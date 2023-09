Jak a kde si užít další zářijový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Vinobraní na Kuksu | Foto: Jan Bartoš

HRADECKO

Food Truck Fest

Kdy: sobota 9. září od 10 do 18 hodin

Kde: náměstí 5. května, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte ochutnat jídla ze všech koutů světa na čtyřech kolech. Těšit se můžete na různorodou kuchyni a hlavně na degustační porce, organizátoři chtějí, abyste měli možnost ochutnat toho co nejvíc. Kromě burgerů se můžete těšit na Italskou, francouzskou, asijskou kuchyni a mnoho dalšího. Děti se vyřádí v dětském koutku.

Mariánská pouť

Kdy: od pátku 8. do neděle 10. září

Kde: na náměstí v Třebechovicích pod Orebem

Proč přijít: Obnovená pouť v Třebechovicích bude lákat na atrakce, stánky, ale i kulturní program. V sobotu se můžete těšit na vystoupení Milana Drobného, kapely Vaťák, Leška Semelky a 559.

Festival bez domova

Kdy: sobota 9. září od 14 do 22 hodin

Kde: Kavčí plácek, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Oblastní charita Hradec Králové srdečně zve na 7. ročník festivalu o hudbě, bezdomovectví o životě. Akci tradičně připravuje tým pracovníků Domu Matky Terezy - sociální služby lidem bez domova. Tradičně nebude chybět výborný gulášek, aktivity pro děti, netradiční módní přehlídka, těšit se můžete na tematické výstavy a příběhy lidí bez domova. Na festivalu je možné darovat zachovalý stan nebo spacák. Mezi lidmi bez domova jsou takoví, kteří vyhledávají ambulantní služby minimálně. Tento dar jim umožní přečkat nepřízeň počasí ve větším bezpečí.

Program:

14.00 - 14.40 Korzáři - tramp, swing'n'roll

15.00 - 15.40 Šejkr - rock

16.10 - 17.00 V.V.U - punk

17.00 - 17.50 Módní přehlídka

18.00 - 18.50 Olinblack - rock

19.20 - 20.10 Čert ví - punk

20.40 - 21.50 Čí je to vina - rock

Třináctý ročník Festivalu F. L. Věka vyvrcholí hudbou dobrušského rodáka

Koncert Vděčná srdce

Kdy: sobota 9. září od 15 do 19 hodin

Kde: Jiráskovy sady, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Nenechte si ujít koncert Vděčná srdce, který se koná jako součást Dnů ukrajinské kultury v Hradci Králové. Můžete těšit i na přehlídku ukrajinského folklóru, výstavu keramiky, ukázky krojů a výšivek. Pro děti jsou připraveny workshopy a soutěže. Pořádají Diecézní charita Hradec Králové a Regionální ukrajinský spolek ve VČ pod záštitou primátorky města.

Program:

od 15.00 Výstava ukrajinských dřevěných předmětů, keramiky a výšivek

od 15.00 Soutěže a dílničky pro děti a mládež

15.00 - 16.00 Workshop zdobení perníčků, Malování na obličej a na trička

16.00 Módní přehlídka ukrajinských lidových krojů

16.30 Koncert ukrajinských hudebních i tanečních skupin a umělců – na pódiu vystoupí folklórní soubor RADISŤ, umělkyně NATALIIA IVANOVA, dětské soubory NYTOČKA RODOVODU a VESELKA, talentovaný chlapec MYKHAILO VYNDIUK, trio DYVOHRAJ a dětský taneční kroužek YURIIA BALEHY

Dny ukrajinské kultury v Hradci Králové budou patřit hlavně dětem

Den náborů a sportu

Kdy: neděle 10. září od 10 do 17 hodin

Kde: areál hradecké Slavie

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Třetí ročník Dne náborů a sportu se koná ve sportovním areálu v Orlické kotlině. Akce je určena široké veřejnosti a cílí především na rodiče s předškolními dětmi a dětmi prvního stupně základních škol. V loňském roce organizátoři zaznamenali kolem 2 500 tisíce návštěvníků a více než 650 dětských účastníků, kteří se aktivně zapojili. Svou prezentací formou stánků a vystoupení na pódiu se zapojuje více než 40 sportovních klubů z Hradce Králové.

