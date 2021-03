Zkušenost s virtuálním rozloučením má pětadvacetiletá Alžběta N. z Jižních Čech, jejíž děda zemřel na začátku prosince. „Dědův stav se dlouhodobě zhoršoval, a když nám z nemocnice zavolali, že už dlouho žít nebude, jeli jsme za ním. Prvně měli problém pustit tam kromě babičky i mého tátu a mě, ale věděli jsme, že můžeme. Děda asi tušil, že nás vidí naposledy a bylo to hodně dojemné,“ popisuje mladá žena.

Při přípravě pohřbu ovšem rodina narazila na další problém. „Volal nám tátův bratr, který žije v zahraničí, že nemůže přijet, protože je covid pozitivní. Nevěděli jsme, co dělat, až nás pak napadlo, že budeme záznam pohřbu vysílat on-line přes aplikaci Zoom. Vím, že je to nestandardní, ale co je v dnešní době standardní? Díky tomu se pohřbu na dálku zúčastnilo snad šedesát lidí. Všichni, kdo kvůli karanténě, nemoci nebo limitu 15 osob nemohli přijít osobně, byli rádi, že se aspoň tímto způsobem s dědou rozloučili,“ upřesňuje Alžběta.

Rozloučení v nemocnici

Nemožnost návštěv bývá pro rodiny velmi stresující. „Blízcí lidé potřebují mít možnost nemocného navštěvovat, vidět, jak se mu daří, ujistit se, že i když slábne a neuzdravuje se, dostává veškerou možnou péči a podporu,“ zdůrazňuje Ruth Šormová, ředitelka organizace Cesta domů, která provozuje domácí hospic. „Pak je proces umírání i smrt možné přijmout jako přirozenou součást života, i když je nám těžko a smutno. Pokud nám okolnosti tuhle příležitost nedopřejí, může to prohloubit pocit bezmoci a nejistoty, spustit nejrůznější představy, pocity viny. Také samotného nemocného, jehož život se krátí, může přítomnost blízkých uklidnit. Možná už nedokáže reagovat, ale význam má i známý hlas, vůně, dotek,“ říká Šormová.

Jedna ze zakladatelek spolku Juno Moneta, Agnes Němečková, která zastupuje práva pacientů, upozorňuje, že na rozloučení se s umírajícím mají nárok všichni. „Rozloučit se může nejen manžel či manželka, ale i další osoby blízké. Je dobré chtít od lékařů písemné vyjádření o stavu nemocného. Ti často říkají, že se nejedná o terminální fázi, že pacient neumírá, a za pár hodin zavolají, že za hodinu zemře, ať se přijedete rozloučit, a vy to nestihnete. Ve chvíli, kdy chcete písemnou zprávu, abyste stav nemocného mohli případně zkonzultovat s jiným lékařem, tak ošetřující lékaři otočí, ať se radši přijedete rozloučit,“ zamýšlí se Němečková.

Její slova potvrzuje právě Alžběta, kterou zpočátku lékaři za dědou pustit nechtěli. „Zdá se mi, že často nemocnice jen hledají způsoby, jak vás odradit. Ale když se nerozloučíte a přitom víte, že ta možnost tu byla, budete si to časem vyčítat. Sice chápu, že se bojí, abychom je nenakazili, ale měli jsme všechny ochranné pomůcky i negativní test,“ krčí rameny. To ostatně doporučuje i Němečková. „Ideální je přijít do nemocnice v respirátoru FFP2 nebo FFP3 a mít v ruce antigenní test. Nemocnice sice nemá možnost podmiňovat vstup na rozloučení negativním testem, ale samozřejmě je to vhodnější,“ upozorňuje. Možnost rozloučit se platí i pro covidové pacienty. „Tohle nikdo nezakázal, takže tam opravdu můžete,“ uzavírá Němečková.

