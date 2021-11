I když při přebírání ocenění hýřil úsměvy, při pohledu na současný svět kolem zlatavého moku mu již do smíchu tolik nebylo. Podle něj chybí této české chloubě sládci a pivaři se budou muset v příštích měsících připravit na další zdražení chmelového moku.

Jak moc se současné zdražování promítá do ekonomiky pivovarů?

Dost razantně. Nepočítám jen zdražující se energie, kdy se zdražuje jak topení pod kotly, tak i následné schlazení, ale i další přidaná odvětví. Problém je i se zdražujícími se pohonnými hmotami a AdBlue. Zkrátka ekonomická situace je nyní špatná.

V poslední době došlo ke zdražení piva, má tak pivař i nyní čekat na to, že jeho cena poroste?

To v každém případě a určitě to bude citelnější, než v minulých letech.

V budějovickém Budvaru působíte jako tzv. létající sládek. Poznáváte tak mnoho dalších pivovarů. V poslední době byl boom těch malých. Přibudou ještě další?

Obávám se, že ne. Pro ty, kteří o tom uvažují, se situace na trhu značně změnila. Pokud si někdo na malý pivovar v minulosti našetřil, tak teď už na něj, a to i s ohledem na stoupající ceny ve strojírenství a stavebnictví, mít nebude.

Jste novopečený Sládek roku, jak vidíte své kolegy? Daří se doplňovat počty sládků?

Sládek je v poslední době bohužel nedostatkovým zbožím. Často se stává, že vyučení sládci raději přecházejí do jiných oborů a v branži se tak objevují přeučení rekvalifikanti. Také je tu problém v tom, že někteří sládci obsluhují tři až čtyři pivovary. Dobrý sládek na plný úvazek je tak v současné době pro pivovary požehnáním.

Jak nové lidi k oboru přilákat?

Už jen tím, že zjistí, že je to krásné povolání s úžasnou komunitou a že vyrábíme skvělý produkt.

Počet minipivovarů zanedlouho dosáhne pěti stovek. Nově si je pod svá křídla často berou i větší průmyslové pivovary. Bude takový trend dál pokračovat?

Je to dobrý krok. Ostatně budějovický Budvar byl jeden z prvních, který touto cestou šel. Bohužel 80 procent velkých pivovarů je ve vlastnictví nadnárodních koncernů, které malé pivovary netrápí. Je tak na zbytku, abychom drželi pohromadě a dál nesli prapor českého pivovarnictví.

Jaký typ piva preferujete vy sám jako profesionál?

Ležák. To je ten obyčejný chleba, který se nikdy nepřejí a je to klasika, ke které se člověk vždy rád vrátí. Ale mám rád i pivní rozmanitost a ochutnávám všemožné styly. A to jak kyseláče, tak i americké či belgické styly.

Není ale ležák pro zákazníky přežitek a „nuda“? Sám zmiňujete, že trh je zaplavují nové styly, jako je zmiňovaný kyseláč.

Ležák rozhodně přežitek není. Češi mají svůj osobitý styl, ležáku vypijeme hodně a jsme velmi konzervativní. Avšak s nástupem nové generace musíme dbát i na tu větší rozmanitost a přilákat k pivu i mladou generaci, která má ráda právě ty nové styly.

Anketu Pivo roku 2021 opanoval Volt a Bernard

Ich bin ein Berliner. Slavná pasáž z projevu prezidenta Kenedyho z roku 1963 zazněla po dlouhých letech i v Hradci Králové. Na svědomí ji ale tentokrát měl minipivovar MadCat z Vysočiny, který s pivem stejného názvu vyhrál anketu Sdružení přátel piva o Pivo roku 2021 v kategorii kyselých piv. V nich získal i druhé místo za pivo Mango-Piňa-Coco-Sourus. V ostatních sedmi kategoriích si pak pro první místo přicházeli hlavně zástupci humpoleckého pivovaru Bernard a jabloneckého minipivovaru Volt. Výjimkou byly jen kategorie silných piv (Medvěd 13% HopBit z pivovvaru Krkonošský meddvěd Vrchlabí) a piv pšeničných (Podřipské pšenišné 12% z Podřipského rodinného minipivovaru).



Kompletní výsledky ankety Pivo roku 2021

Světlé výčepní pivo

1. Bernard kvasnicová Desítka (Rodinný pivovar Bernard)

2. Fabián 10% (Pivovar Hostomice)

3. Únětická Desítka (Pivovar Únětice)



Světlý ležák

1. Bernard Jedenáctka (Rodinný pivovar Bernard)

2. Fabián 12% (Pivovar Hostomice)

3. Harrach Original (Pivovar Jelínkova vila)



Silné pivo (13% EPM a výše)

1. Medvěd 13% HopBit (Pivovar Krkonošský medvěd Vrchlabí)

2. PRIMÁTOR 16% Exkluziv (Pivovar PRIMÁTOR)

3. Rohozec Třináctka, světlé silné pivo (Pivovar Rohozec)



Tmavé a polotmavé pivo

1. Bernard, Černý ležák s jemnými kvasnicemi (Rodinný pivovar Bernard)

2. Vídeňský ležák 13% (Pivovar Krušnohor)

3. Čerťák tmavý ležák (Minipivovar Novosad a syn)



Pšeničné pivo (bez ohledu na barvu a EPM)

1. Podřipské pšeničné 12° (Podřipský rodinný minipivovar)

2. Sv. Norbert Weizenbock Dunkel (Klášterní pivovar Strahov)

3. PRIMÁTOR Weizenbier (Pivovar PRIMÁTOR)



Světlé svrchně kvašené pivo

1. Volt Protinožec (Pivovar Volt)

2. Zichovec 17 Nectar of Happness (Rodinný pivovar Zichovec)

3. PRIMÁTOR IPA (Pivovar PRIMÁTOR)



Tmavé a polotmavé svrchně kvašené pivo

1. Volt Black Out (Pivovar Volt)

2. CLOCK Twist, American Red IPA (Pivovar CLOCK, řemeslný pivovar z Potštejna)

3. PRIMÁTOR Stout (Pivovar PRIMÁTOR)



Kyselé pivo

1. Ich bin ein Berliner (MadCat Craft Brewing)

2. Mango-Piña-Coco-Sourus (MadCat Craft Brewing)

3. Zichovec 12 Sour Passion Fruit (Rodinný pivovar Zichovec)



Minipivovar roku

1. Pivovar Volt

2. Rodinný pivovar Zichovec

3. Pivovar CLOCK, řemeslný pivovar z Potštejna



Pivovar roku

1. Rodinný pivovar Bernard

2. Pivovar PRIMÁTOR

3. Žatecký pivovar