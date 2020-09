Ve čtvrtek 3. září pokřtil v městské knihovně v Dobrušce svoji už třiadvacátou knihu bývalý ředitel dobrušského muzea Jiří Mach. Publikace, kterou vydalo nakladatelství Víkend, dostala název Toulky krajem Orlických hor a doprovází ji fotografie Pavla Grulicha, o nichž autor prohlásil, že tvoří naprosto rovnocennou součást.

Foto: Dana Ehlová | Foto: Deník / Pavla Horynová

Že se Jiří Mach opět trefil do vkusu čtenářů, potvrdil zájem hostů křtu o novou knihu, kdy byly výtisky určené k prodeji téměř vzápětí rozebrány. A to oblíbený tvůrce prozradil, že do konce tohoto roku vyjde jeho další publikace, tentokrát s titulem Zmizelé Orlické hory.