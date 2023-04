Přinášíme vám pravidelnou várku víkendových tipů z celého Královéhradeckého kraje. Události se konají od pátku 24. do neděle 26. března. Pokud se na některou z akcí vydáte, můžete nám poslat fotografie i videa. Rádi je zveřejníme. Děkujeme.

Deštné v Orlických horách se o víkendu bude symbolicky loučit se zimou. | Foto: Michal Fanta

RYCHNOVSKO



Vítání jara

Kdy: sobota 25. března od 10.00

Kde: Městský Podorlický pivovar Rychnov nad Kněžnou

Za kolik: 50 korun, děti do 10 let zdarma

Proč přijít: Můžete se těšit na nejlepší produkty zdejší nabídky, pokrmy z grilu či některý z gulášů, které budou vařit účastníci soutěže. Na čepu bude krom stálic Zilvara, Kaštana a Kněžny také speciál Habrovák. Pro zahřátí pak horký mošt a pro milovníky něčeho ostřejšího skvělé pálenky. Zpestřením programu bude vystoupení skupiny historického šermu Foltest. Ani tentokrát nebude chybět ani hudební doprovod od JK Band s hostem Janou Svobodovou. Samozřejmostí je již tradičně program pro děti včetně skákacího hradu.

Rampušákova vana i Bafuňářské závody: Orlické hory se loučí se zimou

Zimní slavnosti RampušákKdy: sobota 25. března od 12.00Kde: Skicentrum Deštné v Orlických horáchZa kolik: zdarmaProč přijít: Masky, soutěže, koncert skupiny Jelen a závěrečná afterparty - nejen to bude lákat na letošní zimní slavnosti Rampušák do Deštného. Nově bude na parkovišti i velký stan se skvělým jídlem. Připravené budou soutěže pro děti s lyžařskou školou a možnost nakouknout do rolby. Všechny masky se po 14. hodině vydají spolu s Rampušákem dolů ze svahu. Nejlepší masky ocení a Rampušák předá své letošní poselství. Připravena bude i Rampušákova vana.

HRADECKO

Den vody na Hučáku

Kdy: sobota 25. března od 9 do 16 hodin

Kde: Infocentrum Obnovitelné zdroje Hučák, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte v sobotu na Hučák oslavit Světový den vody! Děti se dozví, kde se voda bere a co všechno dokáže – tedy i to, jak s její pomocí vyrábíme elektřinu. Připravená pro ně bude i oblíbená výtvarná dílnička. Dospělí se zase mohou těšit na historickou prohlídku spojenou s promítáním dobových fotografií. Otevřeno bude od 9.00 do16.00 hodin. Prohlídky se budou konat od 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 a 14.30.

Den otevřených dveří Českého hydrometeorologického ústavu

Kdy: sobota 25. 3. od 9 do 14 hodin

Kde: ČHMÚ, Hradec Králové - Svobodné Dvory

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Poznej oblaky! Zeptejte se odborníků z hydrometeorologického ústavu na vše, co vás zajímá: na extrémní hodnoty počasí v regionu, jak se měří průtoky vody nebo jak se klimatická změna projevuje v našem kraji. Na programu budou hry a kvízy, ukázka meteorologické stanice, měření hladiny podzemní vody, ukázka měření kvality ovzduší a návštěvníci se mohou těšit na drobné dárky.

Slavnostní zahajovací koncert: Smiřické svátky hudby

Kdy: sobota 25. 3. od 19 hodin

Kde: Kaple Zjevení Páně, Smiřice

Za kolik: 550 korun

Proč přijít: Zahájení jubilejního 20. ročníku festivalu Smiřické svátky hudby bude opět v režii komorního orchestru Virtuosi Pragenses, který doprovodí sólisty trumpetistu Vladimíra Rejlka a sopranistku Hanu Jonášovou. Na programu koncertu zaznějí skladby J. Pachelbela, J. Clarka, G. F. Händela, J. D. Zelenky, W. A. Mozarta, J. S. Bacha, D. Stachowitze.

Nábleší: otevřený bleší trh v centru HK

Kdy: neděle 26. 3. od 9 do 12 hodin

Kde: náplavka pod Pražským mostem, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Přijďte se i v únoru setkat, něco donést, něco jiného si odnést, vyměnit a nebo jen tak pokorzovat na břehu řeky. Nábleší je volný bleší trh v centru Hradce otevřený všem bez předchozí rezervace či poplatků za místo. Doneste věci z druhé ruky nebo vlastnoručně vyrobené, rozbalte si deku či stoličku a prodávejte, seznamujte se a nasávejte nedělní pohodu. Všechny půdní poklady připlouvají po Labi vždy poslední neděli v měsíci od 9 do 12 hodin na náplavce pod Pražským mostem.

Vynášení smrtholky z Královýho Hradce

Kdy: neděle 26. 3. od 15 hodin

Kde: Jiráskovy sady, Hradec Králové

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Smrtná neděle a vítání jara se všemi místními zvyky a obyčeji. Za zvuku lidových písní a říkadel "Smrtholku" nastrojí, vynesou a do vody na soutoku Labe s Orlicí vhodí hradecké folklorní soubory ČERVÁNEK a DUPÁK. Vynášení smrti je zvykem, jenž pochází z pradávných dob pohanských. Děje se tak o Smrtné neděli, která je v pořadí pátá v předvelikonočním půstu. Má sice poněkud temný název, ale je plná veselí, radosti a naděje. Protože se vynáší smrt, která je symbolem zimy, nemocí, dlouhých nocí a všeho, co lidem škodí. Tím definitivně končí vláda zimy, začíná jaro a probouzí se nový život.

