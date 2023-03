Přinášíme vám pravidelnou várku víkendových tipů z celého Královéhradeckého kraje. Události se konají od pátku 17. do neděle 19. března. Pokud se na některou z akcí vydáte, můžete nám poslat fotografie i videa. Rádi je zveřejníme. Děkujeme.

RYCHNOVSKO

Expediční kamera

Kdy: pátek 17. března od 17.30

Kde: SK Rabštejn, Kostelec nad Orlicí

Za kolik: 150 korun, důchodci a děti do 15 let 120 korun

Proč přijít: Kostelec nad Orlicí je jedním z míst konání festivalu. Na Rabštejně na jeho příznivce čekají snímky Nejdelší svatební cesta? Dovolená na Baffinově ostrově, Vznešená, Ticho a po přestávce Strážci údolí sopky Tupungato a Madagaskar - ostrov duchů a kouzel.

Hasičský ples

Kdy: sobota 18. března od 20.00

Kde: obecní pohostinství v Přepychách

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Protože, když něco dělá Sbor dobrovolných hasičů Přepychy, vždy to stojí za to a platí to i o jejich tradičním hasičském plese. Návštěvníci se na něm budou určitě bavit, k tanci i poslechu jim bude vyhrávat kapela Trop.

NÁCHODSKO

Pepíkovský karneval

Kdy: sobota 18. března ve 20.00 hodin

Kde: Klub hasičů, Velké Petrovice

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Velké Petrovice zve na Pepíkovský karneval. Zahraje skupina Mamut.

Tradiční sportovní bál

Kdy: sobota 18. března od 20.00 hodin

Kde: Dolní Radechová

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Plesová sezona míří ke svému vrcholu! SK Benfika Dolní Radechová vám přichystá skvělou vesnickou zábavu. K tanci zahraje kapela Dynamic. Budete moci ochutnat výbornou domácí kuchyni a zapít to dobrým pitím. Vstupenky je možné koupit na místě nebo přes telefonní kontakt: 724 179 769. "Těšíme se, až spolu protančíme střevíce," vzkazují dolnoradechovští sportovci.

Jarní dekorace ze sena - rodinný workshop

Kdy: sobota 18. března od 14.00 do 17.00 hodin

Kde: Muzeum papírových modelů, Police nad Metují

Za kolik: 50 korun za jednu vytvořenou dekoraci

Proč přijít: Vázání dekorací ze sena je zábava i pro nejmenší děti. Seno je tvárný materiál a při práci je opravdu velký nepořádek. Přijďte si užít tvorbu kdykoliv v uvedeném čase. Výrobou vás provede Markéta Maršíková.

Rockový karneval

Kdy: sobota 18. března od 20. hodin

Kde: sál Kulturního domu, Borová

Za kolik: masky 100 korun, ostatní 130 korun

Proč přijít: Neseďte večer doma a přijďte se pobavit na Borovou. Vymeťte sekáče či internety a pojďte ukázat, že na Borové zase jednou bude srandy kopec. Masky mají zvýhodněné vstupné. Pořadatelé slibují super ceny v losování vstupenek.

HRADECKO



Jiří Krampol v plné síle

Kdy: pátek 17. března od 19.00 hodin

Kde: Kulturní dům Dvorana, Smiřice

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Nový zábavný pořad V plné síle je vypravěčským koncertem mistra mluveného slova Jiřího Krampola. Veselé historky, vyprávění o životě, vzpomínání na spolupráci se skvělými kolegy, jako byli Vladimír Menšík, Miloslav Šimek, Uršula Kluková a další. To vše propojují živě zpívané písničky v podání Šimona Pečenky, které si do programu vybral sám Jiří Krampol.

Obecní ples

Kdy: Sobota 18. března od 20.00 hodin

Kde: Hospoda u Prcka, Dolní Přím

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: Obec Dolní Přím zve na obecní ples. Přijďte si zatančit v sobotu do Hospody u Prcka. Zahraje Muzikant-revival Těšit se můžete nejen na hudbu a tanec, ale i na bohatou tombolu.

Vernisáž výstavy Křížová cesta trochu jinak

Kdy: Neděle 19. března od 13.00 hodin

Kde: kostel Nejsvětější Trojice, Chlumec nad Cidlinou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Víte, jak vypadalo plátno, ve kterém pohřbili Ježíše z Nazareta, co je to yzop nebo co udělal Petr, když zakokrhal kohout? Přijďte se dozvědět něco více o největším křesťanském svátku na velikonoční výstavu do kostela Nejsvětější Trojice v Chlumci nad Cidlinou. Můžete zkusit metat los římskými kostkami, prohlédnout si nesešívanou suknici nebo vzít do rukou kované hřeby podobné těm z Kříže. Výstava bude zahájena v neděli 19. března 2023 ve 13 hodin, kdy varhany na kůru kostela Nejsvětější Trojice rozezní Pavel Smíšovský. Návštěvníci si pak výstavu mohou prohlížet do 15 hodin. Pro veřejnost bude ještě otevřeno neděli 2. 4. 2023 od 13 do 15 hodin.

