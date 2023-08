Jak si užít druhý (doufejme, že už i teplejší) srpnový víkend? Opět pro vás máme pravidelnou várku tipů, podívejte se.

Krkonošské pivní slavnosti | Foto: Jan Bartoš

HRADECKO

Chlumecké hudební léto - Factorial! Orchestra

Kdy: pátek 10. srpna od 19 do 22 hodin

Kde: Klicperův dům, Chlumec nad Cidlinou

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: Factorial! Orchestra je big band z Hradce Králové. Pod vedením kapelníka, aranžéra a trombonisty Zdeňka Boreckého je playlist složen téměř výhradně z originálních aranží známých skladeb převedených do funku, popu nebo moderního jazzu. Kapela je jedinečná nejen svým repertoárem, ale i vizuálně. Oproti tradičnímu bigbandovému postavení, s dechovými nástroji ve vyrovnaných řadách v popředí, dominuje ve Factorial! Orchestra rytmická sekce obklopená stojícími dechaři.

Hradecký letní festival

Kdy: pátek 11. až 12. srpna od 10 do 20 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V sobotu se koná 1. ročník Hradeckého letního festivalu na Masarykově náměstí v Hradci Králové. Návštěvníci budou moci ochutnat dobré víno, pivo z mini pivovarů a street food z celého světa. K ochutnávání bude hrát živá muzika.

Nábřeží keramiky, skla a bižuterie

Kdy: sobota 12. srpna od 10 do 18 hodin

Kde: Tylovo nábřeží, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tylovo nábřeží v sobotu ožije ruchem tradiční české tvorby hrnčířských dílen, sklářských a keramických stánků. Bude se tu konat již 18. ročník svátku keramiky a skla. I tentokrát budou moci návštěvníci prohlížet a nakupovat výrobky sklářských a hrnčířských mistrů z celé naší republiky. Zajímavostí bude i zahradní dekorativní keramika, keramika pálená, nabídka produktů tradiční bižuterie a mnoho dalšího. Příjemná atmosféra prodejní výstavy bude navíc doplněna nabídkou občerstvení a dokreslena stylovým hudebním doprovodem.

Doprovodný program:

10.00 DECHOVÝ ORCHESTR MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ

11.30 HELENA HAMPLOVÁ A LEONTÝNKA

13.00 KLAPETO

14.00 HRNEČKU VAŘ - pohádka pro děti

14.30 HELENA HAMPLOVÁ

15.30 BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE

16.30 ART JAZZ BAND

Koncerty ve Výravě

Kdy: sobota 12. srpna od 14 hodin

Kde: Letní parket Výrava

Za kolik: 529 korun/ZTP, ZTP/P a děti do 140 cm platí 50 % ze vstupného na místě

Proč přijít: Na Letním parketu Výrava tentokrát vystoupí kapely VÍTKOVO KVARTETO & VS VÁLKY, L. POSPÍŠIL & 5P, HUDBA PRAHA BAND, PRIMITIVES GROUP a SPEKTRUM. Na akci a zase domů vás může svézt speciální autobus, bližší informace najdete na webu Letního parketu Výrava.

Novobydžovské usmívání

Kdy: sobota 12. až pondělí 14. srpna, 10-12 a 13-17 hodin

Kde: Jiráskovo divadlo, Nový Bydžov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Jiráskovo divadlo a Galerie u sv. Jakuba srdečně zvou na mezinárodní výstavu kresleného humoru Novobydžovské usmívání 2023, 8. ročník bienále, tentokrát na téma Mobil ne/přítel člověka. Vernisáž výstavy se bude konat za účasti několika autorů na horním sále divadla 12. srpna od 15 hodin. Připraven bude hudební doprovod a malé občerstvení. Výstava bude na horním sále Jiráskova divadla dále k vidění ve dnech 12. - 14. 8. vždy v 10-12 a 13-17 hod. V době jakékoli akce či jen předprodeje je možno výstavu navštívit až do 30. září.

Ve znamení třístého výročí: Poutní slavnosti v Neratově jsou za dveřmi

Svatovavřinecká pouť

Kdy: pátek 11. až neděle 13. srpna

Kde: Nový Bydžov

Proč přijít: Již tradiční Svatovavřinecká pouť a posvícení se koná na několika místech Nového Bydžova: na Masarykově náměstí - Jiráskovo divadlo, ZŠ Karla IV., městské koupaliště a další. Návštěvníky čeká spousta atrakcí i kulturního vyžití.

