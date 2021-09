Příznivci piva a hospod ve Vamberku, hurá do muzea! KDY: 3. září KDE: Vamberk Nejen křehkou krásou paličkovaných krajek žije muzeum ve Vamberku. Přesvědčuje o tom i nadcházející výstava. Hotovou lahůdku pro milovníky zlatavého moku a hostinců tady připravil Spolek přátel historie Vamberka. Už tento pátek 3. září v 17 hodin bude v Muzeu krajky slavnostně zahájena výstava Pivovary a hospody ve Vamberku. Součástí programu bude kromě zajímavé podívané živá hudba, ochutnávka regionálních piv a také křest knihy Koloběh piva ve Vamberku aneb kde se pivo vařilo, stáčelo, skladovalo a pilo.Výstava Spolku přátel historie Vamberka vznikla ve spolupráci s Muzeem krajky Vamberk. Bohatou textovou část doplní celá řada trojrozměrných předmětů ze sbírek Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou i z těch soukromých, historické fotografie, mapy se zakreslenými hospodami či stavební plány. Velkou zajímavostí bude také soubor pivovarských odznaků Reného Kolečka, který je jeden z největších v České republice. Výstava bude přístupná do 14. listopadu, tak neváhejte a určitě se stavte!

V sobotu 4. září od 11.00 do 23.00 hodin chráněné dílny Kopeček Bartošovice v Orlických horách – Sdružení Neratov otevřou své dveře veřejnosti. Tato tradice je spojená s řemeslným jarmarkem. Návštěvníci budou mít možnost zakoupit si rukodělné výrobky, a to nejen místní, zhlédnout a případně vyzkoušet si některé činnosti, a také pro děti bude připraven zábavný program. Ani o občerstvení všeho druhu ze zdejších zdrojů nebude nouze, čepovat se bude neratovský Prorok, vinaři si mohou dopřát vína z Vinařství Soják Polešovice. Akci doprovodí několik kapel.

Sladký závod: Koláčkový běh Skuhrovem KDY: 3. září KDE: Skuhrov nad Bělou Skuhrov se stane v pátek 3. září dějištěm tradičního Koláčkového závodu. Přihlášky zasílejte předem na email ski.skuhrov@seznam.cz do čtvrtka 2. zářínebo na místě u prezentace.Start v 16:30 na sportovní hřišti (naproti benzínové pumpy).

V pátek 3. září od 17 hodin odstartuje v sala terrena Kolowratského zámku slavnostní zahájení podzimního cyklu výstav Orlické galerie. Během vernisáže budou zahájeny výstavy „Orlický salon ´21 – Vladimír Hanuš / Před stavy“, „Václav Buchtelík / V pekle bude čas!“ a „Výstava studentů oboru Grafický design Střední průmyslové školy Otty Wichterleho“. Expozice představí práce studentů studijních oborů: Grafický design, Tiskař na polygrafických strojích a Reprodukční grafik pro média. Prezentována bude jejich odborná průprava či volné zaměření, ale i jejich technická a výtvarná připravenost pro další studium nebo pro zaměstnání. Úvodní slovo pronese kurátor galerie Vlastislav Tokoš. Výstavy bude možné navštívit do 31. října. Účast na akci pouze za dodržení epidemiologických nařízení vlády o kulturních akcích a s potvrzením o negativním testu, očkování či prodělání nemoci.

Již potřetí v letním období se uskuteční sousedské setkání nejen novohradečáků nad sklenkou dobrého vína. Představí se několik stánků, kde budete kromě vín moci ochutnat i burčák z vinařské oblasti Čechy a Morava. Burčákobraní rozvoní Nový Hradec v pátek 3. září od 16 do 22 hodin. Občerstvení samozřejmě zajištěno a o zpříjemnění atmosféry se postarají hradečtí muzikanti.

Zapojte se do soutěže a sbírejte samolepky s motivy lvíčků. Za 8 nasbíraných samolepek čeká na děti v místním informačním centru odměna. Vystoupejte za výhledy na Bílou věž, experimentujte s energií na Hučáku anebo třeba rozhoupejte sítě v Parku Na Větvi. Navštívit můžete také zvířata v Zooparku Stěžery či Muzeum východních Čech v Hradci Králové, kde uvidíte zajímavou expozici Komenský v komiksu. Všude lze soutěžit.

Výrava hostí první zářijový hudební večírek KDY: 4. září KDE: Výrava Další koncert ve Výravě je tu! V sobotu 4. září to rozjedou Chinaski, Mirai, Pokáč, Anna K. a Jaroslav Uhlíř se skupinou. Svoz a rozvoz autobusy zdarma, parkování i stanování také zdarma. Více informací zjistíte na webových stránkách www.vyrava-letniparket.cz. Událost začne ve 14.00 hodin.

Setkání příznivců skládacích kol Brompton se v letošním roce uskuteční v krajském městě v rámci akce Hradecký cyklo festival. Cyklistický závod s tradicí od roku 1964 se koná 4. září na Masarykově náměstí. Mimo Velké ceny se můžete těšit na závod na koloběžkách, na závodních kolech, a na závod skládacích kol Brompton i tradiční soutěž Brompton Best Dress. Přijďte se přesvědčit, že i na „skládačce“ se dá pořádně zazávodit. Během odpoledne bude probíhat kvalifikace soutěže ve skládání kola Brompton na čas, jejíž finálové vyvrcholení se odehraje na hlavním pódiu při vyhlášení výsledků závodu. Pokud máte zájem o zapůjčení kola na den akce, napište na hradec@cyklospeciality.cz s žádostí o rezervaci. Registrovat se do závodu můžete na webu hlavního pořadatele a startovné činí 400 korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.