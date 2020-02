Inscenace s názvem Čas pod psa, ve které hraje například Tereza Kostková, se návštěvníkům představí 20. února.

KOMEDIE Jeden a jedna jsou tři je plná dramatických zvratů a překvapivých situací. | Foto: Archiv HD

Bouřka, do které by ani psa nevyhnal, zažene tři ženy do zadní místnosti bistra, protože to je zcela obsazené. Vzájemně se téměř neznají, jsou odlišné, snad z počátku i odtažité. Postupně však každá z nich odkrývá své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny.