituály, oheň, performance, sauny, koncerty a lazebnictví na louce. Program: Space Love, Dva, Aldana Duoraan (yak), Seaslugs of the Coral Reef, Ensemble Barokki, Dora Kaprálová, Kabinet holičů, Balmě a další. Celý program a informace o vstupenkách naleznete na webu: https://www.saunanuuk.net/hiki-joki

Oslava Všestarské cibule a brokolice

Kdy: sobota 23. září od 10.30 do 16 hodin

Kde: Všestary, Rozběřice, Neděliště

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Program slavnosti

Celý tým ZD Všestary, společně s Marií Rottrovou a Vilmou Cibulkovou, vás zve na Oslavu Všestarské cibule a brokolice - v areálu cibulové haly ve Všestarech. Koncert Marie Rottrové začne ve 12.30 hodin. Dále se mohou lidé těšit na taneční představení flamenco, bludiště v kukuřici, jízdu na koni, dětský koutek, ukázku sokolnictví, další doprovodný program a bohatou nabídku občerstvení. V areálu cibulové haly Všestary si návštěvníci projdou cibulovou halu, sklad cibule a třídicí linku, v areálu Rozběřice budou k vidění traktory, nakladače a sekačky, v Dolním Nedělišti si lidé prohlédnou porodnu telat, březí krávy a v odchovně si pohladí telátka. Kyvadlová doprava mezi areály bude zdarma.

Nábleší: otevřený bleší trh v centru Hradce

Kdy: neděle 24. září od 9 do 12 hodin

Kde: náplavka pod Pražským mostem, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte se i v září setkat, něco donést, něco jiného si odnést, vyměnit a nebo jen tak pokorzovat na břehu řeky. Nábleší je volný bleší trh v centru Hradce otevřený všem bez předchozí rezervace či poplatků za místo. Doneste věci z druhé ruky nebo vlastnoručně vyrobené, rozbalte si deku či stoličku a prodávejte, seznamujte se a nasávejte nedělní pohodu. Všechny půdní poklady připlouvají po Labi vždy poslední neděli v měsíci od 9 do 12 hodin na náplavce pod Pražským mostem.

JIČÍNSKO

157. výročí bitvy u Jičína

Kdy: sobota 23. září ve 14.00 hodin

Kde: Muzeum přírody Český ráj, Prachov

Proč přijít: Na programu je ve 14.00 pietní akt u pomníků v Prachovském sedle tradiční fotografování u pruského pomníku, který byl odhalen před 110 lety. O půl hodiny později začne bitevní ukázka „Jak se bojovalo v Prachovském sedle před 157 lety“.

Ve 20.00 dojde k zapálení svíček u pomníků v Prachovském sedle.

Běh na rozhlednu pro Sluníčko

Kdy: neděle 24. září od 9.00 do 18.00 hodin

Kde: Rozhledna Hořický chlum, Hořice

Za kolik: startovné - děti do 15 let 30 korun, dospělí 50 korun, ZTP, ZTP/P: zdarma. Případné příspěvky nad tento rámec jsou vítány.

Proč přijít: Charitativní běh na Rozhlednu Hořický chlum. Hecni se, vyběhni 142 schodů, zazvoň a pak se rozhlédni, jak jsou ty Hořice a jeho okolí krásné. Start je průběžný dle volného časového harmonogramu od 9:00 do 18:00 hodin.

Výtěžek závodu bude v plné míře věnován třídě Sluníčko, MŠ Hořice – Husova, pro zdejší děti s kombinovanými vadami. V plánu je nákup rehabilitačních pomůcek, zajištění programu – speciální terapie (canisterapie, hipoterapie, keramický kroužek, Snoezelen…). ODKAZ ZDE = https://ms-husova.cz/cz/specialni-tridy/

NÁCHODSKO

Svatováclavské trhy v Pekle

Kdy: sobota 23. září od 11.00 hodin

Kde: Peklo u Nového Města nad Metují

Proč přijít: Bartoňova útulna v Pekle zve na oblíbené Svatováclavské trhy.

V sobotu 23. září od 11.00 do 16.00 opět Peklo ožije a změní se v jedno velké tržiště.

Pozvánka:

Suchodolské posvícení

Kdy: sobota 23. září - pondělí 25. září

Kde: Suchý Důl

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Suchý Důl ve spolupráci s obcí Suchý Důl pořádá tradiční Suchodolské posvícení.

