Na začátku tohoto týdne přijal Jan Laštůvka penaltovou výzvu redaktora Davida Hekeleho, který aktivně chytá krajskou soutěž I.B třídu v dresu bohumínského klubu Slovanu Záblatí. Los určil, že jako první svých pět pokusů bude střílet právě kapitán Baníku Ostrava. „Uděláme si to ale zajímavější. Kopat budeme svou slabší nohou,“ navrhl Laštůvka. Shodou okolností se u obou jednalo o levačku.

Střet byl nakonec velmi napínavý. Jak vypadal a dopadl, se koukněte ve videu.

Zdroj: Lukáš Kaboň

Laštůvka přiznal, že v žákovských kategoriích zahrával pokutové kopy. „Bylo to tak, že jsem hrál za mladší i starší. Za starší v brance, za mladší v poli. V útoku. A kopal jsem přímáky, penalty. A býval jsem dost úspěšný. Dneska už bych do toho moc nechtěl. Dlouho jsem nekopal, ani bych to nechtěl kvůli nějakému divadlu. Třeba v situaci, kdy vedeme 4:0, to bych asi nešel,“ vysvětlil.

„Pokud by ale skóre bylo vyrovnané, nikdo by se k tomu neměl, tak bych se toho ujal,“ podotkl vzápětí Laštůvka.

Také zhodnotil penaltovou výzvu. „Překvapilo mě, že jsi zůstal u některých penalt stát, šel jsi po balonu a neriskoval. Trochu mě to rozhodilo, protože si myslím, že většina lidi by tipovala stranu. Dostal jsem se tím lehce pod tlak, ale ukázal jsem sílu, že se s tím umím vyrovnat a prvními dvěma chycenými penaltami se uklidnil,“ usmál se Jan Laštůvka. „Ale bylo to zajímavé a někdy můžeme dát odvetu,“ dodal odchovanec Karviné.

A teď je tu příležitost také pro vás, čtenáře. Natočte během léta sebe, spoluhráče, kamaráda, syna (dceru). Ukažte, jak to umíte s balonem. Skórujete z pěti penalt pětkrát? Nebo zvládnete aspoň tři chytit? Fantazii se meze nekladou.

Jak soutěžit?

Video s maximální velikostí 35 MB pošlete do 31. srpna 2022 na adresu challenge@denik.cz. Do předmětu e-mailu napište Výzva-Laštůvka a připojte svoje kontaktní údaje (jméno a příjmení). Odborná porota vybere ze všech výzev letního seriálu nejoriginálnější video, jehož autor(ka) se může těšit na hlavní cenu - luxusní víkendový pobyt v hotelu Pytloun v Harrachově. Dalších pět výherců získá po dvou vstupenkách na zápas české fotbalové reprezentace s Portugalskem. Výsledky budou oznámeny 5. září.