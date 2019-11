KDY: 15. 12. 2019 v 15 hodin

KDE: Kulturní dům Týniště nad Orlicí

ZA KOLIK: 70 Kč

Co to vlastně jsou Vánoce, poznají v pohádce veverky Zubka a Drápek. Během Štědrého dne se totiž dostanou do člověčího doupěte. Vydají se na cestu po vánočním stromečku, a to přímo ke koruně, kde objeví vánoční hvězdu. Cesta na vrchol však nebude jednoduchá. Diváci si budou moci zazpívat koledy a připomenou si vánoční tradice.