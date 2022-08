Hudba na hradě KDY: 27. srpna KDE: Havlovice Malý hudební festival na hradě Vízmburk se koná v sobotu od 14 hodin. Vystoupí kapely: Nchantjazz šanzon a jazz, The Last Bad Day alternative metal, Symmeria metalová symfonie, Schock´o´late funk rock, Benjaming´s Clan rock, punk, Kane country, folk, rock. Koncerty skončí pozdě v noci. Hrad bude přístupný po celý den.

Trh nabídne oblečení a rukodělné výrobky

KDY: 28. srpna

KDE: Hradec Králové



Srpnový ponor do půdních pokladů aneb otevřený bleší trh v centru krajského města se uskuteční v neděli 28. srpna dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin pod Pražským mostem v Hradci Králové. Nábleší je otevřeno všem prodejcům bez předchozí registrace a bez poplatků. Povolen je pouze prodej zboží z druhé ruky či rukodělných výrobků.

2. víkend s Hurvínkem

KDY: 27. - 28. srpna

KDE: Martinice v Krkonoších

Proč přijít: Po lokálce mezi Martinicemi v Krkonoších a Rokytnicí nad Jizerou se bude pohybovat historický motoráček M 131.1541, tzv. Hurvínek. Ve stanici Martinice v Krkonoších se v sobotu chystá také doprovodný program pro děti.

Hradozámecká noc na zámku Častolovice

KDY: 27. srpna od 19 hodin

KDE: Častolovice

ZA KOLIK:



V sobotu bude možné zavítat na zámek netradičně i v noci. Prohlídky zámecké expozice s praskajícím ohněm v barokním krbu Rytířského sálu se budou konat od 19 hodin do půlnoci. Noční atmosféru zámku a posezení na nádvoří vám od 20 do 22 hodin zpříjemní poslech tónů francouzských šansonů v podání Nos Dames. Zámecká kavárna na nádvoří bude otevřena do 01:00 hodin. Doporučuje se rezervace termínu prohlídek na emailu: info@zamek-castolovice.cz.

Pouťová Pecka, mše i setkání nad novou knihou

KDY: 26. - 28. srpna

KDE: Pecka

Sedmý ročník tradiční Bartolomějské pouti. V sobotu od 20 hodin se uskuteční pouťová zábava na sále hasičské zbrojnice v Pecce. Nenechte si ujít také nedělní mši svatou ve zdejším kostele či setkání s Františkem Kolouchem nad jeho knihou o rodáku z Pecky panu Josefu Štemberkovi, které se uskuteční v neděli od 17 hodin na hradě Pecka.

Pohádkový pochod

KDY: 27. srpna ve 13:30 hodin

KDE: Bílá Třemešná

ZA KOLIK:



Ženy z TJ Sokol Bílá Třemešná zvou malé i velké na 15. ročník Pohádkového pochodu. Startuje se od 13.30 do 14:30 hodin hodin na hřišti u základní školy. Značení na stromech vás zavede do lesa plného pohádek. V cíli bude na účastníky čekat překvapení.

Hrané noční prohlídky opočenského zámku

KDY: 27. srpna

KDE: Opočno

V tento sobotní nevšední večer máte šanci přenést se více jak o 200 let zpět do minulosti, do příběhu historicky úzce spojeného s opočenským zámkem. Do doby, kdy se na Opočně setkali tři pánové rakouský ministr zahraničí Klemens Václav Metternich, pruský král Fridrich Vilém III. a ruský car Alexandr I.. Vtipný příběh tří aktérů a jejich blízkých vás přenese v čase a učiní z Vás svědky doby roku 1813, éry napoleonských válek. Vstupenky si lze zakoupit v pokladně zámku či online. Časy prohlídek: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30.

Vydejte se Na Bílou věž s polednicí

KDY: 27. srpna od 14 do 15 h.

KDE: Hradec Králové



Věž přesně jako z pohádky tajemná i kouzelná zkrátka taková, jakou ji neznáte! Přijďte ji objevit a spolu s polednicí řádně prozkoumat. Polednice svým skřehotavým hlasem dětem povypráví tak trochu jinou historii Bílé věže. Vhodné pro děti školkového věku a první stupeň základní školy. Sraz je před Bílou věží a dítě musí jít s doprovodem dospělé osoby. Vstupenky lze zakoupit v turistickém informačním centru nebo formou eVstupenky.

