KDY: 15. až 29. dubna 2020

KDE: Společenské centrum - Kino 70

Ve středu 15. dubna zahraje divadelní spolek F.A. Šubert z Dobrušky komedii Sborovna od Jaromíra Břehového. Hra diváka zavede do sborovny středního odborného učiliště, ve které si vyučující lámou hlavu nad neukázněnými žáky. Režie se ujal Zdeněk Šíma.

Ve středu 22. dubna vystoupí pardubické divadlo EXIL s představením Do zdi. Hlavními a jedinými postavami jsou zde Viktor, který ztratil paměť a Marion, která za ním každý den dochází a snaží se ho navrátit zpět do života. Co se vlastně stalo? A kdo je Marion? Hru zrežírovala Kateřina Fikejzová.

Třetí představení je v plánu 29. dubna, zahraje je ho Divadelní spolek Vicena z Ústí nad Orlicí. Komedii Deskový statek zasadil její autor Václav Štech do roku 1908, kdy byly České země součástí Habsburské říše a František Josef I. slavil šedesáté výročí vlády. Hru zrežíroval Libor Krček.

Představení začínají vždy v 19 hodin. Zvýhodněné abonentky na celou divadelní přehlídku za 210 Kč půjde zakoupit v informačním centru od 16. do 14. dubna. Jednotlivé vstupenky budou k dispozici tamtéž od 30. března za 90 Kč.