Vyber si svůj sport! Dětem a rodičům se představí hradecké sportovní kluby

JIČÍNSKO

LODŽIE WORLDFEST

Kdy: 8. - 10. září

Kde: ve Valdštejnské lodžii v Jičíně

Proč přijít: Šestý ročník festivalu alternativní hudby, world music a netradičního divadla LODŽIE WORLDFEST. Festival jako tradičně proběhne v celém areálu letohrádku včetně přilehlého sadu a lesa s malými výlety i do nedalekého kostela Všech svatých pod vrchem Zebín. Na programu nebudou chybět zahraniční i české kapely alternativní hudby a divadelní program nejen pro děti.

Během tří dnů vystoupí na festivalu více než třicet kapel a divadelních souborů z deseti zemí.

V rámci festivalu bude i jemná dramaturgická linka zaměřená na irskou kulturu. Na tajuplném místě v nitru lesa pod Lodžií proběhne již tradičně projekt Lesní kavárna. Tentokrát je inspirovaná irskými

bájemi a bude se jednat o tajemnou hostinu uprostřed lesa, kde se lidé potkají s kouzelnými bytostmi. Letní sezónu tak Valdštejnské imaginárium zakončí nabitou třídenní oslavou hudby, divadla a umění. Více o festivalu najdete na www.worldfest.cz

Posvícení v osadě Vlkanov aneb zatoulané miletínské pivní slavnosti

Kdy: sobota 9. září od 13.00 hodin

Kde: osada Vlkanov v obci Tetín

Proč přijít: Můžete se těšit na zajímavý program, stánky regionální potravin, pouťové atrakce a ukázku Policie ČR.

13:00 - Máslostroj

15:00 – Pohádka divadelní spolek – Šíro Lázně Bělohrad

17:00 – MARKÝZ JOHN

20:00 – Drops HK

NÁCHODSKO

Tradiční výstava Jiřinek

Kdy: 8. až 10. září

Kde: Česká Skalice

Proč přijít: Výstava jiřinek v České Skalici má tradici od roku 1837 a je zaměřená na dobu Boženy Němcové. Součástí výstavy bude soutěž o nejkrásnější jiřinku. Objednávkový prodej hlíz jiřinek a občerstvení zajištěno. Studenti oborů zahradník, pekař a cukrář Střední školy služeb, obchodu a gastronomie Hradec Králové zajistí prodej bylinek, čarověníků, dřevin, aranžování květin a prodej cukrovinek.

Doprovodný program v prostorách muzea:

8. září 2023 | 18 hodin

POLOŽENÍ KVĚTIN K HROBU ZAKLADATELE JIŘINKOVÝCH SLAVNOSTÍ

u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Zakladatelem a organizátorem slavností byl páter František Hurdálek, uznávaný pěstitel květin a ovocnář, který v průběhu let 1837–1847 vyzvedl úroveň slavností svou pečlivostí a vkusem neobyčejně vysoko.

8. září 2023 | 19 hodin

SVĚTLANA NÁLEPKOVÁ: VZPOMÍNKA NA EDITH PIAF

v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

Společnost Boženy Němcové v České Skalici vás zve na koncert herečky a zpěvačky Světlany Nálepkové. Předprodej vstupenek od 1. 7. 2023 v Regionálním informačním centru v České Skalici nebo na webu www.smsticket.cz. Vstupné v předprodeji 250 korun, na místě 350 korun. Večer

9. září 2023 | 10–12 hodin

ŠMIKURANDA

V areálu muzea účinkují členové lidové muziky Šmikuranda z České Skalice.

9. září 2023

CAMPANELLO

Česká beseda v plesové úpravě a dobové tance 19. století v podání souboru historických tanců Campanello z jižních Čech.

9.–10. září 2023 | 10–16 hodin

MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ

Výtvarná dílna SVČ Bájo Česká Skalice v prostorách muzea, ze které si každý, i bez výtvarného talentu, odnese hezký hedvábný výrobek.

9.–10. září 2023 | 10–16 hodin

ARANŽOVÁNÍ JIŘINEK

Ukázky aranžování a prodej květinových vazeb v prostorách muzea připraví aranžérka Zdena Skořepová.

10. září 2023 | 14–16 hodin

PROMENÁDNÍ KONCERT BIG BANDU DVORSKÝ

Součástí koncertu bude vyhlášení výsledků ankety o nejkrásnější jiřinu.

