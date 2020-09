Vodácký závod Orlická 17.

Prezentace závodníků vodáků bude v areálu Rampa sportu od 8.00 do 11.00, v 11.15 odjede autobus na start závodu v Kostelci nad Orlicí. Ve 12 hodin poté hromadný start. Účastnit se můžete v kategorii muži, ženy, smíšené posádky nebo posádky dospělí s dítětem do 12 let. Startovné 500 korun za dvoučlennou posádku, v ceně zapůjčení kánoe.