Program:

23. září od 10.00 hodin - Soutěž požárních družstev o putovní Svatováclavský pohár. Na Martincově louce ve středu obce Suchý Důl. Občerstvení zajištěno v restauraci Kačáma. Propozice soutěže na stránkách www.hasicisuchydul.cz. Akce se koná za každého počasí.

23.září od 20.00 hodin - Tradiční posvícenská zábava v kulturním domě v Suchém Dole. K tanci a poslechu zahraje skupina BTK. Více na FB události https://fb.me/e/4L7TWCacV

24. září od 14.00 hodin - 11. ročník traktoriády pod bubnem (louka směr Suchý Důl - Hlavňov po levé straně). K vidění bude zemědělská technika z širokého okolí. Proběhne závod zručnosti, při kterém budou místní a přespolní borci měřit své síly a hlavně zručnost při couvání s vlekem do "garáže". Následovat bude přetahování lidí s traktory a tahání naložené tatry traktorem. Občerstvení zajištěno v místě konání akce. Více info na https://fb.me/e/ULnolecc

Informace pro závodníky: Příjezd závodních traktorů od 12.30 hod do 13.30 hod, aby se stihla udělat prezentaci strojů.

25. září od 9.00 hodin - Tradiční průvod od základní školy, vystoupení ZŠ a MŠ Suchý Důl; od 10.00 hodin mše svatá v kapli Panny Marie Lurdské; od 12.00 hodin posezení s tancem a hudbou v místním kulturním domě. Po celý den hraje Krojovaná dechová hudba Svárovanka ze Strážnice pod vedením kapelníka Tomáše Hanáka. Akce se koná za každého počasí.

Pozvánka:

Další pozvánky najdete Z D E:

RYCHNOVSKO

Večerní pohádkový les

Kdy: pátek 22. září od 18.00

Kde: Nádvoří zámku Kvasiny

Za kolik: startovné 50 korun na dítě

Proč přijít: Akce pro děti se koná v kulisách areálu kvasinského zámku. Startovat se bude průběžně od 18 do 19 hodin. Občerstvení zajištěno.

Staré náměstí v Rychnově nad Kněžnou ožije po tři dny Bertskou poutí

Běh Liščími doly 2023

Kdy: sobota 23. září v 10.00

Kde: Myslivecká chata nad Vamberkem

Za kolik: startovné na místě 100 korun

Proč přijít: Na myslivecké chatě nad Vamberkem se uskuteční 6. ročník běhu Liščími doly. Pro rekreační a začínající běžce bude připravena trať o délce 5 kilometrů. Pro zkušené závodníky trať o délce 8,1 kilometru. Start závodu bude v 10 hodin a běžci na obě tratě startují společně. Na trati a v cíli je čeká běžce občerstvení a vyhlášení nejlepších běžců, kteří získají diplom a tradiční ceny od potštejnského pivovaru. Závod je druhým dílem běžeckého seriálu CLOCK Cup 2023. Přihlášení je možné online na www.bezciorlice.cz nebo přímo v centru závodu od 9 do 9.45 hodin.

Jak (ne)stavět v CHKO: centrum Schule v Šedivinách zve na panelovou debatu

Tvořivá dílna

Kdy: Sobota 23. září od 10.00

Kde: Sýpka – Muzeum Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přijďte si vyrobit vlastního papírového draka do Sýpky. Veškerý potřebný materiál, nářadí i případné rady, jak na to budou připraveny. Akce potrvá do 17 hodin nebo do rozebrání materiálu.

Pohádkový les aneb Skřítkovskou cestičkou

Kdy: sobota 23. září od 13.00 do 16.00

Kde: sportovní areál Roští v Pekle nad Zdobnicí

Proč přijít: Skauti z Vamberka zvou všechny od miminek po babičky a dědečky na procházku plnou her a překvapení. Start akce je ve 13 hodin a poslední možné vstupy na trať jsou v 16 hodin. Na Skřítkovskou cestičku si připravte minimálně hodinu času. V okolí hřiště bude připravena spousta doprovodného programu včetně občerstvení.