10. září 2023

PROHLÍDKY KOSTELA NANEBVZETÍ PANNY MARIE

Kostel, kde se vdávala Božena Němcová, bude otevřený od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. V 10, 11, 14 a 15 hodin se uskuteční komentované prohlídky.

10. sraz koloběžkářů

Kdy: 8. až 10. září

Kde: Kemp Brodský, Červený Kostelec

Proč přijít: Stále se rozrůstající skupina vyznavačů koloběžek se sejde již po desáté a užije si soutěže zručnosti, spanilou jízdu, ukázky muscherů, večerní koncert i krásný ohňostroj. Pro diváky budou opět nejatraktivnější skoky do vody. Odvážlivců předvést tento nebezpečný kousek stále přibývá. Účastníci i diváci budou mít možnost zapůjčení koloběžek od firmy Kostka.

Podzimní trh v broumovském klášteře

Kdy: sobota 9. září od 8.30 do 13.00 hodin

Kde: klášter, Broumov

Proč přijít: S koncem léta přichází ke slovu tradiční klášterní Podzimní trh. Nádvoří klášterního areálu, mostu i zahrady se díky němu opět zaplní desítkami prodejních stánků s regionálními produkty a dobrotami. Přijďte nakoupit drobnosti a udělat radost sobě i prodejcům.

Drezínový den ve Výtopně

Kdy: sobota 9. září od 9.00 do 16.00 hodin

Kde: Železniční muzeum Výtopna, Jaroměř

Za kolik: vstupné dle platného ceníku

Proč přijít: V rámci dnů evropského dědictví se můžete vydat Drezínový den ve Výtopně Jaroměř. Čeká vás prezentace historických drezín nejen ze zdejšího muzea, ale i ze sbírky Správy železnic a dalších partnerů.

Náchodské Kuronské slavnosti

Kdy: sobota 9. září

Kde: Náchod

Proč přijít: Letošní ročník největší kulturní akce v Náchodě, Náchodských Kuronských slavností, se i tentokrát uskuteční na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích.

Celodenní program:

Podium

10:00-10:30 Lotrando a Zubejda , dětský muzikál - ZŠ Náchod-Babí

10:35-10:50 Jedeme na výlet - MŠ Veklé Poříčí

10:55-11:05 Taneční vystoupení "Království" a "Louka" - MŠ Vančurova

11:10-11:20 Hudební a taneční vystoupení - ZŠ TGM

11:50-12:50 Zakoplaho dixiland Týniště nad Orlicí

14:00-14:30 Slavnostní přivítání družiny vévody Kuronského

14:30-15:00 Lidová muzika Šmikuranda

15:30-16:15 Dechový orchestr ZUŠ Hronov

16:40-17:00 Módní přehlídka - Střední průmyslová škola Otty Wichterleho

18:00-19:00 Hudební kapela Vltava

20:00-21:00 Petr Kolář s kapelou

Kostel sv. Vavřince

16:20-16:40 Kostel pro vévodu - Dětský pěvecký sbor ZUŠ Canto Náchod

17:10-17:30 Pěvecký sbor Hron

Za kostelem sv. Vavřince

PROSO - spolek přátel šermu, historie, divadla a řemesel

12:00-18:00 Prezentace zbraní a zbrojí s možností vyzkoušení, kaligrafie, rozdělání ohně dobovým křesadlem

15:10-15:30 PROSO - veselé historky náchodské

17:40-18:00 PROSO - Turnaj válečníků

Muzeum Náchodska, Masarykovo náměstí 18 (stálá expozice)

9:30-10:00 Komentovaná prohlídka "Za Kuronskými do Muzea!"

11:30-12:00 Komentovaná prohlídka "Za Kuronskými do muzea!"

- Po celou dobu konání akce je vstup do stálé expozice Dějiny Náchoda a Náchodska pro veřejnost zdarma.