Dětská komentovaná prohlídka novověkým Hradcem

Kdy: Neděle 19. března od 15.00 hodin

Kde: Muzeum východních Čech, Hradec Králové

Za kolik: děti do 6 let 20 korun, děti nad 6 let 70 korun / dospělí 90 korun

Proč přijít: Prohlídka děti provede několika staletími, během kterých se Hradec Králové změnil k nepoznání. Zjistí, jak chodili oblékaní lidé v renesanci a na vlastní kůži budou moci vyzkoušet třeba oblíbený módní doplněk zvaný „okruží“. Děti se také dozví víc o proměnách opevnění města a zkusí si sestavit velkoformátový plán pevnosti. Z kapacitních důvodů je počet návštěvníků omezen. Na prohlídku je nutné se předem přihlásit. Program je vhodný pro děti od 6 let.

JIČÍNSKO



Hasičský bál Nové Paky

Kdy: pátek 17. března od 20.00 hodin

Kde: Hotel Centrál, Nová Paka

Proč přijít: Hasiči z Nové Paky zvou na hasičský bál v prostorách Hotelu Centrál. K poslechu i tanci zahraje kapela Styl z Lomnice nad Popelkou. Těšit se můžete na bohatou tombolu, pivo, víno i milou obsluhu. Rezervace vstupenek je možná na tel.: Milan Pospíšil 602 658 563. Celý areál bude nekuřácký, platba pouze v hotovosti.

Vítání jara

Kdy: sobota 18. března ve 13.00 hodin

Kde: Vrch Gothard a Dům kultury Koruna, Hořice v Podkrkonoší

Za kolik: vstupné na večerní program 170 korun

Proč přijít: 54 ročník oblíbené akce zahájí tradiční průvod. Sraz je ve 13.00 hodin u Obelisku. Půjde se již zavedenou trasou přes Smetanovy sady, Doubravku až k Bystřici, kde dojde k závěrečnému aktu - zapálení Morany. A bude po zimě! Následovat bude večerní program od 18.54 hodin v Domě kultury Koruna.

Ve večerním programu vystoupí kapely VVEETTA (Liberec, experimental hardcore), Terra Ignota (Praha, alternativ rock), Už Jsme Doma (Praha, alternativ punk), Půlnoční Svoz Popela (Kutna Hora, punk).

TRUTNOVSKO



Sousedský bál

Kdy: sobota 18. března od 20.00 hodin

Kde: Sokolovna, Markoušovice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V sobotu se po delší době bude znovu konat Sousedský bál v místní sokolovně. Rezervace vstupenek je možná ve škole nebo na tel. č. 737 162 461 (Eva Portychová). K tanci a poslechu se můžete opět těšit na HF Band.

Krakonošovi lyžníci

Kdy: 18. března od 10.00 hodin

Kde: sjezdovka Pomezky, Malá Úpa

Proč přijít: Tradiční lyžnický závod – memoriál Borka Nechanického, kde účastníci měří svoje schopnosti a dovednosti na historických dřevěných ski ve vícero disciplínách. Jako vždy vás čeká soutěž o nejlepší historický kostým, slalom se startem hromadným (skicross), závod vyřazovací (paralelní slalom), závod ve skoku dalekém a od 19 hodin jazzový večer v hotelu Krakonoš ve stylu 30. let. Každý lyžník v historickém kostýmu, který se nahlásí u kasy, získá celodenní skipas se slevou. Prezentace závodníků je od 9.00 hodin.

Příjezd Krakonoše

Kdy: sobota 18. března od 10.00 hodin

Kde: Harrachov

Proč přijít: Krakonoš se opět chystá do Harrachova. Jeho již 75. tradiční příjezd bude letos opravdu nabitý zábavným programem pro všechny. Program na vás čeká jak na křižovatce u Karolíny, tak na běžeckém stadionu. Od 10 hodin se budou registrovat masky na křižovatce u Karolíny a v 11 hodin vyrazí průvod městem s Krakonošem a jeho družinou. Na běžeckém stadionu se uskuteční zdravice Krakonoše, starosty a hraběte Harracha a hostů. Nebude chybět program pro děti, dílničky, dinosaurus, skákací hrad, soutěže. Užijete si vyhlášení nejlepší masky, Krakonošovu losovačku, koncert kapely Psi a kočky, vystoupení mažoretek a něco na zub najdete v bohaté nabídce stánkového prodeje.

Dny řemeslných výrobců v Kolonádě

Kdy: 18. - 19. března

Kde: Janské Lázně

Proč přijít: Nabídka řemeslných výrobků z blízkého okolí, které mají certifikát: Značka Krkonoše – originální produkt® s garancí jejich skutečného původu v Krkonoších. Skladba nabízených řemesel bude různorodá. S řemeslníky se setkáte na Kolonádě po oba dny v čase od 10.00 do 18.00 hodin.