Pokud se z důvodu času nebo vzdálenosti do nemocnice nedostanete, využijte alespoň moderní technologie. Virtuální kontakt je rozhodně lepší než žádný, navíc snižuje míru úzkosti a stresu na obou stranách. „Důkaz o tom, že člověk zemřel, tzn. vidět zemřelého fyzicky, pomáhá v prvním kroku vyrovnávání se se ztrátou blízkého. Pokud pozůstalý důkaz nemá, je přijetí konečnosti mnohem těžší. V rámci domácí péče se to děje celkem přirozeně, za zdmi nemocnic a institucí to bývá těžší. Pokud to jde, měli by pozůstalí dostat informace o podrobnostech úmrtí a měli by také mít prostor pro otázky. Většinou se asi budou ptát, jestli byl zemřelý klidný, jestli spal, jestli u něj někdo byl nebo byl sám, jestli trpěl nebo netrpěl,“ dodává Ruth Šormová.

Pohřeb je důležitý



V dnešní složité době se pohřby mohou uskutečnit, počet přítomných osob je ovšem omezen na 15 lidí, kteří musejí mít roušky, nesmí mezi nimi proběhnout bližší kontakt a musí mezi sebou dodržovat odstupy. Řada lidí pohřební obřady odkládá, případně uspořádá pouze pohřeb bez obřadu, a rozloučení proběhne buď u nich doma v úzkém rodinném kruhu, anebo až časem.

Jelikož je pohřeb důležitý rituál pro pozůstalé, je o to těžší, když jej nemohou uspořádat, případně se jej nemohou účastnit všichni, kteří měli zemřelého rádi a chtějí se s ním rozloučit. „Současná situace způsobená koronavirovou epidemií přináší i alternativní možnosti s pomocí videa nebo zvuku. Takový kontakt nemůže ten osobní plně nahradit, přes mobil ani obrazovku se zkrátka nedotknete, nepodáte ruku, neobejmete se. Když je to ale jediná možnost, je dobré být za ni vděčný a přijmout ji jako příležitost. Tím, co se dá i na dálku uspořádat, někdy pozůstalí překvapí sebe i nás,“ sdílí svou zkušenost Ruth Šormová.

Výhodou virtuálního rozloučení je i to, že se ho mohou účastnit lidé v karanténě a nemusíte se rozhodovat, kdo na pohřeb může přijít, a kdo ne. On-line obřad vám umožní prožít to samé, co na běžném pohřbu. Především začít truchlit a smířit se se ztrátou. Ale také zavzpomínat a vyjádřit smutek a podporu pozůstalým. Oleg Vojtíšek z pohřební služby Funeral Clowns upozorňuje, že oddalování rozloučení může u někoho způsobit i psychické potíže.

„Proces vyrovnání se se ztrátou nejde dlouhodobě odkládat. Lidé si objednávají obřady na léto s tím, že teď proběhne kremace a v létě rozptýlí popel například do Vltavy, ale čím déle to trvá, tím hůře se s tím člověk vyrovnává.“ Podle něj u nás stále přetrvává obava, že rozloučení on-line není dostatečně důstojné, takže lidé o tento druh pohřbů nemají takový zájem. „Přitom například v Německu jsou virtuální pohřby čím dál častější a lidé si je organizují sami, včetně živého záznamu ze hřbitova,“ říká Vojtíšek.

Jak probíhá virtuální rozloučení?



V případě, že se rozhodnete oslovit pohřební službu, aby vám naplánovala virtuální obřad, obvykle to probíhá tak, že si společně projdete všechny informace o zesnulém, co měl rád, jaké měl koníčky, jak na něj budete vzpomínat. Důležité je domluvit se, kdo na obřadu bude mluvit, jestli bude znít hudba, jak bude vypadat parte a koho pozvete.

Až nadejte čas obřadu, připojíte se přes danou platformu (Zoom, Skype atd.). Obřadem vás provede domluvený ceremoniář, součástí může být také duchovní nebo živí hudebníci. Obřad může být přenášen z místa, které měl zesnulý rád, a může být spojen s rozptylem popela. Samozřejmě tohle všechno můžete naplánovat i sami a k virtuálnímu rozloučení žádnou službu nepotřebujete. Obřad můžete natáčet na video a na dálku se k vám připojí další blízcí a kamarádi, kteří se chtějí také rozloučit.