JIČÍNSKO

Jičínský Food Festival

Kdy: sobota 12. srpna od 10.00 hodin

Kde: Jičín

Proč přijít: Zámecký park v Jičíně již poosmé ožije dobrým jídlem a pitím. Těšit se můžete na nové a nevšední gastro projekty z různých koutů celého světa. Během festivalu bude probíhat celodenní doprovodný program a nebudou chybět ani hudební koncerty, různé prezentace vystavovatelů, soutěže, fotobudka, program pro děti a mnoho dalšího.

Pozvánka:

Kudy prošel císařpán

Kdy: sobota 12. srpna od 17.00 do 20.00 hodin

Kde: Muzeum přírody Český ráj, Prachov

Za kolik: Vstupné 40 korun, snížené 30 korun.

Proč přijít: Vycházka s průvodcem s vyprávěním o příbězích, které se v Prachovských skalách odehrály od druhohor po současnost a s doprovodem členů tradičních vojenských jednotek, posezení u táboráku.

Další POZVÁNKY najdete Z D E:

1/21 Zdroj: archiv pořadatelů Pozvánka na akci. 2/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 3/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 4/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 5/21 Zdroj: archiv pořadatele Pozvánka na akci. 6/21 Zdroj: archiv pořadatele Pozvánka na akci. 7/21 Zdroj: archiv pořadatele Pozvánka na akci. 8/21 Zdroj: archiv pořadatele Pozvánka na akci. 9/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 10/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 11/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 12/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 13/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 14/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 15/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 16/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 17/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 18/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 19/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 20/21 Zdroj: Archiv Pozvánka 21/21 Zdroj: Archiv Pozvánka

NÁCHODSKO

Kvíčerovská pouť

Kdy: 11. - 13. srpna

Kde: Police nad Metují

Proč přijít: Nenechte si ujít tradiční polickou pouť, která nabídne nejen mnoho atrakcí, ale i trhy, občerstvení a především bohatý doprovodný program. Už v pátek od 20.00 hodin se můžete těšit na pouťovou zábavu, o hodinu později je v plánu noční komentovaná prohlídka kláštera. V sobotu se můžete vydat na netradiční prohlídku kostela a varhan, odehrají se fotbalová utkání, přijedou historická vozidla, zahraje Nanovor a večer zakončí ohňostroj. Pokud vás zajímají stará řemesla, zastavte se ve staré škole Dřevěnce či u kovárny. Návštěvníky potěší i různé výstavy, a to například malovaných terčů, citrusů a exotických rostlin či králíků, drůbeže a ptactva. Program bude pokračovat i v neděli.

Artfest Šonov

Kdy: 12. - 13. srpna

Kde: U kováře Alchifera, Šonov U Broumova

Za kolik: vstupné - dobrovolná částka

Proč přijít: ARTFEST ŠONOV je víkendové tvořivé setkání kovářů, sochařů, malíře, řezbářů a dalších umělců i tvůrců otevřené všem milovníkům umění a řemesel. Přijďte se podívat, co nám vzniká pod rukama a podpořit tvořivého ducha!

Začátek je v sobotu v 9:00, ve 14:00 vystoupí dětský sbor Mifun a v 16 hodin proběhne hudební vystoupení Violy Richterové a Vojtěcha Dingy. Večer bude táborák a opékání špekáčků. Akce trvá až do neděle, kdy se můžete těšit na vystoupení šermířů.

Možnost vyzkoušet si kování v kovárně a zakoupit výrobky tvůrců jsou samozřejmostí. Na místě si lze koupit občerstvení.

Svatovavřinecký jarmark

Kdy: 12. - 13. srpna

Kde: Masarykovo náměstí, Náchod

Proč přijít: Těšit se můžete na řemeslný trh s ukázkami tradičních řemesel, vystoupení kejklířů, žonglérů i šermířů, loutkové divadlo a dobové atrakce, jako jsou dřevěné kolotoče, střelnice a mnoho dalšího. Programem akce vás provede středověký herold. Program začíná v sobotu ve 14.00 hodin a v neděli v 9.00 hodin, a to v kostele sv. Vavřince, kde se uskuteční poutní mše svatá a žehnání chleba.

