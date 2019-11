Divadelní představení s názvem Létající snoubenky si pro návštěvníky připravil divadelní spolek Zdobničan z Vamberka.

divadlo | Foto: red

Jak může zkomplikovat život muže nečekaná bouře nad Atlantikem, uvidíte v komedii Marca Camolettiho v překladu Evženie Janků. „Dvě by bylo málo a více by bylo únavné. Tři je ideální.“ To jsou slova Bernarda, který si své vyvolené vybírá zásadně z leteckých společností. Trojice žen o sobě navzájem neví. Snoubenky se střídají v jeho pařížském bytě přesně podle letových řádů, a to až do dne, kdy je nad Atlantikem bouře.