Svatováclavské slavnosti

Kdy: od pátku 22. do neděle 24. září

Kde: v Dobrušce

Proč přijít: Slavnosti zahájí v páteční podvečer 22. září na náměstí F. L. Věka sám svatý Václav s družinou v podání místních ochotníků, poté budou následovat koncerty rockové kapely Mňága a Žďorp a skupiny Čí je to vina? V sobotu vyrazte na tradiční jarmark lidových řemesel s doprovodným programem pro celou rodinu. Také dobrušská kovárna ožije svatováclavským kováním s doprovodným programem. Sobotní odpoledne až do pozdních nočních hodin vyplní na náměstí F. L. Věka hudební vystoupení. Součástí Svatováclavských slavností jsou i tradiční výstavy v muzeu, městské knihovně, kině, synagoze, Rýdlově vile, sladovně místního pivovaru a také dvě výstavy v prostorách nového městského úřadu čp. 777. Zajímavostí bude i výstava obrazů Adély Rúčkové a Petry Schwarzer ve vznikajících malířských ateliérem v domě čp. 8 v Kostelní ulici.

Dobruška ožije Svatováclavskými slavnostmi. Dorazí sám svatý Václav

Jednota Neratov: Supersilent, Xiu Xiu, Moin, 3Phaz, SIMM, Svarte Greiner a další

Kde: v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Neratově

Kdy: sobota 23. září od 17.00

Za kolik: 790 korun

Proč přijít: Začalo to v Soulkostele, pokračovalo na Kalvárii a v Polomu — a letos Jednota naváže 23. září 2023 koncertní událostí v Neratově. Dorazte na toto jedinečné místo, čeká tu na vás pečlivá dramaturgie, potenciál nezapomenutelného večera (a noci).

Nenechte si ujít ani:

Zdroj: Sdružení Neratov

TRUTNOVSKO

Svatováclavské slavnosti v Rudníku

Kdy: sobota 23. září od 13.30 hodin

Kde: před obecním úřadem v Rudníku

Za kolik: 100 korun, ale děti a senioři mají vstup zdarma

Proč přijít: Co vás na této slavnosti čeká? Prodejní stánky s širokou nabídkou zajímavých výrobků. Výborné občerstvení, které potěší vaše chuťové buňky. Atrakce pro děti, aby si ten den užily. Sladká cukrová vata pro všechny milovníky sladkostí.

A to není vše! Skvělý hudební program zajistí kapely: Band-a-ska, NaPlech, Koneckonců, The Apples, Mr. Stanyol,

Přijďte s rodinou a přáteli a užijte si den plný radosti a veselí.

Pozvánka:

Bylinkobraní v Domově svatého Josefa

Kdy: neděle 24. září od 10.00 hodin

Kde: Domov sv. Josefa, Žíreč

Za kolik: benefiční akce, dobrovolné vstupné

Proč přijít: V neděli 24. září na vás v areálu Domova sv. Josefa bude čekat Bylinková zahrada Josefa Kamela, přednášky o houbách a permakultuře, hudební vystoupení a prodej bylinkových a řemeslných výrobků.

Bylinkobraní provoní celý den. Bude otevřená kvetoucí Bylinková zahrada Josefa Kamela, kde probíhá i prodej sazenic a rostlin vypěstovaných přímo u nás. Určitě se podívejte do největšího českého cyklomuzea a stavte se na kávu a něco dobrého v naší kavárně Damián.

V zahradách bude probíhat i malý jarmark bylinných čajů, mastí, koření, olejů, levandulových produktů, dřevěných dekorací, knih a herbářů a různých milých drobností.

Po celý den bude probíhat i doplňkový program. Přednášky a povídání o bylinkách a jejich pěstování, ale i různá hudební vystoupení.

DOPROVODNÝ PROGRAM

10.30 Mše svatá v kostele sv. Anny

12.10 Keltská hudba v podání kapely Crann

13.10 O houbách (přednáška Petra Kuráně)

14.00 Pohádka Rumplcak a princeznička (loutkové divadlo Maminy)

15.00 Permakultura v našich zahradách (přednáška Adély Hrubé)

15.50 Vystoupení folkové kapely 2JAJA

Výtěžek benefiční akce použijeme na vybavení chytrých bytů pro nemocné roztroušenou sklerózou u nás v Domově sv. Josefa. Budeme je v nich učit co a jak, aby mohli žít doma.