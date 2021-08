VIDEO: Střípky ze Spícího města. Díl jedenáctý: Hledání Jarky

Nad postavou Jarky, kterou hraje Pavla Tomicová, se přemýšlelo opravdu detailně, nejen co se make-upu a kostýmu týče, ale také nad tím, jaké auto by tato bláznivá žena vlastnila, jaké domácí mazlíčky by chovala či jak by se vyjadřovala.

Pavla Tomicová | Video: Holiday Films