Mladí talentovaní houslisté a violoncellisté rozezní smyčce za zámku

Výjimečně talentovaní mladí houslisté a violoncellisté ve věku do šestnácti let se v sobotu 19. října sjedou do kosteleckého zámku z různých koutů České republiky, aby zde zahráli jak virtuózní sólové skladby pro housle a violoncello, tak kompozice společně se svými korepetitory.

Noty | Foto: Deník