"Tak a teď už se pár let nikam nepodíváte!" Takto reagovalo okolí po narození našeho syna. My jsme ovšem nelenili a s naším tříměsíčním prckem se vydali na několika týdenní dobrodružnou cestu plni odhodlání a nadšení. Chcete na vlastní oči poznat, jaké je to cestovat s kojencem, jaké to přináší radosti i strasti? Zkoušeli jste už někdy přebalovat miminko, druhou rukou vařit a ještě k tomu navigovat druhého rodiče při parkování uprostřed přírody? Že ne? Tak to rozhodně přijďte na naši přednášku. Čekají vás rady a tipy pro cestování s malými dětmi i spousta zábavy a smíchu. Těšíme se na setkání, vaše Svobodné cesty.