JIČÍNSKO

Putování za Rumcajsem

Kdy: sobota 25. března

Kde: Jičín

Za kolik: startovné dobrovolné

Proč přijít: Turistickou sezónu na Jičínsku každoročně otevírá Pochod Českým rájem - Putování za Rumcajsem. Tradiční pochod se i letos uskuteční v obvyklém termínu - poslední březnovou sobotu. Start i cíl 55. ročníku pochodu bude opět na velkém nádvoří zámku od 6 do 11 hodin. Připravené budou trasy pro pěší i pro cyklisty. Není potřeba se registrovat předem, lístků bude na startu dostatek. Trasy nebudou zveřejněny dopředu. Více informací na www.kctjicin.cz/pochod-za-rumcajsem.

Jarní SWAP v Konvičce

Kdy: sobota 25. března od 9.00 do 12.00 hodin

Kde: Hořice

Za kolik: 50 korun za rodinu

Proč přijít: Rodinné centrum Konvička zve na SWAP = bezpeněžní bazar oblečení, hraček, obuvi, věcí do domácnosti. Přinést můžete funkční a stále pěkné věci, které nepotřebujete a odnesete si zdarma, co naopak využijete. Povolená je maximálně jedna taška věcí na osobu. Věci, které nenajdou nového majitele budou věnovány na charitu. Nenakupováním, tříděním, recyklací a posíláním věcí dál šetříte energii, planetu a prodlužujete životní cyklus výrobků. Vašimi příspěvky (vstupným) podpoříte provoz Rodinného centra Konvička, a tedy i pořádání takovýchto akcí.

NÁCHODSKO

Náchod pro Turecko - koncert pro dobrou věc

Kdy: sobota 25. března od 18.00 hodin

Kde: Městské divadlo Dr. Josefa Čížka, Náchod

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: Charitativní koncert "Náchod pro Turecko" se uskuteční v sobotu v náchodském městském divadle. Výtěžek ze vstupného bude věnován na pomoc zemětřesením postiženému Turecku. Těšit se můžete na vystoupení Petra Jiráska, Kabát Revival Varnsdorf J. B., Divokej Bill Revival a Heebies Jeebies.

Velikonoce v Jiráskově rodném domku

Kdy: pátek 24. března od 10 do 17 hodin, sobota 25. března od 10 do 15 hodin

Kde: Rodný domek Aloise Jiráska, Hronov

Proč přijít: Muzeum Náchodska ve spolupráci s Vyrobeno v Hronově, městem Hronov a Fler – Kreativní svět zve do Hronova na akci Velikonoce v Jiráskově rodném domku. Můžete se přijít podívat na ukázku řemesel místních tvůrců, která je spojena i s prodejem jejich výrobků.

Terénní exkurze po lesích Broumovska

Kdy: neděle 26. března od 10.00 hodin

Kde: Suchý Důl

Za kolik:100 korun

Proč přijít: Terénní exkurze v blízkosti Suchého Dolu a Slavného s výkladem o přístupech k hospodaření v lesích. Kdo může za kůrovcovou kalamitu? Může se opakovat? Jak pěstovat zdravé a odolné lesy? Exkurze je vhodná pro širokou veřejnost včetně rodin s dětmi. Trasa měří cca 8 km. Terén je lehký až středně těžký. Průvodci vám budou Filip a Šárka Vávrovi, zemědělci a majitelé lesa zabývající se šetrným přístupem ke krajině v zemědělství i lesnictví. Sraz je v 10 hodin v Suchém Dole u obecního úřadu. Pořadá Maiwaldova akademie – Vzdělávací a kulturní centrum Broumov. Rezervace: sarka.vavrova@broumovsko.cz

Velikonoční Dřevěnka

Kdy: do 9. dubna

Kde: Stará škola Dřevěnka, Police nad Metují

Proč přijít: Muzeum Náchodska zve do Dřevěnky na velikonoční výstavu Velikonoce jsou svátky jara. Přijďte se podívat až do 9. dubna na velikonoční výzdobu a nasát trochu jarní atmosféry. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin.

TRUTNOVSKO

Moopstock – Maloúpský Woodstock

Kdy: sobota 25. března od 10.30 hodin

Kde: Ski areál Pomezky, Malá Úpa

Proč přijít: Další ročník šíleného happeningu na závěr sezóny. Soutěž v přejíždění vodního jezírka v „hippie“ kostýmech. Na lyžích a snowboardu.Vložené soutěže, hudba, legrace. "Na své si přijdou všichni," slibují pořadatelé.

Komunitní sázení ovocných keřů

Kdy: sobota 25.března od 10.00 do 15.00 hodin

Kde: hájenka, Dvůr Králové nad Labem

Proč přijít: Přijďte pod vedením sadaře vysadit ovocné keře u hájenky (Krkonošská 678). S sebou si vezměte pracovní oblečení a rukavice. V doprovodném programu uvidíte ukázky dřevosochání, představení záměru obnovy hájenky a nebudou chybět aktivity pro děti.

Vítání jara v Trutnově

Kdy: neděle 26. března od 15.00 hodin

Kde: Uffo, Trutnov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Scénář a choreografie velikonočního pásma Vynášení smrti připravují pedagogové ZUŠ Trutnov Jana Michaličková, Blanka Matysková a Kristýna Jarošová spolu s žáky 1. až 5. ročníku tanečního oboru. Program doprovází hudební soubor ZHOR při ZUŠ Trutnov pod vedením Lenky Jiranové a Drahomíry Tvrdíkové. Zazní písně a říkadla z Čech a Moravy, které se vztahují k jarnímu období od masopustu přes Velikonoce až po svátek sv. Jiří. Nejprve se představí žáci ZUŠ Trutnov, poté vyjde malý průvod k obchodní akademii, kde budou Smrťačka se Smrťákem vhozeni do řeky Úpy.