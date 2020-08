V mělkém moři u Borohrádku kdysi plavala obří dravá ryba

Asi jen málokdo ví, že zhruba před 86 miliony let plavaly v mělkém moři na území dnešních východních Čech obří dravé ryby, které by dokázaly spořádat dospělého člověka na několik polknutí. Jak byly vlastně objeveny jejich zkameněliny a co všechno o nich dnes víme?

Xifaktinus byl obří masožravou rybou a významným predátorem. Ilustrace: Vladimír Rimbala | Foto: Deník / Ivana Vitovská