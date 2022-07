Do toho je čerstvým otcem malého Viktora a s přítelkyní Romanou tvoří pár už dlouhých 13 let. Poté, co se poznali v Letohradě, je jim společným bydlištěm Jablonec nad Nisou, kde Krčmář závodí v barvách místního SKP Kornspitz Jablonec.

Co ale nejlepší český biatlonista dělá, když není na lyžích? Kam chodí do posilovny, kde si rád zaběhá a s kým třeba vyrazí rád na pivo? To vše se pokusil Deník zjistit v průběhu letní přípravy, která je pro úspěch v další sezoně bezpodmínečně nutná.

Michale, není tajemstvím, že biatlon pro vás není jediným sportem, který máte rád. Jak často si nacházíte čas na fotbal a kde vás fanoušci mohou vidět v kopačkách a trenkách například o tomto létě?

Je to přesně tak, jak říkáte. Už jsem několikrát zmínil, že si v rámci odreagování jako doplňkový sport fotbal rád zahraji. Působím v benefičním týmu Real Top Praha, který pod vedením Saši Smity odehraje jeden dva zápasy za víkend. Osobně se tak často účastnit nemohu, vše ladím dle své termínové listiny, ale třeba letos jsem byl v Tuklatech a pak v září by mi dvě utkání také měla vyjít. Biatlon je sám o sobě časově tak náročný, že mnoho volných víkendů pro tuto příležitost nemám.

Vy v rámci přípravy na novou sezonu využíváte i kolečkové lyže a je tomu rok, co jste na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě získal dvě zlaté medaile (sprint a stíhací závod). Kde na kolečkách trénujete a využíváte někoho coby sparingpartnera?

Musím říct, že za poslední roky se kolečkové lyže hodně posunuly. Dnes na silnicích potkáte spoustu lidí, našel jsem si místa, kde se dá jezdit i za normálního provozu. Například v Českém ráji, lépe řečeno v Předrájí, jmenovat mohu Osečnou. Využívám i cyklostezky, na nichž často trávím i dlouhé tréninky. Sparingy mi jsou většinou na tréninku kluci z týmu, doma se chodím provětrat spíš jen sám. Odreagovat se, prostě na pohodu, jak to vyjde. Kolečkové dráhy ale máme i v lyžařských areálech, ať už jde o ty v Jablonci nad Nisou, ve Vestci, Letohradě nebo Novém Městě. Při soustředěních jsou často i dost vyhledávané.

Vy žijete v Jablonci nad Nisou. Jaké je to město pro vrcholového sportovce, který k udržení se v kondici potřebuje víc než jen stadion a tradiční tréninkové plochy? Hádám, že i vy se rád proběhnete v přírodě nebo projedete někde na kole. Kde tak činíte vůbec nejraději?

Musím říct, že z téhle stránky jsou jak Jablonec nad Nisou, tak Liberec ideálními místy. V zimě se stačí vydat do Českého ráje a hned máte o pět stupňů víc. V horkých dnech zase stačí vyjet někam nahoru a teplota jde o pět stupňů dolů, což je pro tělo příjemný. Mám tu už pár oblíbených okruhů, které pravidelně jezdím, pokud jde o běh, pak se rád vydám na přehradu. Nějaké trasy mám tedy v repertoáru a podle délky tréninku i chuti je střídám.

Není tajemstvím, že jste od dubna čerstvým otcem syna Viktora. Využíváte někdy kolečkové brusle i při jízdě s kočárkem?

Zatím jsme to neaplikovali (usmívá se). Využíváme Osečnou, kde se přítelkyně jde projít a já jezdím na lyžích. V létě se ale chytáme na dovolenou a tam máme v plánu vzít inlajny, takže něco i s kočárkem určitě objedeme.

Dost bylo slov o sportu, od kterého si v rámci možností jistě dáváte pauzu. Jablonec je město, v němž žije více než 45 tisíc obyvatel. Máte v něm oblíbená místa, kam zajdete na oběd, kafe či pivo s přáteli? Prozraďte, kde vás člověk potká nejčastěji.

Musím říct, že zatím ten sportovní život je takový, že dost času trávím tréninkem. Můj režim mi moc dní volna nenabízí, jelikož denně mám jeden až dva tréninky. Volno pak raději využiji doma odpočinkem. Když se jdeme někam projít, pak je to fajn u jablonecké přehrady, ale že bych si šel posedět na pivko, s tím musím počkat až po kariéře, teď to ještě není aktuální. Restaurace ale střídáme, když se doma nevaří, oběd si čas od času objednám.

Co vlastně vy a popularita. Zdraví vás lidé na ulici často? Potěší, když si čas od času chce někdo udělat selfíčko?

Občas se sice stane, že mě někdo zastaví a chce se vyfotit, ale není to rozhodně v takové míře, že by mě to nějak obtěžovalo. Spíš to potěší. V Jablonci nad Nisou se vrcholových sportovců pohybuje více, jsou tu například od biatlonu Veronika Vítková nebo Markéta Davidová, takže lidé si na nás už zvykli a jsme tak trochu součástí tohoto města. Alespoň já se tu cítím jako doma a určitě ne jak nějaká celebrita.

Už jste zmínil, že letos s rodinou plánujete nějakou dovolenou. Kam to bude ať už v Česku nebo zahraničí?

Původně jsme si plánovali nějaké to zahraničí, ale tím, že je Viktor ještě malinkej, nechce,e ho tahat někam k moři. Navíc já budu mít volno jen nějakých šest až sedm dní, takže zvolíme jižní Čechy. Tedy pravděpodobně, zatím vše finalizujeme (úsměv).

Abychom vše zakončili biatlonem. Kterou zastávku v rámci Světového poháru máte vůbec nejraději, kam se naopak nevracíte úplně rád a proč?

Samozřejmostí je areál v Novém Městě na Moravě, v tomto ohledu ani jinak odpovědět nemohu. Člověk to tak prostě má. Zaprvé jsme tam doma, tratě nám sedí, navíc atmosféra je doslova fantastická.

A v cizině?

To musím zmínit italskou Anterselvu nebo slovinskou Pokljuku. Obě ta místa jsou položená výše v horách, povětšinou je tam skvělé počasí a závodění mě tam baví. Naopak vyloženě nevyhledávám severské země (Östersund, Kontiolahti). Ne snad, že by se mi tam vyloženě nedařilo, ale je to tam takové ponuřejší. Málo světla, brzy tma, to jsou asi ty hlavní důvody.

Nejcennější medaile Michala Krčmáře:

Zimní olympijské hry – 2018 v Pchjongčchangu – STŘÍBRO (sprint)

Mistrovství světa – 2020 v Anterselvě – BRONZ (smíšená štafeta)

Mistrovství Evropy – 2021 v Dušníkách – STŘÍBRO (stíhací závod)

Mistrovství světa juniorů – 2012 v Kontiolahti – STŘÍBRO (štafeta)

Mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích – 2021 – ZLATO (sprint)

Mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích – 2021 – ZLATO (stíhací závod)