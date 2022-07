Když vyrážíte na dovolenou, tak hezky s batůžkem třeba do kempu, nebo si všechno úhledně zabalíte do kufru a jedete do hotelu?

Hodně záleží na tom, s kým jedu. Mně vlastně ani nevadí vyrazit s batohem na zádech a klidně si ráda dopřeju i hezkou dovolenou v hotelu, kdy si všechno zabalím do kufru, to mi taky nevadí. Nejdůležitější pro mě ale je, s kým jedu. To je alfa a omega všeho, pak už je jedno i kam jedu.

Balíte vždycky na poslední chvíli, nebo si to raději hezky všechno dopředu připravíte?

Zásadně na poslední chvíli. (smích)

Jaká je vaše oblíbená destinace, kam ráda jezdíte?

Nic takového nemám. Jediné, co vcelku dodržuju, je, že ráda jezdím, pokud je to možné, v zimě k moři a v létě zůstávám tady v Čechách.

Halinina nová kniha se jmenuje Zájezd snů, máte nějakou vysněnou destinaci, kam byste se chtěla podívat?

V žádném případě bych nechtěla jako Halina obeplout na lodi celý svět. Nerada bych jela lodí kamkoli a už vůbec ne celý rok, to bych se zbláznila! Nic podobného naprosto nepřipadá v úvahu. Ale když už bych si měla něco vybrat, asi bych jela třeba do Asie, určitě radši než do Ameriky. Jak už jsem zmínila, loni jsem tam byla na Bali, a to mě uchvátilo.

Jak dlouho se vůbec s Halinou znáte?

Hrála jsem ve filmu vytvořeném podle její knihy, takže se známe už léta, vlastně skoro od školy, dá se říct.

Léto vás čeká pracovní, nebo chcete odpočívat někde na dovolené?

Vždycky říkám, že nejezdím na dovolenou, nemusím se nikoho dovolovat, ale mám prázdniny. A během těch prázdnin budu letos pracovat a budu mít i volno, ale do zahraničí asi nebudu chtít jet. Mám v létě ráda Čechy.