Loučení s prázdninami divadlo v Herní krajině Pecka

KDY: 27. srpna

KDE: Pec pod Sněžkou

Přijďte se podívat na První krkonošské divadlo Járy Dostálka. Divadelní představení v Herní krajině Pecka bude příjemným rozloučením s prázdninami. Vedle divadla na vás čeká také doprovodný dětský program.

Letní jarmark

KDY: 27. srpna od 9 do 16 h.

KDE: Jičín

ZA KOLIK: 20 korun



Přijďte si užít den do Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně. Bohatý kulturní program, občerstvení, řemeslní prodejci.

Hradozámecká noc v Ratibořicích

KDY: 27. srpna

KDE: Ratibořice

Výjimečně budete mít možnost spatřit zámecké interiéry ve večerních hodinách. Procházku absolvujete v doprovodu samotného pana správce, případně se vám bude věnovat vševědoucí komorník vévodkyně, nebo všetečná a upovídaná komorná. Během prohlídky také vyslechnete krátké hudební vystoupení. Začátky prohlídek: ve 21.00, 21.15, 21.30, 21.45 a ve 22.00 hodin. Časové vstupenky je nutno rezervovat předem, nebo zakoupit online na www.zamek-ratiborice.cz.

Hradecké nábřeží piva

KDY: 27. srpna od 12 do 22 hodin

KDE: Hradec Králové



Pivovar Hradecký Klenot ve spolupráci s Hostincem Malý Růžek připravili hradecké rozloučení s létem! Všichni jjsou zváni na náměstí Osvoboditelů ("u tanku"), kde se na závěr prázdnin pobavíte, vypijete nějaký ten škopek, najíte a poveselíte u živé hudby! Kdo zahraje? Od 14:00 do 15:30 - Mahoganyo, dále od 16:30 do 18:00 - Nadoraz a od 20:00 do 21:30 - Čí je to vina? Připravena bude i zábava pro děti (skákací hrad, cukrová vata, balónky).

Xavier Baumaxa

KDY: 28. srpna

KDE: Prachov

ZA KOLIK: Vstupné 150 korun. Vstupenky pouze na místě.

Koncert geniálního litvínovského písničkáře a kytaristy na Turistické chatě na Prachově.

Dětský den se zvířátky

KDY: 27. srpna od 14 do 17 h.

KDE: Náchod - Běloves

ZA KOLIK:



V areálu Vily Komenský v Malých lázních se můžete těšit na papoušky, králičí hop, projížďky na koních a další zábavné aktivity.

Hradozámecká noc na náchodském zámku

KDY: 27. srpna od 20 hodin

KDE: Náchod

Netradiční noční prohlídka nejkrásnějšími náchodskými interiéry. Kostýmovaná prohlídka se zámeckými obyvateli doby baroka a rokoka.

Maloskalické posvícení

KDY: 26. - 29. srpna

KDE: Česká Skalice



Atrakce budou v provozu v pátek od 15 do 24 hodin, v sobotu od 9 do 2 hodin, v neděli a v pondělí od 9 do 24 hodin.



Doprovodný program na posvícenském parketu:

sobota 27. srpna 2022

14 hodin - POHÁDKA Z KRKONOŠ - Loutková pohádka v podání Jaroslavy Nárožné a Romana Kordy z Divadélka Romaneto. Mocný a spravedlivý vládce hor pan Krakonoš potrestá lakomého a panovačného zlého pana hospodáře a všechna zvířátka v jeho horském království si opět mohou v lese začít vesele hrát a zpívat. Autorská úprava příběhu známých postav z pohádek, Ančí, Kuby a pana Myslivečka.



