KDY: 6. až 26. prosince

KDE: Kolowratský zámek v Rychnově nad Kněžnou – Hladíkova síň

ZA KOLIK: 30 Kč, děti do 5 let zdarma

Již tři a dvacátý ročník této regionální expozice v Kolowratském zámku tvoří betlémy ze soukromých sbírek, Třebechovického muzea Betlémů, rychnovského Muzea a galerie Orlických hor, Krkonošského muzea Jilemnice i pardubického Východočeského muzea. Výstava bude otevřena každý den od 9 do 12 a odpoledne od 14 do 17 hodin. Výjimku pak tvoří 6. prosinec, kdy se bude od 16 hodin konat vernisáž, Štědrý den, během něhož bude otevřeno od 21 hodin do půlnoci a dva následující vánoční svátky, kdy budou Betlémy k vidění od 14 do 18 hodin.

Kromě podívané se mohou příchozí těšit také na podvečerní chvilky hudby, během kterých se vždy od 16 hodin představí žáci a učitelé rychnovské ZUŠ.