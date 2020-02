Divadelní pohádka podle knihy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna.

„Tatí, já byfem chtěla pfa." Řekla Ája. Tak jí tatínek koupil psa. „Jmenuje se Rek" oznámil. A protože Ája neuměla říkat R, říkala mu Fek. „To už mu můžeme říkat Fík" řekl tatínek. No a tak to všechno začalo. Z malého pejska vyrostl velký pes Fík a z malého dobrodružství začalo velké. A že je to pes neobyčejný? No který pes se dostane až do školy, kde se naučí psát a počítat? Nebo dojde páníčkovi pro pivo, dostane angažmá v cirkuse? Viděli jste někdy psa, který řídí auto? A jak to všechno s Fíkem bylo? To se uvidí!

Uvádí Divadlo KRAPET Praha.

KDY: 23. února 2020, 15:00

KDE: Pelclovo divadlo, Rychnov nad Kněžnou

ZA KOLIK: 100 korun