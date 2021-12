Hledala jsem špatně, nebo jste letos vůbec nekoncertoval? Kdy jste naposledy stál na pódiu před publikem? Letos jsem měl v září asi pětadvacet vystoupení, včetně pár koncertů s kapelou. Byly to takové ty přeložené akce a většinou firemky nebo soukromé party.

Jak dlouhou jste měl pauzu? Kolik měsíců jste pro fanoušky, když nepočítám streamovaný koncert, nehrál?

Nekoncertovali jsme víc než rok. Pauza to byla slušná. Ale na druhou stranu jsem si po čtyřiceti letech práce docela odpočinul. Vždy hledám na tom negativním to pozitivní. V tomto případě to byla pauza od mé práce.

Vzhledem k tomu, že jste měl volno, trávil jste celý rok na Tenerife?

Celý rok ne, ale byli jsme tu v době lockdownu skoro šest měsíců.

Jste známý tím, že si potrpíte na rodinu. S vnukem, který je jako váš syn, jste byl od jeho narození prakticky neustále. Jak to praktikujete nyní, když žijete na Tenerife? Sebík i vaše dcera jsou tam s vámi?

Sebík měl teď týden prázdniny, tak tu byl s námi. Klára také. Sice teď studuje v Paříži dějiny 20. století, aby získala titul MBA, ale je tam vždy tak dva týdny a pak zase doma. Jsme teď často všichni spolu.

Nechybí vám na Tenerife společnost? Přece jen se mi zdá, že máte rád kolem sebe přátele, rád si popovídáte. Nejste tam trochu odříznutí, nebo už je tam početná česká komunita a máte koho pozvat, případně s kým zajít ven?

Divila byste se, kolik Čechů a Slováků tu je. Také spousta našich přátel zakoupila na Tenerife nějakou tu nemovitost, takže se tady vídáme se spoustou našich známých. Hodně lidí sem i lítá z Prahy jen na dovolenou.

Na jaře vás čeká koncertní šňůra, v takových chvílích se stěhuje do Česka celá rodina? Když vy, tak i oni?

Samozřejmě. Když mám práci, jsme všichni v Praze.

Koncerty se bohužel přesouvají na jaro, ale byl o ně zájem, vzhledem k tomu, že jste dlouho nehrál? Nebo se lidi spíš trochu bojí?

Myslím, že lidi se chtějí zase bavit. Nevím, zda je vyšší či nižší poptávka, ale turné se nám prodává dobře. I proto mě mrzí, že koncerty, které už byly za dveřmi, ruším. Ale nemohu po svých fanoušcích chtít, aby si ke vstupence ještě hradili PCR testy. A navíc, doba je nejistá. Je lepší koncerty zrušit nyní, než kdyby k tomu muselo dojít povinně.

Na seznamu zastávek vašeho turné chybí Praha. Není pochyb o tom, že vaši věrní fanoušci za vámi rádi dojedou. Ale hlavní město jste vynechal. Proč? Je to z důvodu velkých koncertů, které se uskuteční příští rok v areně?

Ano. Mám smluvní nařízení ze strany O2 areny, že před koncerty v O2 nesmím pořádat nic v Praze. Samozřejmě jsem v hlavním městě mohl něco malého uspořádat, ale přijde mi to nefér vůči těm třiceti šesti tisícům příznivců, kteří mají zakoupené vstupenky na ty zmíněné dva koncerty v O2 areně. Věřím, že se v červnu příští rok již odehrají.

Pro fanoušky je zcela jistě zajímavé, že jste jim dal možnost podílet se na playlistu, tedy písních, které v rámci Britterm Tour zazní. Bylo pro vás překvapením, jaké písničky si lidé přáli slyšet? Překvapily vás nějaké tipy a nápady?

Určitě. Každopádně to chtělo již změnu, i když vyřadit ty velké hity je těžké. Moji fanoušci si ale hodně psali o písně, u kterých bych to nečekal, tak jsem je zařadil. A spousta změn oproti Open Air Tour v minulých letech je tam určitě.

Část vstupenek na Britterm Tour rozdáváte zdravotníkům. Podle jakého klíče je vybíráte a kolik lístků máte v plánu mezi ně rozdělit?

To nechávám na mojí produkci a manželce, která mi dělá manažerku. Myslím, že na každý koncert chceme rozdat něco mezi třemi až pěti stovkami vstupenek. Je to podle zájmu v tom daném městě. Někde jich chtějí víc, někde méně, protože tam třeba nemají tolik zdravotníků.

Ke vstupence jste se fanouškům rozhodl přidat i CD jako dárek. To bude velká spotřeba. Kolik jste jich nechal vyrobit?

Zatím patnáct tisíc. Ale než na jaře vyjedeme na turné, budeme vědět tak týden před začátkem přesnější čísla. Podle toho CD dolisujeme.

Plánoval jste turné co se týče písní „předvánočně“, nebo raději nadčasově?Hodně jsem o tom přemýšlel, a nakonec se rozhodl to vánočně nepojímat, kvůli hrozbě odsunutí koncertů. A vidíte, dobře jsem udělal, protože už je to tady. Nadšený z toho nejsem ani trochu. Na své fanoušky jsem se těšil.

Když se dotýkáme Vánoc. Kde je budete slavit? V teple?

Jako vždy na Tenerife. Odlétáme sem na Vánoce již několik let a jsme tu přes Nový rok.

Potrpíte si na tradice? Máte rád českou klasiku v podobě kapra? Nebo to v teplých krajích pojmete jinak?

My si sem vždy přivezeme pár kousků kapřích filetů. Tady kapra opravdu nechytíte. (smích)