20 hodin - FURT FAJN, PRASEČÍ FARMA, KRKONOŠSKÉ MATKY A NUKLEÁRNÍ HOVADA

Kapely Furt Fajn a Prasečí farma patří již mezi českoskalické rockové legendy. Punkrocková kapela Nukleární hovada pochází z Jičína a rocková parta Krkonošské matky jsou ze Dvora Králové nad Labem. Vstupné 150 korun.



neděle 28. srpna 2022

14 hodin- DVANÁCT MĚSÍČKŮ - Loutková pohádka pro děti v podání Ivany Bílkové z Divadla Drak. Maruška žije v malé chaloupce se svou macechou a nevlastní sestrou. Ty s k ní nechovají vůbec hezky. Vrcholem pak je, když nebohou Marušku pošlou na mráz, aby jim přinesla třeba jahody: „A bez nich se nevracej!“. Co si chudák Maruška teď počne? Venku zuří sněhová vánice, psa by nevyhnal a k tomu ten nesplnitelný, hloupý úkol. Každý přece ví, že jahody v lednu nerostou. Nebo už to nikdo dávno neví?



neděle 28. srpna 2022

15 hodin - ZUZANA BUBÍLKOVÁ A RADIM FLENDER - Vystoupení známé komičky, moderátorky a publicistky doplní písničky Radima Flendera, kytaristy, zpěváka, kterého znáte z muzikálů.

18–22 hodin - COMEBACK - Živá hudba pro všechny generace z Českoskalicka.



pondělí 29. srpna 2022

19 hodin - DYNAMIC - Živá hudba pro všechny generace z Opočna.

THEATRUM KUKS 2022 - 21. ročník multižánrového festivalu

KDY: 26. - 28. srpna

KDE: Kuks

Barokní a barokem inspirované umění všemi smysly.

Multižánrový festival THEATRUM KUKS už po jednadvacáté vrací do Kuksu živé umění. Od 24. do 28. srpna 2022 vás čeká divadlo, vážná hudba, tanec, opera, loutkové divadlo a spousta dalších neopakovatelných zážitků! Letošním 21. ročníkem se bude prolínat téma vody jako připomínka 330letého výročí založení lázní Kuks - a vodu budeme ochutnávat všemi smysly.

Na programu jsou:

Geisslers Hofcomoedianten

Andrea Miltnerová

JEDL

Lovesong orchestra

Ensemble Damian

Divadlo DRAK

České saxofonové kvarteto a David Eben

Cantar alla Viola (Španělsko/USA)a spousta dalších…

Bohatý doprovodný program:- barokní menu od finalisty MasterChefa- dopolední skicování s Jitkou Nejedlou- barokní profumarium- Divadlo DNO a jejich polévkové divadlo- celodenní výlet po okolí- zážitek Theatrum mundi Kuks- XX. Bibliotheca Abbé Libanského- výstavy. Kompletní program a další informace:www.theatrum-kuks.cz

Festivalové finále

KDY: 26. - 27. srpna

KDE: Broumov



V pátek 26. 8. a sobotu 27. 8. plánuje festival pokračovat v nastaveném experimentu z minulého roku v podobě Festivalového Finále. Koncentrovaný dvoudenní doprovodný program představí regionální umělce v různých akustikách a prostředích, které nabízí samotný areál broumovského kláštera (kostel sv. Vojtěcha, zahrada, Sál Dřevník). Hudební program doplní profesionálními divadelními představeními pro děti a prohlídkami spojenými s hudebním vystoupením zaměřenými na otisky barokního umění v broumovském klášteře, včetně prohlídky refektáře, knihovny s mnoha vzácnými tisky a barokního kostela sv. Vojtěcha.



Program najdete ZDE.

Největší sraz fanoušků Hot Wheels

KDY: 27. srpna od 10 hodin

KDE: Hradec Králové

V sobotu odstrartuje největší sraz fanoušků Hot Wheels ve východních Čechách. Park před Futurem zaplaví auta, silnice a zatáčky, prostě mega herní zóna. O zábavu se postará DJ a exhibiční vystoupení. Budou připraveny soutěže a dárečky.

39. Mezinárodní horolezecký filmový festival

KDY: 26. - 28. srpna

KDE: Teplice nad Metují



39. ročník Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují navazuje na tradici oslavy lezení a komunity stejně naladěných lidí, kteří vedle svých výkonů a vysokých stěn obdivují i východy a západy slunce, hory a přírody. Letos pro vás pořadatelé připravili program plný zahraničních i domácích horolezeckých špiček, dobrodružných filmů, hudebních předstanení, bouldrových, běžeckých a trickline závodů, předávání cen, výstav, outdoorových stánků a hlavně slavnostní festivalovou atmosféru.