Park osobností

11:00-17:00 aktivity a soutěže pro děti - SVČ Déčko Náchod

11:30-12:10 Ošklivé káčátko, loutková pohádka - Divadlo U staré herečky

13:00-13:40 Zvířátka a loupežníci, loutková pohádka - Divadlo U staré herečky

14:30-15:05 Břišní tance a Street dance SVČ Déčko Náchod

15:20-16:00 Polštářoví podvodníci - soubor Za oponou knihovna

19:00-19:50 Kapea Collapse

Zahrada SVČ Déčka Náchod

11:00-17:00 aktivity a soutěže pro děti - SVČ Déčko Náchod, jízda na koni

Doprovodný program

loutkový ateliér a animace na chůdách Divadlo Studna, hra na flašinet, historické kočárky, dobový kolotoč, střelnice, dobová řemesla, stánkový prodej, občerstvení

45. Festival české filmové komedie

Kdy: 10. - 15. září

Kde: Kino 70, Nové Město nad Metují

Proč přijít: Festival komedie se opět hlásí! Půlkulatý ročník a týden plný smíchu v Novém Městě nad Metují. Více informací a podrobný program najdete na www.festivalkomedie.cz

RYCHNOVSKO

Cyklorallye Juráška

Kdy: v sobotu 9. září od 7.15 (prezence)

Kde: z Mírového náměstí v Týništi nad Orlicí

Za kolik: startovné 150 korun

Proč přijít: Memoriál Míry Macků a Jirky Vaňka – Cyklorallye Juráška 2023 je už 41. ročníkem cyklistické akce, která se koná za běžného provozu. Odstartuje v 8.00. Zakončena bude po 16. hodině v týnišťském areálu chovatelů v restauraci Bobkárna.

Borohrádek zve na Promítání pod hvězdami, na pohádku i dobrodružnou komedii

Hasičská zábava v Merklovicích

Kdy: v sobotu 9. září od 19 hodin

Kde: v Merklovicích

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů ve vamberecké místní části Merklovicích pořádá první ročník Merklovického loučení s létem. Na místním hřišti zazní starší, převážně rockové hity. V nabídce občerstvení budou kromě piva také například míchané drinky či klobásy.

Krupárna v Dobrém bude plná hub. Přijďte na výstavu, potrvá do neděle

Sedláčkova Javornice

Kdy: v sobotu 9. září od 13.00

Kde: Památník Marie a Vojtěcha Sedláčkových v Javornici

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Útulný javornický areál nabídne v našlapaném programu zábavu pro všechny generace. Na své si tedy přijdou děti i dospělí, a to zdaleka není vše. Příchozí se mohou těšit na prohlídku památníku, stánky s ručními výrobky, výstavu fotografií, skákací hrad a další. Chybět nebude samozřejmě bohaté občerstvení. Parkování je zdarma přímo vedle areálu.

Zdroj: archiv pořadatele

Jógový festival

Kde: v Chlenech v Zoltan Original Baru

Kdy: v sobotu 9. září od 10.00 do 20.00

Za kolik: Dopolední vstupné 650 korun, odpolední 860 korun, celodenní 1350 korun

Proč přijít: Jógový festival Sandhi pomůže uvolnit tělo i mysl, nabrat svěží energii, vychutnat si výborné jídlo a zažít příjemné okamžiky inspirace a radosti.

Kde nabrat energii? Chleny na Rychnovsku čeká jednodenní jógový festival

TRUTNOVSKO

Vinobraní na Kuksu

Kdy: sobota 9. září od 9.00 do 18.00 hodin

Kde: Kuks

Proč přijít: Sedmnáctý ročník Vinobraní na Kuksu, které se již stalo tradicí a příležitostí setkání se s přáteli a dobrým vínem.

Den Černé hory

Kdy: sobota 9. září od 9.30 do 16.00 hodin

Kde: Janské Lázně

Proč přijít: Lanová doprava na Černou horu slaví 95 let. Vezměte děti a přijďte slavit na Černou horu. Bude se hrát o skipasy na lyžovačku pro celou rodinu a další ceny za 20 tisíc korun. Po celý víkend je jízda lanovkou pro dospělé za 95 korun, děti do 12 let zdarma.

Akce se koná u horní stanice kabinkové lanovky Černohorský Express.

Program:

10:30 závod na lodičkách pro děti i dospělé

12:00 přednáška Horské služby

13:00 závod na šlapacích kárách pro děti

14:00 závod na elektrokolech Levit pro dospělé

14:30 slosování hracích karet a vyhlášení cen

15:00 vyhlášení tomboly

Více informací na skiresort.cz