Zdroj: archiv pořadatele

RYCHNOVSKO

Putování se Zilvarem

Kdy: o pátcích 11., 18. a 25. srpna a 1. září od 18 hodin (nutná je rezervace předem na tel. 494 539 027 nebo e-mailu mic@kulturark.cz)

Kde: sraz u kašny na Starém náměstí v Rychnově nad Kněžnou

Za kolik: dospělí 80 korun, děti 40 korun

Proč přijít: Máte rádi knihu rychnovského rodáka Karla Poláčka Bylo nás pět? A chtěli byste se setkat s jedním z kamarádů Péti Bajzy, s Pepkem? Vydejte se na páteční prázdninové Putování se Zilvarem, v jehož doprovodu a komentáře se projdete ulicemi města. Program trvá přibližně jednu hodinu.

Mezinárodní Kunštátský drvoštěp ovládne už tuto sobotu Orlické Záhoří

Kostelecká náplavka aneb Indiánské léto

Kdy: v sobotu 12. srpna od 13.00

Kde: U Vodárny v Kostelci nad Orlicí

Za kolik: 150 korun, děti do 12 let a ZTP zdarma

Proč přijít: Je tu už pátý ročník Kostelecké náplavky. U Vodárny vyroste dokonalé indiánské tábořiště a vše, co k němu patří. Těšte se na scénky ze života indiánů, kmenové tance, skupinové bubnování, Tomahawk show… Po celé odpoledne tu budou připraveny aktivity pro děti, soutěž o nejlepší kotlíkový guláš a soutěž ve splouvání řeky Orlice na alegorických plavidlech. Veškerý výtěžek z akce půjde opět na dobrou věc. „Všechny malé a velké indiány zveme na slavnostní indiánský průvod - sraz v kostýmu je ve 13.45 u softbalového hřiště za řekou. Společně letos oslavíme léto a pomůžeme Amálce z Lípy nad Orlicí v bojí s její nemocí,“ dodávají organizátoři.

Pozvánka:

Indiánský den

Kdy: v sobotu 12. srpna od 14.00

Kde: kemp Vochtánka

Proč přijít: Velký náčelník vás pozve do indiánské vesnice a vtáhne na celé odpoledne do her a mystiky prastarých legend. Napojeni budou koně i vy. Tento den se stanete účastníkem programu plného indiánských obřadů, společenských her, indiánských a kovbojských soutěží, čeká vás indiánský rozhovor s koňmi a ukázka výcviku mladých koní a vyslechnete si prastaré legendy od náčelníka Sedí pod koněm, zpěv Siouxů i bílých přistěhovalců. Večer zpestří Country bál a noční show skupiny Akáda a jejích hostů.

Synagoga se stala i střelnicí. Den židovských památek láká také na Rychnovsko

TRUTNOVSKO

Lidová řemesla v Kohoutově

Kdy: sobota 12. srpna od 9.00 do 18.00 hodin

Kde: Kohoutov

Za kolik: vstupné 200 korun, volný vstup mají děti do 15 let, osoby starší 70 let a osoby zdravotně postižené včetně doprovodu

Proč přijít: Tradiční Kohoutovská Lidová řemesla se konají druhou sobotu v srpnu. Budou předváděna řemesla hrnčířství, kovářství, malba, paličkování, řezbářství aj. Součástí přehlídky bude i účast na 200 řemeslníků, kteří své výrobky budou prodávat. Bude možné nahlédnout do Keramického studia, Pekařství Roland či kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Doprovodný program kulturní program:

Hlavní podium: Podzvičinka, Voxel, Circus Problem, Buty

Horní podium: Phobos, Ginevra, Creedance Revival, Gerald Clark Trio, Paya May

Představení pro děti zajistí loutková divadla Kozlík a Maminy. Vystoupení šermířské skupiny Legenda aurea. Soutěž o nejkrásnějšího kohouta okresu Trutnov. Sokolnice, jízda na koních a nafukovací atrakce.

Pozvánka:

Krkonošské pivní slavnosti

Kdy: sobota 12. srpna

Kde: Vrchlabí

Proč přijít: 25. ročník tradičních Krkonošských pivních slavností opět nabídne porci skvělé muziky v čele se skupinou UDG a BUTY, třešnička na dortu bude rocková kapela TRAUTENBERK. Dále vystoupí nejlepší revival kapela Olympic a další skupiny.

Ochutnáte lahodná piva různých značek, proběhne pivní škola Jardy Učíka, podávat se budou místní speciality a pro děti bude připraven nejen nafukovací hrad a malování na obličej.

Pozvánka: