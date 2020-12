KDY: pátek 4. prosince 16.00

KDE: Městská Habrová

ZA KOLIK: tel. č. 605 780 877

Čertovské rojení tu začne v 16 hodin, letos však bude jen pro zaregistrované. Přihlásit se můžete na čísle 605 780 877 zasláním SMS, do níž napíšete jméno a příjmení, jména členů rodiny, co přijdou s Vámi/peklo (pokud máte zájem jít do pekla), nebo připojte poznámku – bojíme se (pokud se k prckovi strašidelní čerti nemají přibližovat). Počet hříšníků v pekle je omezen.

A jak oznámili pořadatelé, kapacita už byla naplněna. Zájemci, na které se nedostalo, si tak budou muset počkat na příští rok.