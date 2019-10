Už 28. ročník celorepublikové akce Plavecká soutěž měst, která má podpořit zájem veřejnosti o plavání, se letos koná ve středu 2. října.

plavec | Foto: Pixabay.com

Jedním z měst, které se do ní zapojí, je také Rychnov nad Kněžnou.

Akce začíná už ráno a podmínky účasti jsou jednoduché: přijďte v tento den do zdejšího bazénu uplavat sto metrů volným způsobem, bez startovního skoku a na čas. Získáte tak body, které se budou po celý den zapisovat a sčítat do celkového hodnocení. Jednotliví účastníci, kteří mají zájem vylepšit si dosažený čas, mohou organizátory požádat, aby jim umožnili absolvovat stometrovou trať ještě jednou. Všichni účastníci však mají v tento den vstup do bazénu na hodinu zdarma.

V loňském ročníku se Rychnov nad Kněžnou umístil v celorepublikovém hodnocení ve své kategorii na pátém místě se 5421 body, které pro něj vybojovalo celkem 322 účastníků. Vítězem se stala Litomyšl.