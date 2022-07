Celkem desetkrát startoval na Tour de France, v roce 2013 do Paříže dojel na páté příčce. "Dost bylo ježdění v hnusném počasí," řekl 36letý sportovní ředitel profistáje Bahrajn Victorious.

Máte za sebou půlku sezony v roli sportovního ředitele. Jak moc se vám změnil život oproti závodní kariéře?

Je to ještě příliš krátká doba na ohlížení. Stále se učím nové věci a snažím se balancovat mezi tím, kdy mám být na straně závodníků a kdy musím přijmout strategii týmového managementu. Daleko víc času trávím za volantem auta a u počítače. Kluci dostávají informace na zlatém podnose a nesmí nic chybět. Takže je to velká změna, ale příjemná. Je fajn v tomhle týmu pracovat.

Po letech tvrdé tréninkové dřiny jste asi nevypadl zcela ze zápřahu. Jak se momentálně hýbete a jak složité je pohyb vměstnat do vašich pracovních povinností?

Skloubit se to dá. Záleží jen na mě, jak si zorganizuji práci a vymezím si nějaký čas pro sebe. Na kole jsem se trochu vozil z jara na Kanárech, ale doma až od května, kdy šlo vyjet jen v kraťasech. Ježdění v hnusném počasí už bylo dost. Takže momentálně si dvakrát, třikrát týdně jdu na hodinku zaběhat a k tomu se dvakrát v týdnu svezu na kole. Ale rozhodně ne v dimenzích, na jaké jsem byl zvyklý. To jsem ročně natočil mezi třiceti a pětatřiceti tisíci kilometry, a z toho bylo deset tisíc závodních. Teď si vyjedu na dvě tři hodinky. Na delší štreky se mi zatím ani nechce.

Od přechodu do nové funkce jste si sliboval i víc času s rodinou. Plní se ta představa?

Více času rozhodně mám. Nemusím na trénink, odpadá regenerace a další náležitosti, takže když jsem doma, měním se v taxikáře, který holky vozí po kroužcích (úsměv), ale jsem s nimi doma i o víkendech. Během závodů je to horší, protože sportovní ředitel začíná v sedm ráno a končí kolem půlnoci. Takže jsem rád, když si vyšetřím pár minut, abych holkám popřál dobrou noc.

Na kole. Roman Kreuziger s rodinouZdroj: se souhlasem Romana Kreuzigera

Když jste doma v Plzni, kam nejraději vyrážíte na švih? Na Manětínsko, Berounsko, nebo jinam?

Bydlíme na severním okraji Plzně, takže Manětínsko je pro mě ideálním cílem. Je tam hezky, ale moc toho skutečně nenajezdím. Maximálně Manětín, Nečtiny a zase zpátky domů. Těch osmdesát kiláků, co to dá, je takové mé maximum.

Kam chodíte s rodinou na procházky, vyjíždíte na kole?

Na kole jezdíme s manželkou Míšou, starší Viktorkou i mladší Aničkou spíš jen o víkendech. Nejčastěji z Plzně po cyklostezkách směrem na Chotíkov a do lesů kolem Krkavce. Na procházky je zase ideální okolí Boleveckých rybníků.

A co pivko? Kde ho mají v Plzni nejlepší?

I když jsem skončil se závoděním, tak se snažím udržovat fit a na pivo mě moc neužije. Když už, tak jdu s partou cyklistů, kamarádů na Parkán. Tam to mám rád.

Hodně jste toho během kariéry najezdil na Šumavě. Máte tam nějakou oblíbenou trasu, kout?

Na Šumavu se v poslední době moc nedostanu. Maximálně, když jedu navštívit rodiče. Ale dobře to tam znám, tamní kopce mám projeté, ale vybrat jednu trasu je těžké. Zvlášť když táta objevuje stále nové. Šumava je celá krásná, ale v mé současné kondici by mi asi moc nechutnala.

S kolem jste poznal kus světa. Které destinace vás upoutaly? A třeba až tak, že byste si dokázal představit tam žít?

Za poslední roky jsem si zamiloval Kanáry. Celoročně se tam dá chodit v kraťasech a užívat si příjemné podnebí. Na kole vozíte krátký dres i kraťasy. Ale i když je to Evropa, tak jsou to ostrovy u Afriky a žít napořád bych tam asi nechtěl. Mám to rád i v Itálii, hlavně v okolí jezera Garda, ale holky mají zázemí v Plzni a tady jsme doma.

Vaše představa ideální dovolené? Kde byste ji chtěl prožít?

Nejsem milovník povalování na pláži a u moře bych potřeboval nějaký aktivní program, abych se nenudil. Takže pro mě by ideální dovolená byla italské Livigno, hory, kde můžete chodit na túry, jezdit na kole a přitom stále poznávat nová krásná místa.

Roman Kreuziger na lyžích s dceramiZdroj: se souhlasem Romana Kreuzigera